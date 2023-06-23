Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Історії з життя arrow Дружина зниклого власника батискафа — онучка загиблої пари на Титаніку arrow

Дружина зниклого власника батискафа — онучка загиблої пари на Титаніку

23 червня 2023 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Дружина зниклого власника батискафа — онучка загиблої пари на Титаніку
Пасажири першого класу, які загинули на "Титаніку" Ісідор та Іда Штраус. Портрет 1910 року. Фото: The New York Times
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Дружина власника батискафа "Титан" Стоктона Раша, який разом із туристами зник в Атлантичному океані, є родичкою загиблої пари на "Титаніку". Історія їх кохання та самопожертви не може лишитися непомітною.

Про це повідомляє The New York Times.

Читайте також:

Що відомо про загиблу літню пару з "Титаніка"

Зазначається, що Венді Раш є праправнучкою відомо магната Ісідора Штрауса та його дружини Іди. Це стареньке подружжя, що прожило разом понад 40 років, було найбагатшою парою на борту "Титаніка".

Після зіткнення лайнера з айсбергом 10 квітня 1912 року їм, як пасажирам першого класу, запропонували сісти в рятувальну шлюпку разом. Однак Ісідор відмовився залишати корабель, поки на ньому залишаються жінки та діти, а Іда лишилася з ним.

Пасажири першого класу, які загинули на "Титаніку" Ісідор та Іда Штраус. Портрет 1910 року. Фото: The New York Times

Режисер Джеймс Кемерон у фільмі "Титанік" зобразив історію кохання подружжя Штраусів. У кінцевій сцені картини вони лежать поруч у ліжку, а їхня каюта поступово заповнюється крижаною водою.

 

Чоловік Венді Стоктон Раш є засновником компанії OceanGate Expeditions, яка доставляла туристів до останків "Титаніка". Нещодавно 18 червня він та ще четверо людей вирушили в експедицію на батискафі "Титан". Зв'язок із бортом зник майже відразу після занурення.

Венді Раш зі своїм чоловіком Стоктоном Рашем. Фото: google.com

Нагадаємо, що в США берегова охорона повідомляє, що на підводному човні "Титан", який зник під час екскурсії до "Титаніка", закінчився кисень. Пошуки наближаються до останніх годин.

Також ми писали, що в результаті пошуків затонулої субмарини, яка зникла неподалік "Титаніка", виявили, що підводне судно повністю зруйноване. Пасажири, які перебували на борту, загинули. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

None

РФ готує теракт на Запорізькій АЕС, — Зеленський

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB