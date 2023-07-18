Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Історії з життя arrow У Великій Британії молода дівчина втратила всі зуби під час вагітності arrow

У Великій Британії молода дівчина втратила всі зуби під час вагітності

18 липня 2023 21:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
У Великій Британії в жінки видалили всі зуби під час вагітності – в чому причина
Жінка у Великій Британії, яка втратила зуби під час вагітності. Фото: Daily Star
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

У Великобританії молода 26-річна дівчина на ім’я Луїза Купер поділилася сумною історію зі свого життя. Дівчина розповіла, що в неї почали випадати зуби, коли вона була вагітна, через те, що її дуже сильно нудило, коли вона чекала на третю дитину. 

Про це повідомляє Daily Star.

Читайте також:

Молода дівчина дізналася про свою вагітність ще у 2017 році, та під час вагітності в неї настільки сильною була блювота, що в неї почали випадати зуби. Медики виявили, що у дівчини проблеми з вагітністю, через що її сильно нудить, а діагноз називається Hyperemesis Gravidarum.

"Я змирилася з тим, що я не маю зубів. У мене є зубні протези, але носити їх не дуже зручно, оскільки вони косметичні. Я можу вийти з дому без зубів", — відверто розповіла про свою проблему молода 26-річна дівчина Луїза Купер.

Женщина в Великобритании, потерявшая зубы во время беременности
Жінка у Великобританії, яка втратила зуби під час вагітності. Фото: Daily Star

Дівчина пояснила, що у всьому винен шлунковий сік, який виділяється під час блювоти. Через високий рівень кислотності в організмі молода англійка почала втрачати свої зуби. 

Луїза зізналася, що в неї випав перший зуб, коли вона була приблизно на 16 тижні вагітності. Медики запевнили її, що їй потрібно видалити всі зуби, оскільки вони були дуже пошкоджені. Тому, коли вона народила дитину в 2017 році, через півроку медики видалили їй всі зуби.

Женщина в Великобритании, потерявшая зубы во время беременности
Жінка у Великобританії, яка втратила зуби під час вагітності. Фото: Daily Star

Відомо, що молода 26-річна дівчина вже виховує трьох дітей, втім, вищезазначені симптоми вона мала протягом трьох вагітностей. 

Нагадаємо, ми писали про те, що 103-річна жительниця Великобританії розкрила власний секрет довголіття. 

Раніше ми розповідали про те, який вигляд має найстаріше подружжя у світі. 

Також ми повідомляли про те, що жінка зробила пластичну операцію на носі та ледь не втратила його взагалі. 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз