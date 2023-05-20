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Покорил вершину: британский альпинист поднялся на Эверест в 17-й раз

20 мая 2023 04:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Покорил вершину: британский альпинист поднялся на Эверест в 17-й раз
Высочайшая гора мира. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Эверест — самая высокая точка Земли, поэтому неудивительно, что гора привлекает к себе многих альпинистов, желающих ее покорить. Британский альпинист Кентон Кул установил рекорд по количеству восхождений на горную вершину. На днях он еще раз покорил самую высокую гору мира Эверест. Теперь на его счету 17-й подъемов.

Об этом сообщает издание Associated Press.

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Отмечается, что британец достиг вершины вместе с местным гидом Дорджи Гьелзеном Шерпой, который неоднократно поднимался на Эверест и земляком Ричардом Уокером.

"Условия во время подъема на вершину были невероятно холодными, что привело к многочисленным техническим сбоям с отключением трекера/коммуникаций", — говорится в сообщении Кула в Instagram.

Британский альпинист Кентон Кулл. Фото: AP

Как отмечают в издании, чаще всего на Эверест поднимаются в мае.

Что известно об Эвересте

Эверест — самая высокая вершина земного шара, расположенная в Гималаях на границе Китая и Непала. Ее высота составляет 8848,86 м над уровнем моря.

Гора расположена на границе между автономным районом Тибета (округ Шигацзе) в Китае и зоной Сагарматха (район Солу Кхумбу) в Непале. Пик поднимается на 8848 метров над уровнем моря в горном массиве Гималаев Малангур Гимал и является самой высокой точкой мира и самой высокой из семи вершин.

Напомним, астронавт NASA Марк Ванде Хэй сделал потрясающий снимок горы Эверест, находясь на борту Международной космической станции.

 

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