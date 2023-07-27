У США жінка забирає їжу на виніс літаком – живе у найвіддаленішому селі у світі

Жінка, яка забирає їжу на виніс за 300 км від дому. Фото: SWNS

У США 25-річній жінці на ім’я Саліна Олсворт доводиться летіти літаком понад 300 кілометрів, щоб придбати їжу на виніс. Річ у тім, що вона проживає в одному з найвіддаленіших сіл світу, де немає жодного магазину або закладу громадського харчування.

Про це повідомляє Mirror.

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Прабабуся та дідусь Саліни переїхали до Порт-Олсворту ще у 1940-х роках, тому жінка проживає там усе своє життя. У селі, де вона живе, немає жодних доріг, лікарень, закладів або магазинів, а до найближчого міста потрібно добиратися цілу годину.

У цьому селі живе лише 186 людей, а у туристичний сезон туди приїжджає до 400 людей.

У жінки є 23-річний чоловік Джаред Річардсон, з яким вона познайомилася, коли він працював на курорті. Одного разу Саліна захотіла влаштувати своєму чоловікові побачення та замовила їжу на виніс. Щоб її забрати, їй довелося летіти літаком понад 300 кілометрів.

25-річна Саліна Олсворт зі своїм чоловіком Джаредом Річардсоном. Фото: SWNS

"Зима — дуже складний час, ми так віддалені, і все, що походить від літаків, снігових бур та туману, є для нас справжньою проблемою. За певних погодних умов можуть літати лише певні типи літаків — ви можете прожити до тижня без літаків", — заявила жінка.

Попри відсутність повноцінного життя, Саліна зі своїм чоловіком не планує нікуди переїжджати. За словами жінки, вона знайшла чоловіка, який хоче жити у такому місці та вести такий спосіб життя там. Крім того, вона має надію побудувати навіть там власний дім.

Їжа на виніс, яку Саліна Олсворт забирає за 300 км від дому літаком. Фото: SWNS

"Я дуже вдячна, що знайшла чоловіка, який хоче тут жити. Ми зустрілися на курорті моєї родини та одружилися у травні 2020 року. Він у захопленні від способу життя на Алясці — ми сподіваємося отримати власну ділянку землі та побудувати власний будинок", — зізналася 25-річна Саліна Олсворт.

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