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Жена пропавшего владельца батискафа — внучка погибшей пары на Титанике

23 июня 2023 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Жена пропавшего владельца батискафа — внучка погибшей пары на Титанике
Пассажиры первого класса, погибшие на "Титанике" Исидор и Ида Штраус. Портрет 1910 года. Фото: The New York Times
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Жена владельца батискафа "Титан" Стоктона Раша, пропавшего вместе с туристами в Атлантическом океане, является родственницей погибшей пары на "Титанике". История их любви и самопожертвования не может остаться незаметной.

Об этом сообщает The New York Times.

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Отмечается, что Венди Раш является праправнучкой известного магната Исидора Штрауса и его жены Иды. Эти пожилые супруги, прожившие вместе более 40 лет, были самой богатой парой на борту "Титаника".

После столкновения лайнера с айсбергом 10 апреля 1912 года им, как пассажирам первого класса, предложили сесть в спасательную шлюпку вместе. Однако Исидор отказался покидать корабль, пока на нем остаются женщины и дети, а Ида осталась с ним.

Пассажиры первого класса погибли на "Титанике" Исидор и Ида Штраус. Портрет 1910 года. Фото: The New York Times

Режиссер Джеймс Кэмерон в фильме "Титаник" изобразил историю любви супругов Штраусов. В конечной сцене они лежат рядом в постели, а их каюта постепенно заполняется ледяной водой.

 

Муж Венди Стоктон Раш является основателем компании OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов на останки "Титаника". Недавно 18 июня он и еще четыре человека отправились в экспедицию на батискафе "Титан". Связь с бортом исчезла почти сразу после погружения.

Венди Раш со своим мужем Стоктоном Рашем. Фото: google.com

Напомним, что в США береговая охрана сообщает, что на подводной лодке "Титан", пропавшей во время экскурсии на "Титаник", закончился кислород. Поиски близятся к последним часам.

Также мы писали, что в результате поисков затонувшей субмарины, пропавшей неподалеку "Титаника", обнаружили, что подводное судно полностью разрушено. Находившиеся на борту пассажиры погибли.

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