У Великій Британії в жінки видалили всі зуби під час вагітності – в чому причина

Жінка у Великій Британії, яка втратила зуби під час вагітності. Фото: Daily Star

У Великобританії молода 26-річна дівчина на ім’я Луїза Купер поділилася сумною історію зі свого життя. Дівчина розповіла, що в неї почали випадати зуби, коли вона була вагітна, через те, що її дуже сильно нудило, коли вона чекала на третю дитину.

Про це повідомляє Daily Star.

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Молода дівчина дізналася про свою вагітність ще у 2017 році, та під час вагітності в неї настільки сильною була блювота, що в неї почали випадати зуби. Медики виявили, що у дівчини проблеми з вагітністю, через що її сильно нудить, а діагноз називається Hyperemesis Gravidarum.

"Я змирилася з тим, що я не маю зубів. У мене є зубні протези, але носити їх не дуже зручно, оскільки вони косметичні. Я можу вийти з дому без зубів", — відверто розповіла про свою проблему молода 26-річна дівчина Луїза Купер.

Жінка у Великобританії, яка втратила зуби під час вагітності. Фото: Daily Star

Дівчина пояснила, що у всьому винен шлунковий сік, який виділяється під час блювоти. Через високий рівень кислотності в організмі молода англійка почала втрачати свої зуби.

Луїза зізналася, що в неї випав перший зуб, коли вона була приблизно на 16 тижні вагітності. Медики запевнили її, що їй потрібно видалити всі зуби, оскільки вони були дуже пошкоджені. Тому, коли вона народила дитину в 2017 році, через півроку медики видалили їй всі зуби.

Жінка у Великобританії, яка втратила зуби під час вагітності. Фото: Daily Star

Відомо, що молода 26-річна дівчина вже виховує трьох дітей, втім, вищезазначені симптоми вона мала протягом трьох вагітностей.

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