Український полярник Богдан Гаврилюк розповів про особливості своєї роботи

Полярник Богдан Гаврилюк. Фото: volyn.com.ua

Українська полярна станція "Академік Вернадський", що в Антарктиді, розташована на відстані 15 тисяч км від Києва на крихітному антарктичному острові Галіндез, площа якого становить лише 0,8 км. В умовах вічної мерзлоти на краю світу у повній ізоляції наші науковці вивчають місцеву фауну, вплив магнітного поля на Землю, озонову діру, айсберги та метеорологічні явища.

Про особливості такого життя розповів керівник станції, геофізик та учасник 28-ї Української антарктичної експедиції, який зараз перебуває в Антарктиді, Богдан Гаврилюк ексклюзивно для РБК-Україна.

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Полярники досліджують Антарктиду. Фото: volyn.com.ua

"Вперше в Антарктиду я потрапив 20 років тому. Тоді я був механіком по системах забезпечення станції. Через якийсь час доля склалась так, що я прийшов працювати в Радіоастрономічний інститут у Харкові, потім став геофізиком. Зараз я керівник станції і це моя десята експедиція. Мене завжди приваблювало відкривати для себе щось нове. Зараз я перебуваю у місці, в якому перша людина ступила фактично тільки у 1935 році — це менше, ніж 100 років тому", — розповів Богдан.

Чоловік запевняє, що всупереч багатьом поширеним стереотипам, життя на станції не є монотонним і постійно занурене у роботу.

"Тут є чим зайнятись в вільний час. Є можливість попрацювати над собою і чогось досягти, чомусь навчитись, залежить тільки від людини і бажання. Щоб зробити життя різноманітним, іноді беру до рук чудову гітару Фендер. Я просто обожнюю цей інструмент. Час від часу пишу тексти нових пісень. Але під час цієї експедиції це буває рідко, бо постійно думки про війну", — поділився дослідник.

Богдан додав, що його офісі є піаніно на дві октави, яке він колись сам зробив тут на станції. Воно вже стало досить знаменитим в Антарктиці, про нього багато хто знає.

"Я люблю займатись дослідженням історії станції. У головному коридорі розвісив багато інформації про різних дослідників, які працювали у цьому регіоні", — розповів науковець.

Коли було найважче

Команда українських полярників. Фото: volyn.com.ua

"У перших експедиціях не вистачало спілкування з рідними. Добре, що вже зараз у нас є інтернет і є можливість дивитися новини та зв'язуватися з близькими. Але ще якихось там 6 місяців тому я був в окопах на позиціях на кордоні — там не вистачало багато чого. Тому мені просто совість не дозволить сказати, що мені зараз тут чогось бракує", — розповів Богдан.

Дослідник запевнив, що у нього та його команди є все необхідне для роботи і нормального життя.

"У нас є всі умови для роботи і життя. Маємо чудове екіпірування, робочу одежу і взуття, захисні окуляри і все таке. З продуктів є все необхідне і в достатніх об’ємах, яблука, картопля, макарони, крупи, консерви, заморожене м'ясо, риба, птиця. Їжі вистачає. Харчування нічим не відрізняється від звичайного", — додав чоловік.

Чим харчуються на станції

"Наш кухар все грамотно планує, а лікар нам щодня додає вітаміни. Звичайно, що у нас немає свіжих кавунів чи полуниці. Але є заморожені фрукти. Зі свіжих зараз є яблука, які за пів року ще збереглись в непоганому стані. А ще квасимо собі капусту, так вона довше зберігатиметься. Усі продовольчі запаси на станцію привозять разом з командою одразу на цілий рік", — розповів Богдан.

Сумно без котика

Пінгвін біля української станції. Фото: volyn.com.ua

Богдан розповів, що інколи працівникам станції не вистачає звичайного домашнього улюбленця, який би вніс різноманітність у їхнє монотонне життя.

"Хотілось би на станції якогось котика завести, але не можна. Хоча раніше тут були собаки і два котики — вони теж були включені в склад експедиції", — згадує чоловік.

Раніше ми повідомляли, через глобальне потепління в Антарктиді вчені виявили на суші квіти, мох і водорості, які розростаються континентом, а площа плавучого морського льоду на морі досягла рекордно низького рівня. Вже у березні цього року температура повітря в Антарктиді може наблизиться до точки танення.