Дружина зниклого власника батискафа — онучка загиблої пари на Титаніку

Пасажири першого класу, які загинули на "Титаніку" Ісідор та Іда Штраус. Портрет 1910 року. Фото: The New York Times

Дружина власника батискафа "Титан" Стоктона Раша, який разом із туристами зник в Атлантичному океані, є родичкою загиблої пари на "Титаніку". Історія їх кохання та самопожертви не може лишитися непомітною.

Про це повідомляє The New York Times.

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Зазначається, що Венді Раш є праправнучкою відомо магната Ісідора Штрауса та його дружини Іди. Це стареньке подружжя, що прожило разом понад 40 років, було найбагатшою парою на борту "Титаніка".

Після зіткнення лайнера з айсбергом 10 квітня 1912 року їм, як пасажирам першого класу, запропонували сісти в рятувальну шлюпку разом. Однак Ісідор відмовився залишати корабель, поки на ньому залишаються жінки та діти, а Іда лишилася з ним.

Пасажири першого класу, які загинули на "Титаніку" Ісідор та Іда Штраус. Портрет 1910 року. Фото: The New York Times

Режисер Джеймс Кемерон у фільмі "Титанік" зобразив історію кохання подружжя Штраусів. У кінцевій сцені картини вони лежать поруч у ліжку, а їхня каюта поступово заповнюється крижаною водою.

Жена владельца батискафа «Титан», который вместе с туристами пропал в Атлантическом океане, оказалась праправнучкой погибшей на «Титанике» пары. Пожилые супруги, прожившие вместе более 40 лет, были самой богатой парой на лайнере. Историю их любви показал… https://t.co/jGxNXHTe91 pic.twitter.com/rzMv5m49vf — Сноб (@snob_project) June 22, 2023

Чоловік Венді Стоктон Раш є засновником компанії OceanGate Expeditions, яка доставляла туристів до останків "Титаніка". Нещодавно 18 червня він та ще четверо людей вирушили в експедицію на батискафі "Титан". Зв'язок із бортом зник майже відразу після занурення.

Венді Раш зі своїм чоловіком Стоктоном Рашем. Фото: google.com

Нагадаємо, що в США берегова охорона повідомляє, що на підводному човні "Титан", який зник під час екскурсії до "Титаніка", закінчився кисень. Пошуки наближаються до останніх годин.

Також ми писали, що в результаті пошуків затонулої субмарини, яка зникла неподалік "Титаніка", виявили, що підводне судно повністю зруйноване. Пасажири, які перебували на борту, загинули.