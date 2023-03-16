С Днем ангела Дарьи — самые искренние поздравления и оригинальные открытки

Не забудьте поздравить ваших родных и друзей, у которых это прекрасное имя

В этот четверг, 16 марта, Дарьи празднуют свои именины. Не забудьте поздравить обладательниц этого светлого имени с Днем ангела.

Новини.LIVE сделало подборку лучших поздравлений с именинами в прозе, стихах и ярких открытках.

Когда празднуют День ангела Дарьи

День ангела Дарии по церковному календарю празднуют 12 раз в год.

Именины Дарьи в феврале:

5 февраля — день Дарии Тимагиной;

Именины Дарьи в марте:

16 марта — день Дарии Зайцевой;

Именины Дарьи в апреле:

1 апреля — день Дарии Римской;

4 апреля — день Дарии;

Именины Дарьи в мае:

13 мая — день Дарии Зайцевой;

Именины Дарьи в июне:

5 июня — день Дарии Улибиной;

27 июня — день Дарии;

Именины Дарьи в августе:

10 августа — день Дарьи Сезеновской;

17 августа — день Дарии;

18 августа — день Дарии;

Именины Дарьи в сентябре:

10 сентября — день Дарии;

23 сентября — день Дарии Лебедянской.

Именины Дарьи 16 марта — происхождение имени

Дарья является очень популярным именем во многих странах благодаря своему приятному звучанию и мелодичности. Имя Дарья не имеет единой версии происхождения. Одни исследователи считают, что это персидское слово, а другие ученые уверены, что это славянское слово.

В переводе с древнеперсидского — "победительница", "сильная", "мощная".

Славянское — от имени Дарья и Дарена и означает подарок, дар.

Древнегреческое — от правителя Дариос, что означает победительница, повелительница.

В словаре Макса Фасмера отмечена еще одна возможная этимология имени Дарья — краткая форма от имени Дорофея.

Даши уверены в себе, самостоятельные, гордые женщины с цельной натурой. Они никогда не "распыляют" себя по пустякам - они умеют поставить перед собой четкую цель, определить методы (причем достойные) ее достижения. Даша с детства организована, любит порядок, чистоту в доме. Она веселая, добрая, обычная девочка.

Только она умеет постоять за себя самостоятельно, без папы и мамы. Она не "полезет" по слову в карман там, где нужно поставить на место хамовитого остряка. В семье отличная хозяйка, жена и мать. Любит повеселиться и умеет создать атмосферу праздника.

День ангела Дарьи — поздравления в оригинальных и ярких открытках

С Днем ангела Дарьи — поздравления в стихах

Дарья, с Днем Ангела поздравляю!

Счастья и радости желаю,

Любви, душевного тепла,

В делах всех — только хвала!

Ангел, что с тобой рядом

Пусть в жизни тебя ведет,

И все проблемы и непогоды

Легким жестом уведет.

***

Нежность небес да ангел дарит,

Кистью волшебной пусть в сердце рисует,

Светлые надежды, мечты прекрасны,

Искренняя любовь, радость и счастье.

С днем ​​ангела Даша!

***

В День Ангела Дарья,

В этот замечательный праздник,

Желаю радостей земных,

И душевных благ тебе много.

Еще хочу также пожелать,

Душевное спокойствие не терять!

С Днем ангела! Счастлива будь!

И обо всем плохом ты забудь!

***

Ты, Дашуля, энергичная,

Пироги печешь отлично!

Будь для нас всегда такой.

Доброе сердце и душа!

Пусть все в жизни удается,

Пусть душа всегда смеется,

Будут солнечные дни!

Счастья, веры и любви!

***

Сегодня Дарья,

Твои именины.

Тебя я поздравляю,

Всего добиться в жизни желаю,

Пусть сердце радуется,

Сбываются мечты.

Здоровья желаю такого,

Как мороз крепкого.

Пусть в твоей жизни,

Будут дороги гладкие.

