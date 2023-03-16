З Днем ангела Дарини — найщиріші привітання та оригінальні листівки

Не забудьте привітати ваших рідних та друзів, які мають це чудове ім'я

У цей четвер, 16 березня, Дарини святкують свої іменини. Не забудьте привітати власниць цього світлого імені з Днем ангела.

Новини.LIVE зробило добірку найкращих привітань з іменинами в прозі, віршах та яскравих листівках.

Коли святкують День ангела Дарини

День ангела Дарії за церковним календарем святкують 12 разів на рік.

Іменини Дарії у лютому:

5 лютого — день Дарії Тімагіної;

Іменини Дарини у березні:

16 березня — день Дарії Зайцевої;

Іменини Дарії у квітні:

1 квітня — день Дарії Римської;

4 квітня — день Дарії;

Іменини Дарії у травні:

13 травня — день Дарії Зайцевої;

Іменини Дарії у червні:

5 червня — день Дарії Улибіної;

27 червня — день Дарії;

Іменини Дарії у серпні:

10 серпня — день Дарії Сезенівської;

17 серпня — день Дарії;

18 серпня — день Дарії;

Іменини Дарини у вересні:

10 вересня — день Дарії;

23 вересня — день Дарії Лебедянської.

Іменини Дарини 16 березня — походження імені

Дарія є дуже популярним ім'ям у багатьох країнах завдяки своєму приємному звучанню і мелодійності. Ім'я Дарина не має єдиної версії походження. Одні дослідники вважають, що це слово перське, а інші вчені впевнені, що це слов'янське слово.

У перекладі з давньоперсидского — "переможниця", "сильна", "потужна".

Слов’янське — від імені Дарина і Дарена і означає подарунок, дар.

Давньогрецьке — від правителя Даріос, що означає переможниця, повелителька.

У словнику Макса Фасмера відзначена також ще одна можлива етимологія імені Дарина — коротка форма від імені Дорофея.

Даринки впевнені у собі, самостійні, горді жінки з цільною натурою. Вони ніколи не "розпорошують" себе по дрібницях — вони вміють поставити перед собою чітку мету, визначити методи (причому гідні) її досягнення. Даша з дитинства організована, любить порядок, чистоту в будинку. Вона весела, добра, звичайна дівчинка.

Тільки вона вміє постояти за себе самостійно, без мами та тата. Вона не "полізе" за словом у кишеню там, де потрібно поставити на місце хамовитого дотепника. У сім’ї чудова господиня, дружина та мати. Любить повеселитися та вміє створити атмосферу свята.

День ангела Дарини — привітання в оригінальних та яскравих листівках

З Днем ангела Дарини — привітання у віршах

Дарино, з Днем Ангела вітаю!

Щастя й радості бажаю,

Любові, душевного тепла,

В справах всіх — лише хвала!

Ангел, що з тобою поруч

Нехай в житті тебе веде,

І всі проблеми і негоди

Легким жестом відведе.

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя.

З днем ангела Даша!

***

В День Ангела Дарина,

У це чудове свято,

Бажаю радостей земних,

Й душевних благ тобі багато.

Ще хочу також побажати,

Душевний спокій не втрачати!

З Днем ангела! Щаслива будь!

Й про все погане ти забудь!

***

Ти, Дашулю, енергійна,

Пироги печеш відмінно!

Будь для нас завжди такою —

Доброю серцем і душею!

Нехай все в житті вдається,

Хай душа завжди сміється,

Будуть сонячними дні!

Щастя, віри і любові!

***

Сьогодні Дарино,

Твої іменини.

Тебе я вітаю,

Всього добитись в житті бажаю,

Хай серце радіє,

Збуваються мрії.

Здоров’я бажаю такого,

Як мороз міцного.

Хай у твоєму житті,

Будуть дороги гладкі.

Зорі і місяць ясний уночі тобі сяє,

А в день сонечко світить і зігріває.

***

В День Ангела бажаю

Дарині більше сил,

Терпіння, розуміння,

І чистий небосхил.

Любові рідних й близьких,

І з Ангелом своїм

Дружити серцем чистим,

І вірить в диво з ним!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Дарія — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

В День Ангела бажаю

Дарині більше сил,

Терпіння, розуміння,

І чистий небосхил.

Любові рідних й близьких,

І з Ангелом своїм

Дружити серцем чистим,

І вірить в диво з ним!

***

Що за свято в нас таке, що за славна днина,

З Днем Ангела тебе, дорога Дарина!

Бажаю, щоб життя було, як кажуть — малина,

Щоб у тебе, десь за містом виросла хатина,

Під вікном, щоби цвіла червона калина,

В гаражі, щоб гуркала — новенька машина.

Щоби Ангел враз забрав всю твою рутину,

І щоб завжди на столі мала ти хлібину!

***

З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє

В твоїм житті, і на твоїм віку.

Хай Ангел береже і захищає,

І просить в Бога доленьку легку.

Хай будуть всі стежки твої безхмарні.

І щастя в домі, і в душі квітує,

Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,

І Бог твої молитви завжди чує!

З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє

В твоїм житті, і на твоїм віку.

Хай Ангел береже і захищає,

І просить в Бога доленьку легку.

Хай будуть всі стежки твої безхмарні.

І щастя в домі, і в душі квітує,

Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,

І Бог твої молитви завжди чує!

***

З Днем ангела вітаю!

Щастя й радості бажаю,

Любові, душевного тепла,

В справах всіх — лише хвала!

