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Пролітає понад 300 кілометрів, щоб придбати їжу: історія жінки з США, яка шокує

27 липня 2023 20:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
У США жінка забирає їжу на виніс літаком – живе у найвіддаленішому селі у світі
Жінка, яка забирає їжу на виніс за 300 км від дому. Фото: SWNS
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

У США 25-річній жінці на ім’я Саліна Олсворт доводиться летіти літаком понад 300 кілометрів, щоб придбати їжу на виніс. Річ у тім, що вона проживає в одному з найвіддаленіших сіл світу, де немає жодного магазину або закладу громадського харчування.

Про це повідомляє Mirror.

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Прабабуся та дідусь Саліни переїхали до Порт-Олсворту ще у 1940-х роках, тому жінка проживає там усе своє життя. У селі, де вона живе, немає жодних доріг, лікарень, закладів або магазинів, а до найближчого міста потрібно добиратися цілу годину. 

У цьому селі живе лише 186 людей, а у туристичний сезон туди приїжджає до 400 людей. 

У жінки є 23-річний чоловік Джаред Річардсон, з яким вона познайомилася, коли він працював на курорті. Одного разу Саліна захотіла влаштувати своєму чоловікові побачення та замовила їжу на виніс. Щоб її забрати, їй довелося летіти літаком понад 300 кілометрів.

Женщина, которая забирает еду на вынос за 300 км от дома, со своим мужем
25-річна Саліна Олсворт зі своїм чоловіком Джаредом Річардсоном. Фото: SWNS

"Зима — дуже складний час, ми так віддалені, і все, що походить від літаків, снігових бур та туману, є для нас справжньою проблемою. За певних погодних умов можуть літати лише певні типи літаків — ви можете прожити до тижня без літаків", — заявила жінка.

Попри відсутність повноцінного життя, Саліна зі своїм чоловіком не планує нікуди переїжджати. За словами жінки, вона знайшла чоловіка, який хоче жити у такому місці та вести такий спосіб життя там. Крім того, вона має надію побудувати навіть там власний дім.

Еда на вынос
Їжа на виніс, яку Саліна Олсворт забирає за 300 км від дому літаком. Фото: SWNS

"Я дуже вдячна, що знайшла чоловіка, який хоче тут жити. Ми зустрілися на курорті моєї родини та одружилися у травні 2020 року. Він у захопленні від способу життя на Алясці — ми сподіваємося отримати власну ділянку землі та побудувати власний будинок", — зізналася 25-річна Саліна Олсворт.

Нагадаємо, ми писали про те, що у Великій Британії молода жінка втратила всі зуби під час вагітності. 

Раніше ми розповідали про те, що 103-річна жительниця Великої Британії розкрила власний секрет довголіття. 

Також ми повідомляли про те, що жінка ледь не залишилася без власного носу після пластичної операції.

 

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