На межі від смерті: хто ще намагався зануритися до "Титаніка" та ледь не загинув

Затоплений лайнер "Титанік". Фото: Wikimedia

Нещодавня катастрофа під час експедиції до затопленого "Титаніка" була не останньою. Щонайменше три попередні занурення були близькі до смерті екіпажу. Такі експедиції завжди пов'язані з ризиком.

Про це повідомляє CBC News.

Читайте також:

Зйомки затопленого лайнера

Канадський підводний лікар Джо Макінніс, який був радником команди, що знайшла "Титанік" у 1985 році, вже встиг взяти участь у кількох зануреннях. У 1991 році він очолив спільну канадсько-російсько-американську експедицію. Група планувала зняти уламки на плівку IMAX.

Два російські підводні апарати "Мир" здійснили 17 занурень протягом експедиції, однак під час останнього вони натрапили на корч. Підводний човен Макінніса не міг продовжити свій рух. Команда викликала на допомогу другий підводний човен "Мир".

Пілот судна зміг побачити, що борт прослизнув під масою дротів. Він дав їм вказівки, як маневрувати, щоб вибратися із води.

"У нас був другий пілот, другий підводний човен і можливість самопорятунку, тож нам дуже пощастило", — сказав Макінніс.

Режисер Джеймс Кемерон ледь не загинув під час зйомок

Чергові зйомки фільму на місці аварії корабля призвели до того, що режисер Джеймс Кемерон ледь не загинув.

Він декілька разів спускався до уламків корабля восени 1995 року під час зйомок фільму "Титанік". Під час третього занурення з підводним пілотом доктором Анатолієм Сагалевичем і російським інженером вони зіткнулися з піщаною бурею на дні океану.

Кемерон у своїй біографії згадує ці події так:

"О, ні" — те, що ніколи не хочеться чути від пілота, і ми на секунду зустрілися поглядами".

Потужні течії виснажили джерело живлення підводного човна. У них майже закінчилися акумулятори. Вони припинили занурення та просиділи пів години в повній темряві і за низької температури. Через деякий час режисер та його колеги все ж змогли вибратися із води за допомогою акумуляторів, які підзарядилися.

Російський підводний апарат "Мир". Фото: NOAA

Глибоководні течії під час занурення

У 2000 році Майкл Гіллен не зміг відмовитися від пропозиції занурення до "Титаніка". Гіллен хотів стати першим за 88 років репортером, який відвідав лайнер.

Пілот підводного човна Віктор Ніщета взяв Гіллена та його напарника на годинну екскурсію по уламках. Коли підводний човен перетнув поле уламків між передньою частиною корабля і кормою, Гіллен зрозумів, що вони прискорюються. Вони потрапили в одну з непередбачуваних глибоководних течій.

"Через долю секунди наш підводний човен врізався в гвинт "Титаніка. Я відчув шок від зіткнення; осколки червонуватих, іржавих уламків посипалися на наш підводний човен, затуляючи мені огляд через ілюмінатор", — розповів Гіллен.

Ніщета вирішив розгойдати судно, щоб вибратися із води. З часом йому вдалося це зробити, і всі люди опинилися на поверхні.

Підводний апарат "Мир-2". Фото: Wikimedia Commons

Нагадаємо, що приблизно через дві години після занурення берегова охорона США втратила зв'язок з малогабаритним підводним човном, який возить туристів до затонулого "Титаніка". Загалом на борту перебували п'ятеро людей.

Також ми писали, що дружина власника батискафа "Титан" Стоктона Раша, який разом із туристами зник в Атлантичному океані, є родичкою загиблої пари на "Титаніку". Історія їх кохання та самопожертви не може лишитися непомітною.