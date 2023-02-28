Кто празднует именины в марте 2023 и как назвать ребенка — церковный календарь

День ангела в марте 2023: кто и когда празднует именины и как назвать ребенка
Особый для каждого христианина праздник — День ангела или именины. Его принято считать вторым днем рождения, ведь в такую дату человек устанавливает духовную связь со своим одноименным святым.
Новини.LIVE рассказывает, кого следует поздравить в первый месяц весны с именинами и какое имя выбрать для ребенка по церковному мартовскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.
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У кого именины в марте 2023 года
У кого День ангела 1 марта
Мужские имена: Альбин, Даниил, Веремий, Павел, Памфил, Самуил, Феодул, Флавиан, Юлиан.
У кого День ангела 2 марта
Мужские имена: Карл, Маркиан, Мина, Порфирий, Роман, Федор, Феодосий.
Женские имена: Марианна, Анна, Мария, Марианна, Пульхерия.
У кого День ангела 3 марта
Мужские имена: Агапит, Василий, Виктор, Дорофий, Владимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Феодул, Флавиан, Павел.
Женские имена: Агриппа.
У кого День ангела 4 марта
Мужские имена: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Досифей, Евгений, Исихий, Казимир, Конон, Макар, Максим, Никита, Федот, Филимон.
Женские имена: Апфия, Равула, Филофея.
У кого День ангела 5 марта
Мужские имена: Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Агафон, Амфил, Евтропий, Исидор, Корнилий (Корний), Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав, Лев.
Женские имена: Аммия.
У кого День ангела 6 марта
Мужские имена: Александр, Георгий, Евстафий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Остап, Павел, Тимофей, Ян.
Женские имена: Ольга.
У кого День ангела 7 марта
Мужские имена: Афанасий, Вячеслав, Маврикий, Тит, Федор, Филипп, Фотий, Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян.
Женские имена: Анфиса, Лимна, Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья.
У кого День ангела 8 марта
Мужские имена: Александр, Алексей, Антиох, Михаил, Демьян, Дамиан, Зевин, Иван, Климент, Кузьма, Клим, Лазарь, Моисей, Поликарп, Николай, Сергей, Ян.
Женские имена: Матрона.
У кого День ангела 9 марта
Мужские имена: Иван , Илларион, Софрон, Эразм.
У кого День ангела 10 марта
Мужские имена: Иван, Антон, Евгений, Александр, Пафнутий, Тарас, Федор.
У кого День ангела 11 марта
Мужские имена: Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастян, Сергей, Ян.
Женские имена: Анна (Анна), Тереза.
У кого День ангела 12 марта
Мужские имена: Макар, Маркиан, Прокопий, Степан, Тимофей, Тит, Фалалей, Михаил, Петр, Юлиан, Яков.
Женские имена: Виктория.
У кого День ангела 13 марта
Мужские имена: Арсений, Василий, Евагрий, Киприан, Мелетий, Нестор, Николай, Нифонт.
Женские имена: Доминика, Кира, Марина.
У кого День ангела 14 марта
Мужские имена: Агап, Антон, Маркел, Александр, Мартирий, Нестор, Никифор, Петр, Сильвестр, Софрон, Вениамин, Хартий.
Женские имена: Анна, Антонина, Александра, Домнина, Дарья, Евдокия, Матильда, Матрена, Надежда, Ольга.
У кого День ангела 15 марта
Мужские имена: Агафон, Арсений, Богдан, Афинодор, Варсонофий, Василий, Илларион, Иосиф, Савва, Савватий, Федот.
Женские имена: Евфалия, Эфросина, Луиза.
У кого День ангела 16 марта
Мужские имена: Василиск, Евтропий, Михаил, Зенон, Зоил, Клеоник, Пиама, Савин, Севастян.
Женские имена: Бенедикта, Марта, Марфа.
У кого День ангела 17 марта
Мужские имена: Акакий, Василий, Александр, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Егор, Иосаф, Кондратий, Павел, Стратоник, Юрий, Яков.
