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Сегодня День Ангела празднуют Дарьи: оригинальные поздравления в прозе, стихах и открытках

16 марта 2023 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем ангела Дарьи — самые искренние поздравления и оригинальные открытки
Не забудьте поздравить ваших родных и друзей, у которых это прекрасное имя
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этот четверг, 16 марта, Дарьи празднуют свои именины. Не забудьте поздравить обладательниц этого светлого имени с Днем ангела.

Новини.LIVE сделало подборку лучших поздравлений с именинами в прозе, стихах и ярких открытках.

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Когда празднуют День ангела Дарьи

День ангела Дарии по церковному календарю празднуют 12 раз в год.

Именины Дарьи в феврале:

  • 5 февраля — день Дарии Тимагиной;

Именины Дарьи в марте:

  • 16 марта — день Дарии Зайцевой;

Именины Дарьи в апреле:

  • 1 апреля — день Дарии Римской;
  • 4 апреля — день Дарии;

Именины Дарьи в мае:

  • 13 мая — день Дарии Зайцевой;

Именины Дарьи в июне:

  • 5 июня — день Дарии Улибиной;
  • 27 июня — день Дарии;

Именины Дарьи в августе:

  • 10 августа — день Дарьи Сезеновской;
  • 17 августа — день Дарии;
  • 18 августа — день Дарии;

Именины Дарьи в сентябре:

  • 10 сентября — день Дарии;
  • 23 сентября — день Дарии Лебедянской.

Когда празднуют День ангела Дарьи

Именины Дарьи 16 марта — происхождение имени

Дарья является очень популярным именем во многих странах благодаря своему приятному звучанию и мелодичности. Имя Дарья не имеет единой версии происхождения. Одни исследователи считают, что это персидское слово, а другие ученые уверены, что это славянское слово.

В переводе с древнеперсидского — "победительница", "сильная", "мощная".

Славянское — от имени Дарья и Дарена и означает подарок, дар.

Древнегреческое — от правителя Дариос, что означает победительница, повелительница.

В словаре Макса Фасмера отмечена еще одна возможная этимология имени Дарья — краткая форма от имени Дорофея.

Даши уверены в себе, самостоятельные, гордые женщины с цельной натурой. Они никогда не "распыляют" себя по пустякам - они умеют поставить перед собой четкую цель, определить методы (причем достойные) ее достижения. Даша с детства организована, любит порядок, чистоту в доме. Она веселая, добрая, обычная девочка.

Только она умеет постоять за себя самостоятельно, без папы и мамы. Она не "полезет" по слову в карман там, где нужно поставить на место хамовитого остряка. В семье отличная хозяйка, жена и мать. Любит повеселиться и умеет создать атмосферу праздника.

Именины Дарьи 16 марта - происхождение имени

День ангела Дарьи — поздравления в оригинальных и ярких открытках

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С Днем ангела Дарьи — поздравления в стихах

Дарья, с Днем Ангела поздравляю!
Счастья и радости желаю,
Любви, душевного тепла,
В делах всех — только хвала!
Ангел, что с тобой рядом
Пусть в жизни тебя ведет,
И все проблемы и непогоды
Легким жестом уведет.

***

Нежность небес да ангел дарит,
Кистью волшебной пусть в сердце рисует,
Светлые надежды, мечты прекрасны,
Искренняя любовь, радость и счастье.
С днем ​​ангела Даша!

***

В День Ангела Дарья,
В этот замечательный праздник,
Желаю радостей земных,
И душевных благ тебе много.
Еще хочу также пожелать,
Душевное спокойствие не терять!
С Днем ангела! Счастлива будь!
И обо всем плохом ты забудь!

***

Ты, Дашуля, энергичная,
Пироги печешь отлично!
Будь для нас всегда такой.
Доброе сердце и душа!
Пусть все в жизни удается,
Пусть душа всегда смеется,
Будут солнечные дни!
Счастья, веры и любви!

