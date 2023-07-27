В США женщина забирает еду на вынос на самолете – живет в самом отдаленном селе в мире

Женщина, которая забирает еду на вынос в 300 км от дома. Фото: SWNS

В США 25-летней женщине по имени Салина Олсворт приходится лететь на самолете более 300 километров, чтобы приобрести еду на вынос. Дело в том, что она проживает в одном из самых отдаленных сел мира, где нет ни одного магазина или заведения общественного питания.

Об этом сообщает Mirror.

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Прабабушка и дедушка Салины переехали в Порт-Олсворт еще в 1940-х годах, поэтому женщина проживает там всю свою жизнь. В селе, где она живет, нет никаких дорог, больниц, заведений или магазинов, а в ближайший город нужно добираться целый час.

В этом селе живет только 186 человек, а в туристический сезон туда приезжает до 400 человек.

У женщины есть 23-летний муж Джаред Ричардсон, с которым она познакомилась, когда он работал на курорте. Однажды Салина захотела устроить своему мужу свидание и заказала еду на вынос. Чтобы ее забрать, ей пришлось лететь на самолете более 300 километров.

25-летняя Салина Олсворт со своим мужем Джаредом Ричардсоном. Фото: SWNS

"Зима — очень сложное время, мы так отдалены, и все, что происходит от самолетов, снежных бурь и тумана, является для нас настоящей проблемой. В определенных погодных условиях могут летать только определенные типы самолетов — вы можете прожить до недели без самолетов", — заявила женщина.

Несмотря на отсутствие полноценной жизни, Салина со своим мужем не планирует никуда переезжать. По словам женщины, она нашла мужчину, который хочет жить в таком месте и вести такой образ жизни там. Кроме того, она надеется построить даже там собственный дом.

Еда на вынос, которую Салина Олсворт забирает в 300 км от дома на самолете. Фото: SWNS

"Я очень благодарна, что нашла мужчину, который хочет здесь жить. Мы встретились на курорте моей семьи и поженились в мае 2020 года. Он в восторге от образа жизни на Аляске — мы надеемся получить собственный участок земли и построить собственный дом", — призналась 25-летняя Салина Олсворт.

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