Звезды и луна ясная ночью тебе сияет,

А в день солнышко светит и согревает.

***

В День Ангела желаю

Дарьи больше сил,

Терпение, понимание,

И чистый небосвод.

Любви родных и близких,

И с Ангелом своим

Дружить сердцем чистым,

И верит в чудо с ним!

***

Пусть сердце радостью наполнится сегодня,

Пусть Дария — покровительница с небес,

Для тебя у Бога вымолит две сотни,

Счастливых лет, здоровья и чудес!

***

В День Ангела желаю

Дарьи больше сил,

Терпение, понимание,

И чистый небосвод.

Любви родных и близких,

И с Ангелом своим

Дружить сердцем чистым,

И верит в чудо с ним!

***

Что за праздник у нас такой, что за славный день,

С Днем Ангела тебя, дорогая Дарья!

Желаю, чтобы жизнь была, как говорится, малина,

Чтобы у тебя, где-то за городом выросла хижина,

Под окном, чтобы цвела красная калина,

В гараже, чтобы грохотала – новенькая машина.

Чтобы Ангел сразу забрал всю твою рутину,

И чтобы всегда на столе имела ты хлеб!

***

С днем ​​Ангела, пусть солнце нежно сияет

В твоей жизни, и в твоем возрасте.

Пусть Ангел бережет и защищает,

И просит у Бога долю легкую.

Да будут все тропы твои безоблачны.

И счастье в доме, и в душе цветет,

Пусть будут друзья, только искренние, красивые,

И Бог твои молитвы всегда слышит!

С днем ​​Ангела, пусть солнце нежно сияет

В твоей жизни, и в твоем возрасте.

Пусть Ангел бережет и защищает,

И просит у Бога долю легкую.

Да будут все тропы твои безоблачны.

И счастье в доме, и в душе цветет,

Пусть будут друзья, только искренние, красивые,

И Бог твои молитвы всегда слышит!

***

С Днем ангела поздравляю!

Счастья и радости желаю,

Любви, душевного тепла,

В делах всех – только хвала!

Ангел, что с тобой рядом

Пусть в жизни тебя ведет,

И все проблемы и непогоды

Легким жестом уведет.

***

С Днем ангела Даша я поздравляю,

Всех благ земных тебе я пожелаю,

За душу человечную и простоту,

За доброе сердце и доброту

Пусть ангел тебе подарит вдохновение,

А Бог — человеческое благословение!

***

Тебя Дарья я хочу поздравить

С днем ​​небесных именин

И так много хочу пожелать

Ночей прекрасных и прекрасных дней!

Пусть твой кошелек трещит от денег,

И в достатке, всегда, будет дом,

Только от радости пусть раздается

Смех заливной, счастливый в нем!

Не знай болезни — не болей никогда,

До сотни лет в радости живи,

По реке длинной и столь глубокой

Без преград, ты по жизни плыви!

***

Дарья, Поздравляю с праздником!

Здоровья, желаю, любви, тепла…

Да будет душа к добру лишь богата.

Не будет в жизни, ни печали, ни зла.

Пусть Бог тебе хороших людей посылает,

В сердце надежда и вера живут.

Счастливой, хорошей судьбы желаю,

Пусть Ангела крылья тебя хранят!

С Днем ангела Дарьи — поздравление в прозе

Дорогая Дарина, пусть день именин запомнится радостными встречами с друзьями и яркими душевными моментами с близкими. Будь ежедневно окружена вниманием и заботой.

***

Дарин, сегодня твой праздник, и мы хотим от всего сердца пожелать тебе исполнения самых заветных желаний. Пусть судьба благоволит по каждому делу, удача не прячется за горизонтом, а друзья будут верными и помогают в решении даже самых сложных задач.

***

С днем ​​ангела, Даша! Желаем верить из себя, в чудеса и волшебную силу любви и добра. Пусть жизнь, как пестрые пазлы, всегда складывается удачно!

