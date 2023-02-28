Хто святкує іменини в березні 2023 та як назвати дитину — церковний календар

Дізнайтеся, кого в березні слід привітати з іменинами та як назвати новонароджену дитину, щоб її оберігав ангел-охоронець

Особливе для кожного християнина свято — День ангела або іменини. Його заведено вважати другим днем народження, адже в таку дату людина встановлює духовний зв'язок зі своїм однойменним святим.

Новини.LIVE розповідає, кого слід привітати в перший місяць весни з іменинами та яке ім'я обрати для дитини за церковним березневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.

У кого іменини в березні 2023 року

У кого День ангела 1 березня

Чоловічі імена: Альбін, Данило, Веремій, Павло, Памфіл, Самуїл, Феодул, Флавіан, Юліан.

У кого День ангела 2 березня

Чоловічі імена: Карл, Маркіян, Мина, Порфирій, Роман, Федір, Феодосій.

Жіночі імена: Маріанна, Анна, Марія, Маріанна, Пульхерія.

У кого День ангела 3 березня

Чоловічі імена: Агапіт, Василь, Віктор, Дорофій, Володимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Феодул, Флавіан, Павло.

Жіночі імена: Агріппа.

У кого День ангела 4 березня

Чоловічі імена: Архип, Богдан, Дмитро, Євген, Досифей, Євген, Ісихій, Казимир, Конон, Макар, Максим, Микита, Федот, Филимон.

Жіночі імена: Апфія, Равула, Філофея.

У кого День ангела 5 березня

Чоловічі імена: Антон, Афанасій, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Агафон, Амфіл, Євтропій, Ісидор, Корнилій (Корній), Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Федір, Філіп, Фома, Ян, Ярослав, Лев.

Жіночі імена: Аммія.

У кого День ангела 6 березня

Чоловічі імена: Олександр, Георгій, Євстафій, Данило, Єгор, Захар, Іван, Костянтин, Остап, Павло, Тимофій, Ян.

Жіночі імена: Ольга.

У кого День ангела 7 березня

Чоловічі імена: Панас, В’ячеслав, Маврикій, Тит, Федір, Пилип, Фотій, Андрій, Афанасій, Віктор, Володимир, Вольдемар, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Теодор, Федір, Філіп, Ян.

Жіночі імена: Анфіса, Лімна, Аріна, Варвара, Єлизавета, Ірина, Парасковія.

У кого День ангела 8 березня

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Антіох, Михайло, Дем’ян, Даміан, Зевін, Іван, Климент, Кузьма, Клим, Лазар, Мойсей, Полікарп, Микола, Сергій, Ян.

Жіночі імена: Матрона.

У кого День ангела 9 березня

Чоловічі імена: Іван, Іларіон, Софрон, Еразм.

У кого День ангела 10 березня

Чоловічі імена: Іван, Антон, Євген, Олександр, Пафнутій, Тарас, Федір.

У кого День ангела 11 березня

Чоловічі імена: Іван, Микола, Петро, Порфирій, Севастян, Сергій, Ян.

Жіночі імена: Анна (Ганна), Тереза.

У кого День ангела 12 березня

Чоловічі імена: Макар, Маркіян, Прокопій, Степан, Тимофій, Тит, Фалалей, Михайло, Петро, Юліан, Яків.

Жіночі імена: Вікторія.

У кого День ангела 13 березня

Чоловічі імена: Арсеній, Василь, Євагрій, Кипріан, Мелетій, Нестір, Микола, Нифонт.

Жіночі імена: Домініка, Кіра, Марина.

У кого День ангела 14 березня

Чоловічі імена: Агап, Антон, Маркел, Олександр, Мартирий, Нестор, Никифор, Петро, Сильвестр, Софрон, Веніамін, Хартій.

Жіночі імена: Анна, Антоніна, Олександра, Домніна, Дарина, Євдокія, Матильда, Мотрона, Надія, Ольга.

У кого День ангела 15 березня

Чоловічі імена: Агафон, Арсеній, Богдан, Афінодор, Варсонофій, Василь, Іларіон, Йосип, Сава, Саватій, Федот.

Жіночі імена: Євфалія, Ефросина, Луїза.

У кого День ангела 16 березня

Чоловічі імена: Василіск, Євтропій, Михайло, Зенон, Зоил, Клеоник, Піама, Савін, Севастян.

Жіночі імена: Бенедикта, Марта, Марфа.

