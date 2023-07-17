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Поразил даже врачей: боец ВСУ поправляется после тяжелой травмы головы

17 июля 2023 02:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Поразил даже врачей: боец ВСУ поправляется после тяжелой травмы головы
Прикованный к постели из-за ранения головы украинский военный Виталий Шумей с отцом. Фото: Associated Press
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Волонтер из Чернигова Ирина Тимофеева рассказала, что украинского защитника Виталия Шумея, получившего травму головы в прошлом году в боях под Авдеевкой, прооперировали в Испании. Он смог произнести несколько слов и уже может поднимать голову.

Об этом говорится в материале Общественного.

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Виталию была успешно проведена четырехчасовая операция в Испании, предварительно он подготовился к ней, увеличив свой вес. Это уже вторая операция, проведенная для Виталия испанскими медиками. Ему сделали все важные операции на мозге и больше вмешательств не планируют.

Командир ЗРК Виталий Шумей получил боевое ранение под Авдеевкой в 2022 году. Из-за минно-взрывной травмы он не мог передвигаться, самостоятельно есть и говорить.

Украинский военный Виталий Шумей. Фото: google.com

Медики отмечают прогресс в выздоровлении Виталия, который смог произнести несколько слов. Так, на вопрос отца: "Можно я сделаю?" — Он ответил: "Да, папа". А на вопрос, чего бы он хотел выпить, сказал: "Сок".

Испанские врачи удивляются результатам выздоровления военного, ведь такого прогресса никто не ожидал. Сейчас Виталий может поднимать голову и подтягивать себя плечевым поясом.

Военного лечат на средства небезразличных украинцев, пока денег хватит до августа. До Испании защитника лечили в украинских больницах.

Напомним, что режиссер Олег Сенцов, воюющий в рядах ВСУ, после лечения контузии в Киеве, возвращается на фронт. Военный посетил церемонию награждения французским орденом Почётного легиона в Национальном заповеднике "София Киевская".

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