Ангел, що з тобою поруч

Нехай в житті тебе веде,

І всі проблеми і негоди

Легким жестом відведе.

***

З Днем ангела Даша я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — людське благословення!

***

Тебе Дарина я хочу привітати

Із днем небесних іменин

І так багато хочу побажати

Ночей чудових і прекрасних днин!

Нехай твій гаманець тріщить від грошей,

І у достатку, завжди, буде дім,

Лише від радості нехай лунає

Сміх заливний, щасливий в нім!

Не знай хвороби — не хворій ніколи,

До сотні років в радості живи,

По річці довгій і такій глибокій

Без перепон, ти по життю пливи!

***

Дарину, Вітаю зі святом!

Здоров’я, бажаю, любові, тепла…

Хай буде душа на добро лиш багата.

Не буде в житті, а ні смутку, ні зла.

Хай Бог тобі гарних людей посилає,

У серці надія та віра живуть.

Щасливої, гарної долі бажаю,

Хай Ангела крила тебе бережуть!

З Днем ангела Дарини — привітання в прозі

Люба Дарино, нехай день іменин запам'ятатися радісними зустрічами з друзями і яскравими душевними моментами з близькими. Будь щодня оточена увагою і турботою.

***

Дарино, сьогодні твоє свято, і ми хочемо від щирого серця побажати тобі здійснення найзаповітніших бажань. Нехай доля благоволить в кожній справі, удача не ховається за горизонтом, а друзі будуть вірними та допомагають у вирішенні навіть найскладніших завдань.

***

З днем ангела, Даринка! Бажаємо вірити з себе, в чудеса і чарівну силу любові та добра. Нехай життя, як строкаті пазли, завжди складається вдало!

***

Прийми вітання з Днем Дарини, іменинниця! Нехай кожна перешкода на твоєму шляху до щастя виявиться переборною, а сама подорож по лінії життя стане захопливим круїзом, в якому не буде місця нудьзі та буденності.

***

Вітаю з днем ​​ангела, Даша! Бажаю, щоб у будинку, душі та сім'ї завжди було комфортно, затишно і душевно. Нехай всі перешкоди залишаються позаду, а в майбутньому буде тільки добро, щастя і підтримка!

***

Дашенько, нехай сонце у твоїй душі завжди сяє яскраво і зігріває тебе зсередини! Залишайся такою ж позитивним і доброю людиною! Нехай любов буде взаємною, чистою і красивою, як в добрій казці! Бажаю тобі відданих подруг, веселих зустрічей і радісних миттєвостей! Нехай гроші завжди водяться у твоєму гаманці! Будь щаслива!

***

У День ангела хочу побажати тобі Дарина щастя, удачі у всіх планах і наснаги до підкорення вершин. Нехай твої мрії стануть реальністю якнайшвидше.

***

Даша! В день твоїх іменин я щиро бажаю тобі, щоб твій ангел-охоронець не відступав від тебе ні на крок, щоб він був твоїм захистом і опорою! Нехай твоє життя буде спокійним і щасливим!

***

З днем ​​ангела Дарії! Нехай бережуть тебе небеса завжди, а щастя буде сидіти на твоєму плечі. Нехай доля оточує тебе лише світлими людьми, такими ж як ти сама. Залишайся прекрасною та доброю, чуйною і милосердною.

***

Вітаю з днем ​​ангела! Дашо, будь завжди в піднесеному настрої, відмінному фінансовому становищі, в духовній рівновазі та просто безмірному щасті кожен день!

***

Іменини — це свято душі та тепла, яке зберігається у серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе Дарина з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід.

***

З Днем ангела Дарина! Нехай твій охоронець закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безвольно плисти за течією. Бажаємо, щоб ти завжди зумів розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і справжню любов! А якщо печаль раптом постукає у твої двері, нехай твій ангел навчить тебе літати, і твої дні наповняться захопленням, радістю і вірою в краще!

У День ангела бажаю тобі Дарина, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх!

***

Дарина! Прийми від нас побажання миру і добра, сонця, тепла і світла! Посмішок друзів та турботи рідних! Нехай міцне здоров’я стане супутником, нехай збуваються мрії, заповітні бажання! Нехай діти тільки радують своїми успіхами! Щастя тобі, сімейного затишку і душевного комфорту!

***

Сьогодні твої іменини Дарина! Вітаємо тебе з цим чудовим святом, бажаємо тобі вірити в чудо, частіше посміхатися і пам’ятати o тих, хто дав тобі ім’я та життя! Нехай голос, що кличе тебе на ім'я, завжди буде наповнений щирою любов’ю!

***

День ангела сьогодні у тебе Дарина з цим святом я вітаю! Здоров’я, мудрості й добра тобі на триста год бажаю!

***

В цей день ти Дарина справляєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і пернатий. Ну а тобі я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди знаходився за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей.

***

Не важливо яке сьогодні небо — блакитне або похмуре, дощове або сонячне, головне, що звідти тобі махає твій Ангел і вітає тебе Дарина з іменинами. Зі святом! Вір в нього, і він буде завжди з тобою!

***

Дарина, вітаємо з іменинами від щирого серця! Багато різних побажань Ми сказати тобі поспішаємо. Нехай тебе супроводжують щастя, радість і успіх, нехай любов не залишає, будь по життю краще за всіх, а янгол-охоронець тебе допомагає у всіх справах!

Відеопривітання з іменинами Дарини

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в березні та яке ім'я обрати для дитини за церковним березневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.