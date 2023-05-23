З Днем ангела Таїсії — 23 травня — найщиріші привітання та яскраві листівки

День ангела Таїсії 23 травня. Фото: ua.depositphotos.com

Сьогодні, 23 травня, День ангела відзначають прекрасні Таїсії. Цієї дати іменини святкуються на честь святої Таїсії Єгипетської, яка жила у V столітті.

Новини.LIVE зібрав зворушливі, щирі та оригінальні привітання для Таїсоньок, Таїсочок, Тась, Тай, Таєньок, Таєчок та Ась. Не забудьте привітати своїх знайомих, близьких та рідних з цим прекрасним ім'ям!

Читайте також:

Коли святкують День ангела Таїси

Носії імені Таїсія святкують свої іменини лише тричі на рік за церковним православним календарем:

4 квітня — мучениця Таїсія;

23 травня — свята Таїсія Єгипетська;

21 жовтня — преподобна свята Таїсія Єгипетська Фіваїдська.

Іменини Таїсії 23 травня — яке значення має ім'я та характер власниці

Це ім'я має давньоєгипетське походження та означає "присвячена Ізіді". В Єгипті богиня Ізіда (описана в міфології як дружина і сестра бога Осіріса й мати Гора) була однією з найбільш шанованих, її культ поширився по країнах Середземномор'я і, зокрема, потрапив в Грецію.

Власниця імені Таїсія — енергійна, цілеспрямована та честолюбна жінка. При цьому вона настільки емоційна та імпульсивна, що буквально випромінює потоки енергії на оточуючих, заражаючи своїм оптимізмом.

Жінка, на ім'я Таїсія чудово знає свої плюси та мінуси. Перші вона намагається вдало виставити напоказ, а другі красиво завуалювати.

Завдяки наполегливості, рішучості та, звичайно ж, немалій працьовитості Таїсія здатна зробити карколомну кар'єру на будь-якій професійній ниві. Комунікабельність Таї та її природна чарівність дозволяють швидко заводити корисні знайомства та налагоджувати потрібні ділові зв'язки.

Іменини Таїсії 23 травня. Фото: google.com

З Днем Ангела Таїсії 2023 — красиві привітання в прозі

Тая дорога, я бажаю тобі завжди залишатися такою прекрасною. Вітаю тебе і бажаю здоров'я, удачі, успіху, радості, любові, щастя і багатства! Нехай у твоєму житті все і завжди складається найкращим чином.

***

Чарівна Таїсія, мила Тая, вітаю тебе і бажаю жити з шиком, купатися в променях кохання, насолоджуватися блаженством кожного дня, дарувати всьому світу блиск своєї краси та отримувати від життя тільки все найкраще. Будь щаслива, Тая, бажана, успішна і неперевершена!

***

Таїсія! Сьогодні для тебе радісний день — День ангела! Вітаю і бажаю тобі, щоб ангел-хранитель вкривав тебе своїми крилами від усіх бід і неприємностей! Нехай дорога твого життя буде рівною і гладкою, і якщо раптом трапиться тобі посковзнутися, нехай завжди знайдеться рука вірного друга, здатного тебе підтримати!

***

Таїсія, поспішаю привітати тебе з іменинами! З іменинами тебе, бажаю тобі тільки добра і ніжності! Буду радий побачити тебе сьогодні!

***

Таїсія, кожен твій день нехай буде складатися немов пазл, а складовими його буде щастя, любов, турбота, посмішки та відмінний настрій. Нехай поруч кожну хвилину будуть найближчі люди, які знають тебе такою, яка ти є.

***

Незрівнянна наша Таїсія! Дозволь привітати тебе з іменинами та в цей чудовий день побажати тобі здоров'я, радості та щастя, великої й щирої любові! Нехай на життєвому шляху тобі зустрічаються лише хороші, добрі люди та завжди оточують тебе віддані друзі! З Днем ангела, мила Тая!

***

Дорога Тая, красуня, з іменинами! Сьогодні ж свято — День Ангела твій! Ти найкраще, що є в моєму житті!

З Днем Ангела Таїсії 2023. Фото: google.com

Привітання у віршах з іменини Таїсії

Таїсія, рідна,

Ти маленька фея.

Ти диво з див —

Чарівна орхідея.

Бажаємо тобі добра,

За тебе вип’ємо до дна!

***

В День Ангела Таїсії, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай Ангел завжди вберігає,

Біда тебе нехай не знає,

Хай горе від тебе щосили біжить,

Щоб міг ти спокійно сто років прожить.

Хай радість, щастя і успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

В житті тебе завжди спіткають,

В похмурий день не покидають!

***

Нині в гарної людини —

Найкрутіші іменини.

Будуть в Таї подарунки,

Привітання й поцілунки.

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!

Вітаю З Днем ангела!

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

З Днем ангела!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання!

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання!

Радістю життя квітчає,

Та додасть здоров’я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов’ю!

З Днем ангела Таїсіє!

***

Таїсу вітаючи сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою —

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

***

Хай Таю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Хай Ангел долю береже,

Хай біди проганяє,

Міцні й надійні два крила

У поміч підставляє.

Хай друзі справжні, дорогі

Тебе не полишають.

Хай щастя, радість і добро

В житті мов сонце сяють.

З Іменинами Тая!

***

Тая, сонечко, яскраво сяй,

Будь усміхненою, щасливою,

З кожним днем лиш розквітай,

Будь немислимо красивою!

Нехай любов в душі живе

І настрій завжди май весняний!

Вгору зростає нехай дохід

І мрія дійсністю хай стане!

***

Добра та радості багато,

Здоров’я, щастя ще і ще!

Тебе, Тая, привітати

Я поспішаю цим віршем.

Яскраві вітання у листівках з Днем Ангела Таїсії 2023

З Днем Ангела Таїсії 2023 — красиві привітання. Фото: google.com

З Днем Ангела Таїсії 2023 — красиві привітання. Фото: V24.com.ua

З Днем Ангела Таїсії 2023 — красиві привітання. Фото: google.com

З Днем Ангела Таїсії 2023. Фото: ТСН.ua

З Днем Ангела Таїсії 2023. Фото: ТСН.ua

З Днем Ангела Таїсії 2023. Фото: ТСН.ua

З Днем Ангела Таїсії 2023. Фото: ТСН.ua

Оригінальні відеовітання з Днем ангела Таїсії

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в травні та яке ім'я обрати для дитини за церковним травневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.