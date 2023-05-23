С Днем ангела Таисии — 23 мая — самые искренние поздравления и яркие открытки

День ангела Таисии 23 мая. Фото: ua.depositphotos.com

Сегодня, 23 мая, День ангела отмечают прекрасные Таисии. В эту дату именины празднуются в честь святой Таисии Египетской, которая жила в V веке.

Новини.LIVE собрал трогательные, искренние и оригинальные поздравления для Таисок, Таисочек, Тась, Тай, Таенок, Таечек и Ась. Не забудьте поздравить своих знакомых, близких и родных с этим прекрасным именем!

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Носители имени Таисия празднуют свои именины только трижды в год по церковному православному календарю:

4 апреля — мученица Таисия;

23 мая — святая Таисия Египетская;

21 октября — преподобная святая Таисия Египетская Фиваидская.

Именины Таисии 23 мая — какое значение имеет имя и характер владелицы.

Это имя имеет древнеегипетское происхождение и означает "посвящённая Изиде". В Египте богиня Изида (описанная в мифологии как супруга и сестра бога Осириса и мать Гора) была одной из самых почитаемых, ее культ распространился по странам Средиземноморья и, в частности, попал в Грецию.

Владелица имени Таисия — энергичная, целеустремленная и честолюбивая женщина. При этом она настолько эмоциональна и импульсивна, что буквально излучает потоки энергии на окружающих, заражая своим оптимизмом.

Женщина по имени Таисия прекрасно знает свои плюсы и минусы. Первые она пытается удачно выставить напоказ, а вторые красиво завуалировать.

Благодаря настойчивости, решительности и, конечно же, немалому трудолюбию Таисия способна сделать сногсшибательную карьеру на любом профессиональном поприще. Коммуникабельность Таи и ее природное обаяние позволяют быстро заводить полезные знакомства и налаживать нужные деловые связи.

Именины Таисии 23 мая. Фото: google.com

С Днем Ангела Таисии 2023 — красивые поздравления в прозе

Тая, дорогая, я желаю тебе всегда оставаться такой прекрасной. Поздравляю тебя и желаю здоровья, удачи, удачи, радости, любви, счастья и богатства! Пусть в твоей жизни все и всегда складывается наилучшим образом.

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Очаровательная Таисия, милая Тая, поздравляю тебя и желаю жить с шиком, купаться в лучах любви, наслаждаться блаженством каждый день, дарить всему миру блеск своей красоты и получать от жизни только все самое лучшее. Будь счастлива, Тая, желанная, успешная и непревзойденная!

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Таисия! Сегодня для тебя радостный день – День ангела! Поздравляю и желаю тебе, чтобы ангел-хранитель покрывал тебя своими крыльями от всех бед и неприятностей! Пусть путь твоей жизни будет ровным и гладким, и если вдруг случится тебе поскользнуться, пусть всегда найдется рука верного друга, способного тебя поддержать!

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Таисия, спешу поздравить тебя с именинами! С именинами тебя, желаю тебе только добра и нежности! Буду рад увидеть тебя сегодня!

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Таисия, каждый твой день да будет складываться как пазл, а составляющими его будет счастье, любовь, забота, улыбки и отличное настроение. Пусть рядом каждую минуту будут самые близкие люди, которые знают тебя такой, какая ты есть.

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Бесподобна наша Таисия! Позволь поздравить тебя с именинами и в этот прекрасный день пожелать тебе здоровья, радости и счастья, великой и искренней любви! Пусть на жизненном пути тебе встречаются только хорошие, добрые люди и всегда окружают тебя верными друзьями! С Днем ангела, милая Тая!

***

Дорогая Тая, красавица, с именинами! Сегодня праздник — День Ангела твой! Ты самое лучшее, что есть в моей жизни!

С Днем Ангела Таисии 2023. Фото: google.com

Поздравления в стихах с именинами Таисии

Таисия, родная,

Ты маленькая фея.

Ты чудо из чудес

Очаровательная орхидея.

Желаем тебе добра,

За тебя выпьем до дна!

***

В День Ангела Таисии, желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье,

И пусть тебя хранит Бог!

***

Пусть Ангел всегда хранит,

Беда тебя пусть не знает,

Пусть горе от тебя изо всех сил бежит,

Чтобы ты мог спокойно сто лет прожить.

Пусть радость, счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

В жизни тебя всегда постигают,

В пасмурный день не покидают!

***

Сейчас у хорошего человека

Самые крутые именины.

Будут в Тае подарки,

Поздравления и поцелуи.

Я присоединяюсь ко всему,

Пусть в жизни все будет клево!

Пусть здоровье не подводит,

И деньги пусть подходят!

Поздравляю С Днем ангела!

***

В день Ангела желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье

И пусть тебя хранит Бог!

***

Пусть под крыльями своими

Твой ангел хранит тебя,

Дарит только приятные мгновения,

И судьбу добрую пусть пошлет!

С Днем ангела!

***

Пусть Ангел на именины

Совершит все желания!

Несет счастье ежеминутно,

Успех и процветание!

Радостью жизнь цветет,

И придаст здоровье,

Мудростью благословляет,

Добром и любовью!

С Днем ангела Таисие!

***

Тайсу приветствуя сегодня,

Сказать хочу снова и снова,

Пусть всегда живут с тобой

Надежда, Вера и Любовь.

Пусть добрый ангел с небес

Защищает и не разочарует,

И удивительных тысячи чудес

В жизни твоей тебе дарит.

***

Пусть Таю нашу, ангел хранит,

И во всем всегда ей помогает!

Пусть тебе Господь с неба,

Добавляет все, что нужно.

Чтобы хорошее сердце было,

И всем помогала,

Расцветала, богатела,

И с годами молодела.

Друзья чтобы добра желали,

На работе уважали,

Чтобы жить было мило,

Чтобы всегда была счастлива!

***

Пусть Ангел судьбу бережет,

Пусть беды прогоняет,

Крепкие и надежные два крыла

В помощь подставляет.

Пусть друзья настоящие, дорогие

Тебя не оставляют.

Пусть счастье, радость и добро

В жизни как солнце сияют.

С именинами Тая!

***

Та, солнышко, ярко сияй,

Будь улыбающейся, счастливой,

С каждым днем только расцветай,

Будь немыслимо красивой!

Пусть любовь в душе живет

И настроение всегда имей весеннее!

Вверх растет пусть доход

И мечта действительностью пусть станет!

***

Добра и радости много,

Здоровье, счастье еще и еще!

Тебя, Тая, поздравить

Я тороплюсь этим стихом.

Яркие поздравления в открытках с Днем Ангела Таисии 2023

С Днем Ангела Таисии 2023 – красивые поздравления. Фото: google.com

С Днем Ангела Таисии 2023 – красивые поздравления. Фото: V24.com.ua

С Днем Ангела Таисии 2023 – красивые поздравления. Фото: google.com

С Днем Ангела Таисии 2023. Фото: ТСН.ua

С Днем Ангела Таисии 2023. Фото: ТСН.ua

С Днем Ангела Таисии 2023. Фото: ТСН.ua

С Днем Ангела Таисии 2023. Фото: ТСН.ua

Оригинальные видеопоздравления с Днем ангела Таисии

Напомним, Новини.LIVE писали, кто празднует День ангела в мае и какое имя выбрать для ребенка по церковному майскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.