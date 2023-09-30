Украинский полярник Богдан Гаврилюк рассказал об особенностях своей работы

Полярник Богдан Гаврилюк. Фото: volyn.com.ua

Украинская полярная станция "Академик Вернадский" в Антарктиде расположена на расстоянии 15 тысяч км от Киева на крошечном антарктическом острове Галиндез, площадь которого составляет всего 0,8 км. В условиях вечной мерзлоты на краю света в полной изоляции наши ученые изучают местную фауну, влияние магнитного поля на Землю, озоновую дыру, айсберги и метеорологические явления.

Об особенностях такой жизни рассказал руководитель станции, геофизик и участник 28-й Украинской антарктической экспедиции, который сейчас находится в Антарктиде, Богдан Гаврилюк эксклюзивно для РБК-Украина.

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Полярники исследуют Антарктиду. Фото: volyn.com.ua

"Впервые в Антарктиду я попал 20 лет назад. Тогда я был механиком по системам обеспечения станции. Через какое-то время судьба сложилась так, что я пришел работать в Радиоастрономический институт в Харькове, потом стал геофизиком. Сейчас я руководитель станции и это моя десятая экспедиция. Меня всегда привлекало открывать для себя что-то новое. Сейчас я нахожусь в месте, в котором первый человек ступил фактически только в 1935 году — это меньше, чем 100 лет назад", — рассказал Богдан.

Мужчина уверяет, что вопреки многим распространенным стереотипам, жизнь на станции не является монотонной и постоянно погруженной в работу.

"Здесь есть чем заняться в свободное время. Есть возможность поработать над собой и чего-то добиться, чему-то научиться, зависит только от человека и желания. Чтобы сделать жизнь разнообразной, иногда беру в руки замечательную гитару Фендер. Я просто обожаю этот инструмент. Время от времени пишу тексты новых песен. Но во время этой экспедиции это бывает редко, потому постоянно мысли о войне", — поделился исследователь.

Богдан добавил, что в его офисе есть пианино на две октавы, которое он когда-то сам сделал здесь на станции. Оно уже стало достаточно знаменитым в Антарктике, о нем многие знают.

"Я люблю заниматься исследованием истории станции. В главном коридоре развесил много информации о разных исследователях, работавших в этом регионе", — рассказал ученый.

Когда было тяжелее всего

Команда украинских полярников. Фото: volyn.com.ua

"В первых экспедициях не хватало общения с родными. Хорошо, что уже сейчас у нас есть интернет и есть возможность смотреть новости и связываться с близкими. Но еще каких-то 6 месяцев назад я был в окопах на позициях на границе — там не хватало многого. Поэтому мне просто совесть не позволит сказать, что мне сейчас здесь чего-то не хватает", — рассказал Богдан.

Исследователь заверил, что у него и его команды есть все необходимое для работы и нормальной жизни.

"У нас есть все условия для работы и жизни. Есть прекрасная экипировка, рабочая одежда и обувь, защитные очки и все такое. Из продуктов есть все необходимое и в достаточных объемах, яблоки, картофель, макароны, крупы, консервы, замороженное мясо, рыба, птица. Еды хватает. Питание ничем не отличается от обычного", — добавил мужчина.

Чем питаются на станции

"Наш повар все грамотно планирует, а врач нам каждый день добавляет витамины. Конечно, что у нас нет свежих арбузов или клубники. Но есть замороженные фрукты. Из свежих сейчас есть яблоки, которые за полгода еще сохранились в неплохом состоянии. А еще квасим себе капусту, так она будет дольше храниться. Все продовольственные запасы на станцию привозят вместе с командой сразу на целый год", — рассказал Богдан.

Грустно без котика

Пингвин возле украинской станции. Фото: volyn.com.ua

Богдан рассказал, что иногда работникам станции не хватает обычного домашнего питомца, который внес бы разнообразие в их монотонную жизнь.

"Хотелось бы на станции какого-нибудь котика завести, но нельзя. Хотя раньше здесь были собаки и две котики — они тоже были включены в состав экспедиции", — вспоминает мужчина.

Ранее мы сообщали, что из-за глобального потепления в Антарктиде ученые обнаружили на суше разрастающиеся континентом цветы, мох и водоросли, а площадь плавучего морского льда на море достигла рекордно низкого уровня. Уже в марте этого года температура воздуха в Антарктиде может приблизиться к точке таяния.