Женские имена: Гертруда, Ульяна, Юлиана.
У кого День ангела 18 марта
Мужские имена: Адриан, Архелай, Георгий, Давид, Евлампий, Евлогий, Иван, Исихий, Кирилл, Конон, Константин, Марк, Онисим, Федор, Фотий.
Женские имена: Ираида.
У кого День ангела 19 марта
Мужские имена: Анфим, Аркадий, Аэтий, Васой, Еввул, Иисус, Иов, Калист, Конон, Константин, Максим, Михей, Федор, Феофил, Юлиан.
Женские имена: Елена, Илона, Ефросина.
У кого День ангела 20 марта
Мужские имена: Агафодор, Василий, Николай, Эмиль, Евгений, Элпидий, Емельян, Етер, Ефрем, Лаврентий, Нестор, Павел.
Женские имена: Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Екатерина, Ксения, Мария, Матрена, Надежда, Оксана.
У кого День ангела 21 марта
Мужские имена: Афанасий, Дементий, Владимир, Вольдемар, Дион, Ерм, Лазарь, Феодорит, Феодосий, Феофилакт.
У кого День ангела 22 марта
Мужские имена: Акакий, Александр, Афанасий, Валерий, Вивиан, Гай, Горгоний, Дометиан, Домна, Евтихий, Иван, Илиан, Илья, Илий, Ираклий, Исихий, Кесарь, Кесарий, Кирилл, Кирий, Клавдий, Леонтий, Лисимах, Николай, Северьян, Изумруд, Тарас, Феодул, Феофил, Филоктимон, Флавий, Худион.
Женские имена: Аглая, Александра, Наташа.
У кого День ангела 23 марта
Мужские имена: Виктор, Викторин, Георгий, Денис, Дионисий, Диодор, Киприан, Клавдий, Кондрат (Кодрат), Крискент, Леонид, Марк, Маркиан, Михаил, Никифор, Павел, Папий, Руфин, Саторин, Серафион.
Женские имена: Анастасия, Василиса, Галина, Ника, Феодора.
У кого День ангела 24 марта
Мужские имена: Асклипиад, Георгий, Эпимах, Ефим, Иван, Лин, Македон, Патрикий, Саторин, Софрон.
Женские имена: Берта, Сабина.
У кого День ангела 25 марта
Мужские имена: Григорий, Александр, Владимир, Вольдемар, Константин, Семен, Феофан, Иван, Сергей, Пинхас.
Женские имена: Мария.
У кого День ангела 26 марта
Мужские имена: Александр, Анин, Африкан, Григорий, Михаил, Николай, Никифор, Савин, Терентий.
Женские имена: Кристина.
У кого День ангела 27 марта
Мужские имена: Венедикт, Евсхимон, Михаил, Ростислав, Феодосий.
У кого День ангела 28 марта
Мужские имена: Агап, Александр, Денис, Эварест, Мануил, Никандр, Ромил, Тимолай, Алексей, Михаил, Тимофей, Эммануил.
Женские имена: Мария.
У кого День ангела 29 марта
Мужские имена: Александр, Аристовул, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Савин, Серапион, Эмиль, Трофим, Фал, Юлиан.
У кого День ангела 30 марта
Мужские имена: Алексей, Макар, Марин, Виктор, Гавриил, Александр, Павел.
У кого День ангела 31 марта
Мужские имена: Дмитрий, Анин, Гвидон, Даниил, Евкарпий, Кирилл, Трофим.
Женские имена: Корнелия, Наташа.
Напомним, мы писали, как лучше назвать малыша, учитывая месяц его рождения в 2023 году, а также какие редкие и красивые имена.
Также мы рассказывали, когда лучше крестить ребенка в 2023 году. Церковь выступает категорически против, когда родители выбирают дату крещения по лунному календарю, натальной карте или астрологическим прогнозам.