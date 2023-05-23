С Днем ангела Таисии — 23 мая — самые искренние поздравления и яркие открытки

Сегодня именины празднуют Таисии: как красиво поздравить с Днем ангела
Сегодня, 23 мая, День ангела отмечают прекрасные Таисии. В эту дату именины празднуются в честь святой Таисии Египетской, которая жила в V веке.
Новини.LIVE собрал трогательные, искренние и оригинальные поздравления для Таисок, Таисочек, Тась, Тай, Таенок, Таечек и Ась. Не забудьте поздравить своих знакомых, близких и родных с этим прекрасным именем!
Когда празднуют День ангела Таисы
Носители имени Таисия празднуют свои именины только трижды в год по церковному православному календарю:
- 4 апреля — мученица Таисия;
- 23 мая — святая Таисия Египетская;
- 21 октября — преподобная святая Таисия Египетская Фиваидская.
Именины Таисии 23 мая — какое значение имеет имя и характер владелицы.
Это имя имеет древнеегипетское происхождение и означает "посвящённая Изиде". В Египте богиня Изида (описанная в мифологии как супруга и сестра бога Осириса и мать Гора) была одной из самых почитаемых, ее культ распространился по странам Средиземноморья и, в частности, попал в Грецию.
Владелица имени Таисия — энергичная, целеустремленная и честолюбивая женщина. При этом она настолько эмоциональна и импульсивна, что буквально излучает потоки энергии на окружающих, заражая своим оптимизмом.
Женщина по имени Таисия прекрасно знает свои плюсы и минусы. Первые она пытается удачно выставить напоказ, а вторые красиво завуалировать.
Благодаря настойчивости, решительности и, конечно же, немалому трудолюбию Таисия способна сделать сногсшибательную карьеру на любом профессиональном поприще. Коммуникабельность Таи и ее природное обаяние позволяют быстро заводить полезные знакомства и налаживать нужные деловые связи.
С Днем Ангела Таисии 2023 — красивые поздравления в прозе
Тая, дорогая, я желаю тебе всегда оставаться такой прекрасной. Поздравляю тебя и желаю здоровья, удачи, удачи, радости, любви, счастья и богатства! Пусть в твоей жизни все и всегда складывается наилучшим образом.
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Очаровательная Таисия, милая Тая, поздравляю тебя и желаю жить с шиком, купаться в лучах любви, наслаждаться блаженством каждый день, дарить всему миру блеск своей красоты и получать от жизни только все самое лучшее. Будь счастлива, Тая, желанная, успешная и непревзойденная!
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Таисия! Сегодня для тебя радостный день – День ангела! Поздравляю и желаю тебе, чтобы ангел-хранитель покрывал тебя своими крыльями от всех бед и неприятностей! Пусть путь твоей жизни будет ровным и гладким, и если вдруг случится тебе поскользнуться, пусть всегда найдется рука верного друга, способного тебя поддержать!
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Таисия, спешу поздравить тебя с именинами! С именинами тебя, желаю тебе только добра и нежности! Буду рад увидеть тебя сегодня!
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Таисия, каждый твой день да будет складываться как пазл, а составляющими его будет счастье, любовь, забота, улыбки и отличное настроение. Пусть рядом каждую минуту будут самые близкие люди, которые знают тебя такой, какая ты есть.
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Бесподобна наша Таисия! Позволь поздравить тебя с именинами и в этот прекрасный день пожелать тебе здоровья, радости и счастья, великой и искренней любви! Пусть на жизненном пути тебе встречаются только хорошие, добрые люди и всегда окружают тебя верными друзьями! С Днем ангела, милая Тая!
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Дорогая Тая, красавица, с именинами! Сегодня праздник — День Ангела твой! Ты самое лучшее, что есть в моей жизни!
Поздравления в стихах с именинами Таисии
Таисия, родная,
Ты маленькая фея.
Ты чудо из чудес
Очаровательная орхидея.
Желаем тебе добра,
За тебя выпьем до дна!
***
В День Ангела Таисии, желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье,
И пусть тебя хранит Бог!
***
Пусть Ангел всегда хранит,
Беда тебя пусть не знает,
Пусть горе от тебя изо всех сил бежит,
Чтобы ты мог спокойно сто лет прожить.
Пусть радость, счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
В жизни тебя всегда постигают,
В пасмурный день не покидают!
***
Сейчас у хорошего человека
Самые крутые именины.
Будут в Тае подарки,
Поздравления и поцелуи.
Я присоединяюсь ко всему,
Пусть в жизни все будет клево!
Пусть здоровье не подводит,
И деньги пусть подходят!
Поздравляю С Днем ангела!
***
В день Ангела желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье
И пусть тебя хранит Бог!
***
Пусть под крыльями своими
Твой ангел хранит тебя,
Дарит только приятные мгновения,
И судьбу добрую пусть пошлет!
С Днем ангела!
***
Пусть Ангел на именины
Совершит все желания!
Несет счастье ежеминутно,
Успех и процветание!
Радостью жизнь цветет,
И придаст здоровье,
Мудростью благословляет,
Добром и любовью!
С Днем ангела Таисие!
***
Тайсу приветствуя сегодня,
Сказать хочу снова и снова,
Пусть всегда живут с тобой
Надежда, Вера и Любовь.
Пусть добрый ангел с небес
Защищает и не разочарует,
И удивительных тысячи чудес
В жизни твоей тебе дарит.
***
Пусть Таю нашу, ангел хранит,
И во всем всегда ей помогает!
Пусть тебе Господь с неба,
Добавляет все, что нужно.
Чтобы хорошее сердце было,
И всем помогала,
Расцветала, богатела,
И с годами молодела.
Друзья чтобы добра желали,
На работе уважали,
Чтобы жить было мило,
Чтобы всегда была счастлива!
***
Пусть Ангел судьбу бережет,
Пусть беды прогоняет,
Крепкие и надежные два крыла
В помощь подставляет.
Пусть друзья настоящие, дорогие
Тебя не оставляют.
Пусть счастье, радость и добро
В жизни как солнце сияют.
С именинами Тая!
***
Та, солнышко, ярко сияй,
Будь улыбающейся, счастливой,
С каждым днем только расцветай,
Будь немыслимо красивой!
Пусть любовь в душе живет
И настроение всегда имей весеннее!
Вверх растет пусть доход
И мечта действительностью пусть станет!
***
Добра и радости много,
Здоровье, счастье еще и еще!
Тебя, Тая, поздравить
Я тороплюсь этим стихом.
Яркие поздравления в открытках с Днем Ангела Таисии 2023
Оригинальные видеопоздравления с Днем ангела Таисии
Напомним, Новини.LIVE писали, кто празднует День ангела в мае и какое имя выбрать для ребенка по церковному майскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.