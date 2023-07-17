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Вразив навіть лікарів: боєць ЗСУ одужує після тяжкої травми голови

17 липня 2023 02:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вразив навіть лікарів: боєць ЗСУ одужує після тяжкої травми голови
Прикутий до ліжка через поранення голови український військовий Віталій Шумей із батьком. Фото: Associated Press
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Волонтерка з Чернігова Ірина Тимофеєва розповіла, що українського захисника Віталія Шумея, який отримав травму голови торік у боях під Авдіївкою, прооперували в Іспанії. Він зміг вимовити кілька слів та уже може підіймати голову.

Про це йдеться в матеріалі Суспільного.

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Що відомо про Віталія Шумея

Віталію була успішно проведена чотиригодинна операція в Іспанії, попередньо він підготувався до неї, збільшивши свою вагу. Це вже друга операція, яку провели для Віталія іспанські медики. Йому зробили всі надважливі операції на мозку та більше втручань не планують.

Командир ЗРК Віталій Шумей отримав бойове поранення під Авдіївкою 2022 року. Через мінно-вибухову травму він не міг пересуватися, самостійно їсти та говорити.

Український військовий Віталій Шумей. Фото: google.com

Наразі медики відзначають прогрес в одужанні Віталія, який зміг вимовити кілька слів. Так, на питання батька: "Можна я зроблю?" — він відповів: "Так, тато". А на запитання, чого б він хотів випити, сказав: "Сік".

Іспанські лікарі дивуються результатам одужання військового, адже такого прогресу ніхто не сподівався. Зараз Віталій уже може підіймати голову та підтягувати себе плечовим поясом. 

Військового лікують коштом небайдужих українців, наразі грошей вистачить до серпня.  До Іспанії захисника лікували в українських лікарнях.

Нагадаємо, що режисер Олег Сенцов, який воює у лавах ЗСУ, після лікування контузії у Києві, повертається на фронт. Військовий відвідав церемонію нагородження французьким орденом Почесного легіону у Національному заповіднику "Софія Київська".

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