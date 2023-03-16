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Сьогодні День Ангела святкують Дарини: оригінальні привітання у прозі, віршах та листівках

16 березня 2023 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем ангела Дарини — найщиріші привітання та оригінальні листівки
Не забудьте привітати ваших рідних та друзів, які мають це чудове ім'я
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цей четвер, 16 березня, Дарини святкують свої іменини. Не забудьте привітати власниць цього світлого імені з Днем ангела. 

Новини.LIVE зробило добірку найкращих привітань з іменинами в прозі, віршах та яскравих листівках.

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Коли святкують День ангела Дарини

День ангела Дарії за церковним календарем святкують 12 разів на рік.

Іменини Дарії у лютому:

  • 5 лютого — день Дарії Тімагіної;

Іменини Дарини у березні:

  • 16 березня — день Дарії Зайцевої;

Іменини Дарії у квітні:

  • 1 квітня — день Дарії Римської;
  • 4 квітня — день Дарії;

Іменини Дарії у травні:

  • 13 травня — день Дарії Зайцевої;

Іменини Дарії у червні:

  • 5 червня — день Дарії Улибіної;
  • 27 червня — день Дарії;

Іменини Дарії у серпні:

  • 10 серпня — день Дарії Сезенівської;
  • 17 серпня — день Дарії;
  • 18 серпня — день Дарії;

Іменини Дарини у вересні:

  • 10 вересня — день Дарії;
  • 23 вересня — день Дарії Лебедянської.

Коли святкують День ангела Дарини

Іменини Дарини 16 березня — походження імені

Дарія є дуже популярним ім'ям у багатьох країнах завдяки своєму приємному звучанню і мелодійності. Ім'я Дарина не має єдиної версії походження. Одні дослідники вважають, що це слово перське, а інші вчені впевнені, що це слов'янське слово.

У перекладі з давньоперсидского — "переможниця", "сильна", "потужна".

Слов’янське — від імені Дарина і Дарена і означає подарунок, дар.

Давньогрецьке — від правителя Даріос, що означає переможниця, повелителька.

У словнику Макса Фасмера відзначена також ще одна можлива етимологія імені Дарина — коротка форма від імені Дорофея.

Даринки впевнені у собі, самостійні, горді жінки з цільною натурою. Вони ніколи не "розпорошують" себе по дрібницях — вони вміють поставити перед собою чітку мету, визначити методи (причому гідні) її досягнення. Даша з дитинства організована, любить порядок, чистоту в будинку. Вона весела, добра, звичайна дівчинка.

Тільки вона вміє постояти за себе самостійно, без мами та тата. Вона не "полізе" за словом у кишеню там, де потрібно поставити на місце хамовитого дотепника. У сім’ї чудова господиня, дружина та мати. Любить повеселитися та вміє створити атмосферу свята.

Іменини Дарини 16 березня — походження імені

День ангела Дарини — привітання в оригінальних та яскравих листівках 

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З Днем ангела Дарини — привітання у віршах 

Дарино, з Днем Ангела вітаю!
Щастя й радості бажаю,
Любові, душевного тепла,
В справах всіх — лише хвала!
Ангел, що з тобою поруч
Нехай в житті тебе веде,
І всі проблеми і негоди
Легким жестом відведе.

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя.
З днем ангела Даша!

***

В День Ангела Дарина,
У це чудове свято,
Бажаю радостей земних,
Й душевних благ тобі багато.
Ще хочу також побажати,
Душевний спокій не втрачати!
З Днем ангела! Щаслива будь!
Й про все погане ти забудь!

***

Ти, Дашулю, енергійна,
Пироги печеш відмінно!
Будь для нас завжди такою —
Доброю серцем і душею!
Нехай все в житті вдається,
Хай душа завжди сміється,
Будуть сонячними дні!
Щастя, віри і любові!

***

Сьогодні Дарино,
Твої іменини.
Тебе я вітаю,
Всього добитись в житті бажаю,
Хай серце радіє,
Збуваються мрії.
Здоров’я бажаю такого,
Як мороз міцного.
Хай у твоєму житті,
Будуть дороги гладкі.
Зорі і місяць ясний уночі тобі сяє,
А в день сонечко світить і зігріває.

***

В День Ангела бажаю
Дарині більше сил,
Терпіння, розуміння,
І чистий небосхил.
Любові рідних й близьких,
І з Ангелом своїм
Дружити серцем чистим,
І вірить в диво з ним!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Дарія — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

В День Ангела бажаю
Дарині більше сил,
Терпіння, розуміння,
І чистий небосхил.
Любові рідних й близьких,
І з Ангелом своїм
Дружити серцем чистим,
І вірить в диво з ним!

***
Що за свято в нас таке, що за славна днина,
З Днем Ангела тебе, дорога Дарина!
Бажаю, щоб життя було, як кажуть — малина,
Щоб у тебе, десь за містом виросла хатина,
Під вікном, щоби цвіла червона калина,
В гаражі, щоб гуркала — новенька машина.
Щоби Ангел враз забрав всю твою рутину,
І щоб завжди на столі мала ти хлібину!

***

З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє
В твоїм житті, і на твоїм віку.
Хай Ангел береже і захищає,
І просить в Бога доленьку легку.
Хай будуть всі стежки твої безхмарні.
І щастя в домі, і в душі квітує,
Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,
І Бог твої молитви завжди чує!

З Днем ангела Дарини — привітання у віршах

З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє
В твоїм житті, і на твоїм віку.
Хай Ангел береже і захищає,
І просить в Бога доленьку легку.
Хай будуть всі стежки твої безхмарні.
І щастя в домі, і в душі квітує,
Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,
І Бог твої молитви завжди чує!

