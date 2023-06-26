На грани от смерти: кто еще пытался погрузиться в "Титаник" и едва не погиб

Затопленный лайнер "Титаник". Фото: Wikimedia

Недавняя катастрофа во время экспедиции к затопленному "Титанику" была не последней. По меньшей мере три предыдущих погружения были близки к смерти экипажа. Такие экспедиции всегда связаны с риском.

Об этом сообщает CBC News.

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Съемки затопленного лайнера

Канадский подводный врач Джо Макиннис, который был советником команды, нашедшей "Титаник" в 1985 году, уже успел принять участие в нескольких погружениях. В 1991 году он возглавил совместную канадско-российско-американскую экспедицию. Группа планировала снять обломки на пленку IMAX.

Два российских подводных аппарата "Мир" совершили 17 погружений в течение экспедиции, однако во время последнего они наткнулись на корягу. Подлодка Макинниса не могла продолжить свое движение. Команда вызвала на помощь вторую подлодку "Мир".

Пилот судна смог увидеть, что борт проскользнул под массой проводов. Он дал им указания, как маневрировать, чтобы выбраться из воды.

"У нас был второй пилот, вторая подлодка и возможность самоспасения, поэтому нам очень повезло", — сказал Макиннис.

Режиссер Джеймс Кэмерон чуть не погиб во время съемок

Очередные съемки фильма на месте крушения корабля привели к тому, что режиссер Джеймс Кэмерон едва не погиб.

Он несколько раз спускался к обломкам корабля осенью 1995 во время съемок фильма "Титаник". Во время третьего погружения с подводным пилотом доктором Анатолием Сагалевичем и российским инженером они столкнулись с песчаной бурей на дне океана.

Кэмерон в своей биографии вспоминает эти события так:

"О, нет" — то, что никогда не хочется слышать от пилота, и мы на секунду встретились взглядами".

Мощные течения истощили источник питания подводной лодки. У них почти кончились аккумуляторы. Они прекратили погружение и просидели полчаса в полной темноте и при низкой температуре. Через некоторое время режиссер и его коллеги все же смогли выбраться из воды с помощью подзарядившихся аккумуляторов.

Российский подводный аппарат "Мир". Фото: NOAA

Глубоководные течения во время погружения

В 2000 году Майкл Гиллен не смог отказаться от предложения погружения к "Титанику". Гиллен хотел стать первым за 88 лет репортером, который посетил лайнер.

Пилот подводной лодки Виктор Нищета взял Гиллена и его напарника на часовую экскурсию по обломкам. Когда подводная лодка пересекла поле обломков между передней частью корабля и кормой, Гиллен понял, что они ускоряются. Они попали в одно из непредсказуемых глубоководных течений.

"Через долю секунды наша подводная лодка врезалась в винт "Титаника. Я испытал шок от столкновения; осколки красноватых, ржавых обломков посыпались на нашу подлодку, заслоняя мне обзор через иллюминатор", — рассказал Гиллен.

Нищета решил раскачать судно, чтобы выбраться из воды. С течением времени ему удалось это сделать, и все люди оказались на поверхности.

Подводный аппарат "Мир-2". Фото: Wikimedia Commons

Напомним, что примерно через два часа после погружения береговая охрана США потеряла связь с малогабаритной подводной лодкой, которая возит туристов к затонувшему "Титанику". В общей сложности на борту находились пять человек.

Также мы писали, что жена владельца батискафа "Титан" Стоктона Раша, пропавшего вместе с туристами в Атлантическом океане, является родственницей погибшей пары на "Титанике". История их любви и самопожертвования не может остаться незаметной.