***

Сегодня Дарья,
Твои именины.
Тебя я поздравляю,
Всего добиться в жизни желаю,
Пусть сердце радуется,
Сбываются мечты.
Здоровья желаю такого,
Как мороз крепкого.
Пусть в твоей жизни,
Будут дороги гладкие.
Звезды и луна ясная ночью тебе сияет,
А в день солнышко светит и согревает.

***

В День Ангела желаю
Дарьи больше сил,
Терпение, понимание,
И чистый небосвод.
Любви родных и близких,
И с Ангелом своим
Дружить сердцем чистым,
И верит в чудо с ним!

***

Пусть сердце радостью наполнится сегодня,
Пусть Дария — покровительница с небес,
Для тебя у Бога вымолит две сотни,
Счастливых лет, здоровья и чудес!

***

В День Ангела желаю
Дарьи больше сил,
Терпение, понимание,
И чистый небосвод.
Любви родных и близких,
И с Ангелом своим
Дружить сердцем чистым,
И верит в чудо с ним!

***
Что за праздник у нас такой, что за славный день,
С Днем Ангела тебя, дорогая Дарья!
Желаю, чтобы жизнь была, как говорится, малина,
Чтобы у тебя, где-то за городом выросла хижина,
Под окном, чтобы цвела красная калина,
В гараже, чтобы грохотала – новенькая машина.
Чтобы Ангел сразу забрал всю твою рутину,
И чтобы всегда на столе имела ты хлеб!

***

С днем ​​Ангела, пусть солнце нежно сияет
В твоей жизни, и в твоем возрасте.
Пусть Ангел бережет и защищает,
И просит у Бога долю легкую.
Да будут все тропы твои безоблачны.
И счастье в доме, и в душе цветет,
Пусть будут друзья, только искренние, красивые,
И Бог твои молитвы всегда слышит!

С Днем ангела Дарьи — поздравления в стихах

С днем ​​Ангела, пусть солнце нежно сияет
В твоей жизни, и в твоем возрасте.
Пусть Ангел бережет и защищает,
И просит у Бога долю легкую.
Да будут все тропы твои безоблачны.
И счастье в доме, и в душе цветет,
Пусть будут друзья, только искренние, красивые,
И Бог твои молитвы всегда слышит!

***

С Днем ангела поздравляю!
Счастья и радости желаю,
Любви, душевного тепла,
В делах всех – только хвала!
Ангел, что с тобой рядом
Пусть в жизни тебя ведет,
И все проблемы и непогоды
Легким жестом уведет.

***

С Днем ангела Даша я поздравляю,
Всех благ земных тебе я пожелаю,
За душу человечную и простоту,
За доброе сердце и доброту
Пусть ангел тебе подарит вдохновение,
А Бог — человеческое благословение!

***

Тебя Дарья я хочу поздравить
С днем ​​небесных именин
И так много хочу пожелать
Ночей прекрасных и прекрасных дней!
Пусть твой кошелек трещит от денег,
И в достатке, всегда, будет дом,
Только от радости пусть раздается
Смех заливной, счастливый в нем!
Не знай болезни — не болей никогда,
До сотни лет в радости живи,
По реке длинной и столь глубокой
Без преград, ты по жизни плыви!

***

Дарья, Поздравляю с праздником!
Здоровья, желаю, любви, тепла…
Да будет душа к добру лишь богата.
Не будет в жизни, ни печали, ни зла.
Пусть Бог тебе хороших людей посылает,
В сердце надежда и вера живут.
Счастливой, хорошей судьбы желаю,
Пусть Ангела крылья тебя хранят!

С Днем ангела Дарьи — поздравление в прозе

Дорогая Дарина, пусть день именин запомнится радостными встречами с друзьями и яркими душевными моментами с близкими. Будь ежедневно окружена вниманием и заботой.

***

Дарин, сегодня твой праздник, и мы хотим от всего сердца пожелать тебе исполнения самых заветных желаний. Пусть судьба благоволит по каждому делу, удача не прячется за горизонтом, а друзья будут верными и помогают в решении даже самых сложных задач.

***

С днем ​​ангела, Даша! Желаем верить из себя, в чудеса и волшебную силу любви и добра. Пусть жизнь, как пестрые пазлы, всегда складывается удачно!