***

З Днем ангела вітаю!
Щастя й радості бажаю,
Любові, душевного тепла,
В справах всіх — лише хвала!
Ангел, що з тобою поруч
Нехай в житті тебе веде,
І всі проблеми і негоди
Легким жестом відведе.

***

З Днем ангела Даша я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — людське благословення!

***

Тебе Дарина я хочу привітати
Із днем небесних іменин
І так багато хочу побажати
Ночей чудових і прекрасних днин!
Нехай твій гаманець тріщить від грошей,
І у достатку, завжди, буде дім,
Лише від радості нехай лунає
Сміх заливний, щасливий в нім!
Не знай хвороби — не хворій ніколи,
До сотні років в радості живи,
По річці довгій і такій глибокій
Без перепон, ти по життю пливи!

***

Дарину, Вітаю зі святом!
Здоров’я, бажаю, любові, тепла…
Хай буде душа на добро лиш багата.
Не буде в житті, а ні смутку, ні зла.
Хай Бог тобі гарних людей посилає,
У серці надія та віра живуть.
Щасливої, гарної долі бажаю,
Хай Ангела крила тебе бережуть!

З Днем ангела Дарини — привітання в прозі

Люба Дарино, нехай день іменин запам'ятатися радісними зустрічами з друзями і яскравими душевними моментами з близькими. Будь щодня оточена увагою і турботою.

***

Дарино, сьогодні твоє свято, і ми хочемо від щирого серця побажати тобі здійснення найзаповітніших бажань. Нехай доля благоволить в кожній справі, удача не ховається за горизонтом, а друзі будуть вірними та допомагають у вирішенні навіть найскладніших завдань.

***

З днем ангела, Даринка! Бажаємо вірити з себе, в чудеса і чарівну силу любові та добра. Нехай життя, як строкаті пазли, завжди складається вдало!

***

Прийми вітання з Днем Дарини, іменинниця! Нехай кожна перешкода на твоєму шляху до щастя виявиться переборною, а сама подорож по лінії життя стане захопливим круїзом, в якому не буде місця нудьзі та буденності.

***

Вітаю з днем ​​ангела, Даша! Бажаю, щоб у будинку, душі та сім'ї завжди було комфортно, затишно і душевно. Нехай всі перешкоди залишаються позаду, а в майбутньому буде тільки добро, щастя і підтримка!

***

Дашенько, нехай сонце у твоїй душі завжди сяє яскраво і зігріває тебе зсередини! Залишайся такою ж позитивним і доброю людиною! Нехай любов буде взаємною, чистою і красивою, як в добрій казці! Бажаю тобі відданих подруг, веселих зустрічей і радісних миттєвостей! Нехай гроші завжди водяться у твоєму гаманці! Будь щаслива!

***

У День ангела хочу побажати тобі Дарина щастя, удачі у всіх планах і наснаги до підкорення вершин. Нехай твої мрії стануть реальністю якнайшвидше.

***

Даша! В день твоїх іменин я щиро бажаю тобі, щоб твій ангел-охоронець не відступав від тебе ні на крок, щоб він був твоїм захистом і опорою! Нехай твоє життя буде спокійним і щасливим!

***

З днем ​​ангела Дарії! Нехай бережуть тебе небеса завжди, а щастя буде сидіти на твоєму плечі. Нехай доля оточує тебе лише світлими людьми, такими ж як ти сама. Залишайся прекрасною та доброю, чуйною і милосердною.

***

Вітаю з днем ​​ангела! Дашо, будь завжди в піднесеному настрої, відмінному фінансовому становищі, в духовній рівновазі та просто безмірному щасті кожен день!

***

Іменини — це свято душі та тепла, яке зберігається у серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе Дарина з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід.

***

З Днем ангела Дарина! Нехай твій охоронець закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безвольно плисти за течією. Бажаємо, щоб ти завжди зумів розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і справжню любов! А якщо печаль раптом постукає у твої двері, нехай твій ангел навчить тебе літати, і твої дні наповняться захопленням, радістю і вірою в краще!

З Днем ангела Дарини — привітання в прозі

У День ангела бажаю тобі Дарина, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх!

***

Дарина! Прийми від нас побажання миру і добра, сонця, тепла і світла! Посмішок друзів та турботи рідних! Нехай міцне здоров’я стане супутником, нехай збуваються мрії, заповітні бажання! Нехай діти тільки радують своїми успіхами! Щастя тобі, сімейного затишку і душевного комфорту!

***

Сьогодні твої іменини Дарина! Вітаємо тебе з цим чудовим святом, бажаємо тобі вірити в чудо, частіше посміхатися і пам’ятати o тих, хто дав тобі ім’я та життя! Нехай голос, що кличе тебе на ім'я, завжди буде наповнений щирою любов’ю!

***

День ангела сьогодні у тебе Дарина з цим святом я вітаю! Здоров’я, мудрості й добра тобі на триста год бажаю!

***

В цей день ти Дарина справляєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і пернатий. Ну а тобі я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди знаходився за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. 

***

Не важливо яке сьогодні небо — блакитне або похмуре, дощове або сонячне, головне, що звідти тобі махає твій Ангел і вітає тебе Дарина з іменинами. Зі святом! Вір в нього, і він буде завжди з тобою!

***

Дарина, вітаємо з іменинами від щирого серця! Багато різних побажань Ми сказати тобі поспішаємо. Нехай тебе супроводжують щастя, радість і успіх, нехай любов не залишає, будь по життю краще за всіх, а янгол-охоронець тебе допомагає у всіх справах!

Відеопривітання з іменинами Дарини

 

 

 

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в березні та яке ім'я обрати для дитини за церковним березневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.

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