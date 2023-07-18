В Великобритании у женщины удалили все зубы во время беременности – в чем причина

Женщина в Великобритании, потерявшая зубы во время беременности. Фото: Daily Star

В Великобритании молодая 26-летняя девушка по имени Луиза Купер поделилась печальной историей из своей жизни. Девушка рассказала, что у нее начали выпадать зубы, когда она была беременна, из-за того, что ее очень сильно тошнило, когда она ждала третьего ребенка.

Об этом сообщает Daily Star.

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Молодая девушка узнала про свою беременность еще в 2017 году, и во время беременности у нее настолько сильной была рвота, что у нее начали выпадать зубы. Медики обнаружили, что у девушки проблемы с беременностью, из-за чего ее сильно тошнит, а диагноз называется Hyperemesis Gravidarum.

"Я смирилась с тем, что у меня нет зубов. У меня есть зубные протезы, но носить их не очень удобно, поскольку они косметические. Я могу выйти из дома без зубов", — откровенно рассказала о своей проблеме молодая 26-летняя девушка Луиза Купер.

Женщина в Великобритании, потерявшая зубы во время беременности. Фото: Daily Star

Девушка объяснила, что во всем виноват желудочный сок, выделяющийся во время рвоты. Из-за высокого уровня кислотности в организме молодая англичанка начала терять свои зубы.

Луиза призналась, что у нее выпал первый зуб, когда она была примерно на 16 неделе беременности. Медики заверили ее, что ей нужно удалить все зубы, потому что они были очень повреждены. Поэтому, когда она родила ребенка в 2017 году, через полгода медики удалили ей все зубы.

Женщина в Великобритании, потерявшая зубы во время беременности. Фото: Daily Star

Известно, что молодая 26-летняя девушка уже воспитывает троих детей, однако, вышеупомянутые симптомы она имела в течение трех беременностей.

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