***

Прими поздравления с Днем Дарьи, именинница! Пусть каждое препятствие на твоем пути к счастью окажется устранимым, а само путешествие по линии жизни станет увлекательным круизом, в котором не будет места скуке и обыденности.

***

Поздравляю с днем ​​ангела, Даша! Желаю, чтобы в доме, душе и семье всегда было комфортно, уютно и душевно. Пусть все препятствия остаются позади, а в будущем будет только добро, счастье и поддержка!

***

Дашенька, пусть солнце в твоей душе всегда сияет ярко и согревает тебя изнутри! Оставайся таким же положительным и добрым человеком! Пусть любовь будет взаимной, чистой и красивой, как в хорошей сказке! Желаю тебе преданных подруг, веселых встреч и радостных мгновений! Пусть деньги всегда водятся в твоем кошельке! Будь счастлива!

***

В День ангела хочу пожелать тебе Дарья счастья, удачи во всех планах и воодушевления к покорению вершин. Пусть твои мечты станут реальностью как можно быстрее.

***

Даша! В день твоих именин я искренне желаю тебе, чтобы твой ангел-хранитель не отступал от тебя ни на шаг, чтобы он был твоей защитой и опорой! Пусть твоя жизнь будет спокойной и счастливой!

***

С днем ​​ангела Дарьи! Да хранят тебя небеса всегда, а счастье будет сидеть на твоем плече. Пусть судьба окружает тебя только светлыми людьми, такими же, как ты сама. Оставайся прекрасной и доброй, отзывчивой и милосердной.

***

Поздравляю с днем ​​ангела! Дашо, будь всегда в приподнятом настроении, отличном финансовом положении, в духовном равновесии и просто безмерном счастье каждый день!

***

Именины — это праздник души и тепла, хранящийся в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя Дарья с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было поменьше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед.

***

С Днем ангела Дарья! Пусть твой телохранитель закрывает тебя крылом от всех напастей, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаем, чтобы ты всегда смог рассмотреть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь! А если печаль вдруг постучатся в твою дверь, пусть твой ангел научит тебя летать, и твои дни наполнятся восхищением, радостью и верой в лучшее!

С Днем ангела Дарьи – поздравление в прозе

В День ангела желаю тебе Дарья, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах, чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех!

***

Дарья! Прими от нас пожелания мира и добра, солнца, тепла и света! Улыбка друзей и заботы родных! Пусть крепкое здоровье станет спутником, пусть сбываются мечты, заветные желания! Пусть дети только радуют своими успехами! Счастья тебе, семейного уюта и душевного комфорта!

***

Сегодня твои именины Дарья! Поздравляем тебя с этим чудесным праздником, желаем тебе верить в чудо, чаще улыбаться и помнить тех, кто дал тебе имя и жизнь! Пусть голос, зовущий тебя по имени, всегда будет наполнен искренней любовью!

***

День ангела сегодня у тебя Дарья с этим праздником я поздравляю! Здоровья, мудрости и добра тебе на триста лет желаю!

***

В этот день ты Дарья справляешь не свой день рождения, а день рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я не знаю, сколько ему веков, но именно сегодня он самый красивый и пернатый. Ну а тебе я хочу пожелать, чтобы вы никогда не разводились, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей.

***

Не важно, какое сегодня небо — голубое или пасмурное, дождливое или солнечное, главное, что оттуда тебе машет твой Ангел и поздравляет тебя Дарья с именинами. С праздником! Верь в него, и он будет всегда с тобой!

***

Дарья, поздравляем с именинами от всего сердца! Много разных пожеланий Мы сказать тебе спешим. Пусть тебя сопровождают счастье, радость и успех, пусть любовь не оставляет, будь по жизни лучше всех, а ангел-хранитель тебя помогает во всех делах!

Видеопоздравления с именинами Дарьи

 

 

 

Напомним, Новини.LIVE писали, кто празднует День ангела в марте и какое имя выбрать для ребенка по церковному мартовскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.

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