***

Прими поздравления с Днем Дарьи, именинница! Пусть каждое препятствие на твоем пути к счастью окажется устранимым, а само путешествие по линии жизни станет увлекательным круизом, в котором не будет места скуке и обыденности.

***

Поздравляю с днем ​​ангела, Даша! Желаю, чтобы в доме, душе и семье всегда было комфортно, уютно и душевно. Пусть все препятствия остаются позади, а в будущем будет только добро, счастье и поддержка!

***

Дашенька, пусть солнце в твоей душе всегда сияет ярко и согревает тебя изнутри! Оставайся таким же положительным и добрым человеком! Пусть любовь будет взаимной, чистой и красивой, как в хорошей сказке! Желаю тебе преданных подруг, веселых встреч и радостных мгновений! Пусть деньги всегда водятся в твоем кошельке! Будь счастлива!

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В День ангела хочу пожелать тебе Дарья счастья, удачи во всех планах и воодушевления к покорению вершин. Пусть твои мечты станут реальностью как можно быстрее.

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Даша! В день твоих именин я искренне желаю тебе, чтобы твой ангел-хранитель не отступал от тебя ни на шаг, чтобы он был твоей защитой и опорой! Пусть твоя жизнь будет спокойной и счастливой!

***

С днем ​​ангела Дарьи! Да хранят тебя небеса всегда, а счастье будет сидеть на твоем плече. Пусть судьба окружает тебя только светлыми людьми, такими же, как ты сама. Оставайся прекрасной и доброй, отзывчивой и милосердной.

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Поздравляю с днем ​​ангела! Дашо, будь всегда в приподнятом настроении, отличном финансовом положении, в духовном равновесии и просто безмерном счастье каждый день!

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Именины — это праздник души и тепла, хранящийся в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя Дарья с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было поменьше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед.

***

С Днем ангела Дарья! Пусть твой телохранитель закрывает тебя крылом от всех напастей, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаем, чтобы ты всегда смог рассмотреть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь! А если печаль вдруг постучатся в твою дверь, пусть твой ангел научит тебя летать, и твои дни наполнятся восхищением, радостью и верой в лучшее!

В День ангела желаю тебе Дарья, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах, чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех!

***

Дарья! Прими от нас пожелания мира и добра, солнца, тепла и света! Улыбка друзей и заботы родных! Пусть крепкое здоровье станет спутником, пусть сбываются мечты, заветные желания! Пусть дети только радуют своими успехами! Счастья тебе, семейного уюта и душевного комфорта!

***

Сегодня твои именины Дарья! Поздравляем тебя с этим чудесным праздником, желаем тебе верить в чудо, чаще улыбаться и помнить тех, кто дал тебе имя и жизнь! Пусть голос, зовущий тебя по имени, всегда будет наполнен искренней любовью!

***

День ангела сегодня у тебя Дарья с этим праздником я поздравляю! Здоровья, мудрости и добра тебе на триста лет желаю!

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В этот день ты Дарья справляешь не свой день рождения, а день рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я не знаю, сколько ему веков, но именно сегодня он самый красивый и пернатый. Ну а тебе я хочу пожелать, чтобы вы никогда не разводились, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей.

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Не важно, какое сегодня небо — голубое или пасмурное, дождливое или солнечное, главное, что оттуда тебе машет твой Ангел и поздравляет тебя Дарья с именинами. С праздником! Верь в него, и он будет всегда с тобой!

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Дарья, поздравляем с именинами от всего сердца! Много разных пожеланий Мы сказать тебе спешим. Пусть тебя сопровождают счастье, радость и успех, пусть любовь не оставляет, будь по жизни лучше всех, а ангел-хранитель тебя помогает во всех делах!

Видеопоздравления с именинами Дарьи

Напомним, Новини.LIVE писали, кто празднует День ангела в марте и какое имя выбрать для ребенка по церковному мартовскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.