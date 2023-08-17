День Независимости Украины 2023: ТОП 10 идей креативных и патриотических подарков

Креативный подарок в голубой коробке. Фото: google.com

Кто сказал, что в День Независимости не дарят подарки? В этот важный для каждого украинца праздник можно порадовать близких людей особым и символическим презентом с содержанием.

Предлагаем вам подборку идей красивых подарков к 32-й годовщине независимости государства, которые точно оценят ваши друзья и родные.

Читайте также:

ТОП-10 идей креативных и патриотических подарков ко Дню Независимости Украины 2023

1. Одежда

В этот праздник можно подарить одежду в сине-желтых цветах или с патриотической надписью или рисунком, к примеру:

худи;

футболку;

носки;

халат;

тапочки;

пижаму.

2. Полезные вещи

Один из лучших подарков — тот, который можно использовать в повседневной жизни. К тому же человек, пользуясь этим предметом, непременно будет вспоминать о вас.

Так что подарить можно:

чашку с крышкой, которую удобно брать с собой на работу или на прогулку;

термочашку;

полотенце в патриотических цветах;

полотенце ручной работы для лица;

мыло сувенирное или ручной работы, выполненное в желто-голубых цветах;

патриотический подарочный набор экомешечек;

тарелки или чашки ручной работы в украинском стиле;

обложку для паспорта;

подушка для путешествий.

Подарок в День Независимости. Фото: google.com

3. Канцелярия

Канцелярия также может быть полезным презентом, который точно пригодится.

Подарить на День Независимости можно:

патриотическую деловую записную книжку;

красиво оформленную ручку;

набор патриотических закладок;

патриотический календарик;

набор патриотических стикеров;

пенал;

магнитный планер;

картины по номерам.

4. Сувениры

Маленький сувенир тоже приятно получить в подарок. Это может быть что-то, что символизирует Украину, например:

марки Укрпочты;

брелки;

писанки;

обереги;

мотанки;

куклы;

магниты;

зажигалки.

5. Украшения

Близкому человеку можно подарить украшения:

кольцо с символикой;

серьги;

брошь;

браслет;

кулон;

бусы;

подлинные украинские украшения.

6. Подарок для патриота, обожающего комнатные растения

Интересным и креативным подарком станет набор для выращивания хлопка. Такие экокубы продаются во многих сувенирных магазинах Украины.

Если выращивание такого растения кажется слишком сложным, можно подарить несколько веточек хлопка. Это растение станет украшением любой комнаты или офиса.

Также можно подарить стабилизированный мох ягеля синего и желтого цветов.

7. Сладкие подарки

На украинском рынке представлено много сувенирных сладостей, исполненных в сине-желтых цветах или с патриотической символикой. Такой презент всегда приятно получать, и он не требует больших затрат. К сладостям идеально подойдут натуральные травяные чаи из Карпат.

8. Патриотические игры

Настольные и разговорные игры на патриотическую тематику точно понравятся любителям душевных посиделок с друзьями. Популярностью пользуются "Монополия Западной Украины", а также "Шевченко спрашивает о Независимой Украине".

9. Книги

"Книга — это лучший подарок" — это выражение уже много веков неизменно. Любителям посвятить свое свободное время чтению литературы может понравиться, например, книга украинского автора как современного, так и классика.

Обязательно проверьте, какой жанр нравится тому, кому вы собираетесь дарить книгу. Если человек обычно немного читает и очень занят, позаботьтесь о том, чтобы книга была не слишком велика и легко читалась.

10. Знак внимания

В праздник можно сделать небольшой подарок, который будет приятным знаком внимания:

открытка;

патриотические наклейки;

цветы;

шары.

Подарки ко Дню Независимости. Фото: hurma.work

Напомним, мы писали, с чем соединить вышиванку, чтобы выглядеть стильно и современно в праздник День Независимости Украины 2023 года.