У кого День ангела 17 березня

Чоловічі імена: Акакій, Василь, Олександр, В’ячеслав, Георгій, Герасим, Григорій, Данило, Єгор, Іосаф, Кіндрат, Павло, Стратонік, Юрій, Яків.

Жіночі імена: Гертруда, Уляна, Юліана.

У кого День ангела 18 березня

Чоловічі імена: Адріан, Архелай, Георгій, Давид, Євлампій, Євлогій, Іван, Ісихій, Кирило, Конон, Костянтин, Марк, Онисим, Федір, Фотій.

Жіночі імена: Іраїда.

У кого День ангела 19 березня

Чоловічі імена: Анфім, Аркадій, Аетій, Васой, Еввул, Ісус, Іов, Каліст, Конон, Костянтин, Максим, Михей, Федір, Феофіл, Юліан.

Жіночі імена: Олена, Ілона, Єфросина.

У кого День ангела 20 березня

Чоловічі імена: Агафодор, Василь, Микола, Еміль, Євген, Елпідій, Омелян, Етер, Єфрем, Лаврентій, Нестор, Павло.

Жіночі імена: Анна, Антоніна, Євдокія, Катерина, Катаріна, Ксенія, Марія, Мотрона, Надія, Оксана.

У кого День ангела 21 березня

Чоловічі імена: Афанасій, Дементій, Володимир, Вольдемар, Діон, Єрм, Лазар, Феодорит, Феодосій, Феофілакт.

У кого День ангела 22 березня

Чоловічі імена: Акакій, Олександр, Панас, Валерій, Вівіан, Гай, Горгоній, Дометіан, Домна, Євтихій, Іван, Іліан, Ілля, Ілій, Іраклій, Ісихій, Кесар, Кесарій, Кирило, Кирій, Клавдій, Леонтій, Лисимах, Мелітон, Микола, Север’ян, Смарагд, Тарас, Феодул, Феофіл, Філоктімон, Флавій, Худіон.

Жіночі імена: Аглая, Олександра, Наталя.

У кого День ангела 23 березня

Чоловічі імена: Віктор, Вікторин, Георгій, Денис, Діонісій, Діодор, Кипріан, Клавдій, Кіндрат (Кодрат), Крискент, Леонід, Марк, Маркіян, Михайло, Никифор, Павло, Папій, Руфін, Саторін, Серафіон.

Жіночі імена: Анастасія, Василина, Галина, Ніка, Феодора.

У кого День ангела 24 березня

Чоловічі імена: Аскліпіад, Георгій, Епімах, Юхим, Іван, Лін, Македон, Патрикій, Саторін, Софрон.

Жіночі імена: Берта, Сабіна.

У кого День ангела 25 березня

Чоловічі імена: Григорій, Олександр, Володимир, Вольдемар, Костянтин, Семен, Феофан, Іван, Сергій, Пінхас.

Жіночі імена: Марія.

У кого День ангела 26 березня

Чоловічі імена: Олександр, Анін, Африкан, Григорій, Михайло, Микола, Никифор, Савін, Терентій.

Жіночі імена: Христина.

У кого День ангела 27 березня

Чоловічі імена: Венедикт, Евсхімон, Михайло, Ростислав, Феодосій.

У кого День ангела 28 березня

Чоловічі імена: Агап, Олександр, Денис, Еварест, Мануїл, Никандр, Роміл, Тімолай, Олексій, Михайло, Тимофій, Еммануїл.

Жіночі імена: Марія.

У кого День ангела 29 березня

Чоловічі імена: Олександр, Арістовул, Денис, Омелян, Іван, Павло, Роман, Савін, Серапіон, Еміль, Трохим, Фал, Юліан.

У кого День ангела 30 березня

Чоловічі імена: Олексій, Макар, Марин, Віктор, Гавриїл, Олександр, Павло.

У кого День ангела 31 березня

Чоловічі імена: Дмитро, Анін, Гвідон, Данило, Евкарпій, Кирило, Трохим.

Жіночі імена: Корнелія, Наталя.

Нагадаємо, ми писали, як краще назвати малюка, зважаючи на місяць його народження у 2023 році, а також які є рідкісні та красиві імена.

Також ми розповідали, коли краще хрестити дитину у 2023 році. Церква виступає категорично проти, коли батьки обирають дату хрещення за місячним календарем, натальною картою або астрологічними прогнозами.