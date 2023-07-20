"Ночь — наш друг": разведчик-спецназовец ГУР рассказал о своей службе в Украине

Разведчик-спецназовец ГУР Иван Тарн. Фото: скриншот из видео

Военный подразделения спецназначения Главного управления разведки министерства обороны Украины Иван Тарн с позывным "Артан" дал интервью для СМИ. Он рассказал о своей службе, ранениях и тактике врага.

Об этом Иван Тарн говорил в интервью BBC News Украина.

Читайте также:

Как Иван попал на фронт

В детстве парень вместе с родителями переехал в Бельгию. Там он вырос, получил образование и занимался бизнесом. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, он вернулся домой, чтобы защищать государство от оккупантов.

Служба в Украине

По словам военного, есть задачи на фронте, которые не может выполнить пехота или артиллерия. Тогда оно остается для подразделения спецназначения ГУР МО. После составления четкого плана, защитники начинают действовать.

"Ночь — наш друг, потому что это хорошее прикрытие, но как для тебя, так и для твоего врага, поэтому здесь нож, который режет с двух концов", — говорит Иван.

Он рассказал, что самым тяжелым на службе для него это много ждать. Военный вспомнил, как ему пришлось быть мокрым всю ночь в лесу:

"Как-то я был полностью в воде. Я вылез, и мне надо было провести целую ночь мокрым в лесу. Это была поздняя осень. В конце концов, все было хорошо, потому что мы себя закаляем. Я, например, старался ежедневно бегать и плавать в любую погоду. Даже первого января этого года я плавал — разбивал лед и плавал после пробежки".

Спецназовец ГУР оборонял Бахмут Донецкой области. По его словам, в городе было очень много уличных боев на близких дистанциях. Иван говорит, что в его опыте это было на расстоянии 30 метров.

Ранения на фронте

"Артан" рассказал, что однажды поступила задача эвакуировать бойца. Он отправился на помощь вместе с собратьями. Военные успешно вышли из-под прямого контакта и положили раненого защитника на носилки.

"Мы несли раненого, и я наступил на противопехотную мину. Была ночь — увидеть ее было просто нереально. Я сразу почувствовал боль в ноге. Увидел, что пальцев уже нет. Передал собрату, что я "300". Побратим подлез ко мне, осмотрел мое ранение, передал по рации, что у нас раненый с травматической ампутацией стопы, наложил мне турникет, и мы продолжили движение дальше. Один из побратимов взял меня на плечи, нес меня. Буквально через метров 100 он, неся меня, он наступает на такую же противопехотную мину", — говорит Иван.

Тактика российских оккупантов

Военный отметил, что тактика захватчиков примитивна, но эффективна. По его словам, там ничего разумного: лобовая атака, которая очень для них опасна, потому что несет много потерь.

"Даже если мы выйдем на границы 1991 года, это еще не обязательно будет означать, что здесь война закончилась. Нам надо быть постоянно быть готовыми к тому, что наш сосед может повести себя неадекватно. Израиль так живет уже много десятилетий, и нам надо быть к этому готовыми", — добавил Иван.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины показали, как один из пограничников с позывным "Шило" спасает раненых солдат в Бахмуте Донецкой области. Медицинская помощь оказывается во время активных боевых действий.

Также мы писали, что волонтер из Чернигова Ирина Тимофеева рассказала, что украинского защитника Виталия Шумея, получившего травму головы в прошлом году в боях под Авдеевкой, прооперировали в Испании. Он смог произнести несколько слов и уже может поднимать голову.