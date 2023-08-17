День Незалежності України 2023: ТОП 10 ідей креативних і патріотичних подарунків

Креативний подарунок у синій коробці. Фото: google.com

Хто сказав, що на День Незалежності не дарують подарунків? У це важливе для кожного українця свято можна порадувати близьких людей особливим та символічним презентом зі змістом.

Пропонуємо вам добірку ідей красивих подарунків до 32 річниці незалежності держави, які точно оцінять ваші друзі та рідні.

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1. Одяг

У це свято можна подарувати одяг у синьо-жовтих кольорах або з патріотичним написом, чи малюнком, до прикладу:

худі;

футболку;

шкарпетки;

халат;

капці;

піжаму.

2. Корисні речі

Один з найкращих подарунків той, який можна використовувати у повсякденному житті. До того ж людина, користуючись цим предметом, неодмінно згадуватиме вас.

Тож подарувати можна:

чашку з кришкою, яку зручно брати з собою на роботу або на прогулянку;

термочашку;

рушник у патріотичних кольорах;

рушник ручної роботи для обличчя;

мило сувенірне або ручної роботи, виконане в жовто-блакитних кольорах;

патріотичний подарунковий набір екомішечків;

тарілки або чашки ручної роботи в українському стилі;

обкладинку для паспорта;

подушка для подорожей.

Подарунок на День Незалежності. Фото: google.com

3. Канцелярія

Канцелярія також може бути корисним презентом, який часто стає в пригоді.

Подарувати на День Незалежності можна:

патріотичний діловий записник;

гарно оформлену ручку;

набір патріотичних закладок;

патріотичний календарик;

набір патріотичних стікерів;

пенал;

магнітний планер;

картину за номерами.

4. Сувеніри

Маленький сувенір також приємно отримати в подарунок. Це може бути щось, що символізує Україну, наприклад:

марки Укрпошти;

брелоки;

писанки;

обереги;

мотанки;

ляльки;

магніти;

запальнички.

5. Прикраси

Близькій людині можна подарувати прикраси:

кільце з українською символікою;

сережки;

брошку;

браслет;

кулон;

намисто;

автентичні українські прикраси.

6. Подарунок для патріота, який обожнює кімнатні рослини

Цікавим та досить креативним подарунком стане набір для вирощування бавовни. Такі екокуби продаються у багатьох сувенірних магазинах України.

Якщо вирощування такої рослини здається надто складним, можна подарувати просто кілька гілочок бавовни. Ця рослина стане прикрасою будь-якої кімнати або офісу.

Також можна подарувати стабілізований мох ягель синього та жовтого кольорів.

7. Солодкі подарунки

На українському ринку представлено багато сувенірних солодощів, виконаних у синьо-жовтих кольорах або з патріотичною символікою. Такий презент завжди приємно отримувати й він не вимагає великих витрат. До солодощів ідеально підійдуть натуральні трав'яні чаї з Карпат.

8. Патріотичні ігри

Настільні та розмовні ігри на патріотичну тематику точно сподобаються любителям душевних посиденьок з друзями. Популярністю користуються "Монополія Західної України", а також "Шевченко питає про Незалежну Україну".

9. Книги

"Книга — це найкращий подарунок" — цей вираз вже багато століть незмінний. Любителям присвятити свій вільний час читанню літератури може сподобатися, наприклад, книга українського автора, як сучасного, так і класика.

Обов'язково перевірте, який жанр подобається тому, кому ви збираєтеся дарувати книгу. Якщо людина зазвичай небагато читає і дуже зайнята, подбайте про те, щоб книжка була не надто велика і легко читалася.

10. Знак уваги

У свято можна зробити невеличкий подарунок, який буде приємним знаком уваги:

листівка;

патріотичні наліпки;

квіти;

повітряні кульки.

Подарунки до Дня Незалежності. Фото: hurma.work

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