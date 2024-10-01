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Покров Пресвятой Богородицы 2024 — душевные поздравления и открытки для родных

1 октября 2024 06:30
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
С Покровом Пресвятой Богородицы 2024 — открытки и искренние поздравления к празднику
Икона Покрова Пресвятой Богородицы в церкви. Фото: google.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

В этот вторник, 1 октября, украинцы отмечают большой церковный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В этот день христиане вспоминают чудесное явление Матери Божьей, которое засвидетельствовало, что она покровительница всех людей на Земле.

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Новини.LIVE сделал красивую подборку поздравлений в прозе, стихах и открытках с Покровом Пресвятой Богородицы 2024 года. Обязательно поздравьте самых родных и просто знакомых со светлым праздником.

С Покровом Пресвятой Богородицы — красивые поздравления в стихах на украинском языке

У Покрову Богородиці Святої
Хай щастя буде з тобою!
Радість, мир, здоров'я
І благодать з любов'ю!

***

У день Покрови бажаю вам мирного неба!
Щоб віра у Бога та в ЗСУ не вщухала,
Щоб вдавалось у житті все, що треба,
А наша країна лише процвітала!

***

Встала в небі зоря вечорова
та й за руки веде зорченят.
Будь здорова, козацька Покрово! —
найдивовижніше з осінніх свят.

***

З Покровою всіх сьогодні вітаю!
Бажаю любові я всім і добра.
Здоров'я і миру, і щастя без краю,
У справах удачі, а в серці тепла!

***

Вона усе на світі може —
поправить вчинки та слова,
У ризи вдягне образ Божий,
Догляне вольності права.
Зцілить рани й образи,
Одягне в золото ліси,
Усе покриє, всіх розважить
І сповнить — що б не попросив.
Свята Покровонько, як мати,
Ти нам дитинство зігрівай,
І українську нашу хату,
І наш веселий рідний край!

***

Свята Заступнице! Пречиста Діво!
Ти оповий нас Покровом білим,
І під опіку візьми Вкраїну,
Не дай їй впасти знов на коліна.
Народ наш просить захисту в Тебе,
Бо Ти — Цариця Землі й Неба,
Прийми нас ще раз під свій Покров,
Вкотре благаємо Тебе ми знов.
Ти захисти нам Матір-Вкраїну,
Не дай зробити з неї руїну,
З колін підвестись нам поможи,
Вкраїну вільну нам збережи.

***

Зі святом Покрови вас я вітаю,
Благословення небес вам бажаю!
Щоб Матір Божа вас охороняла,
Здоров’я й щастя щедро посилала.

***

Пречиста Свята Покрово — 
Козаків покровителько!
І наших звичаїв хранителько!
Молюся тобі, Богородице мила,
Щоб славою ти Україну покрила,
Як землю багрянцем дібров,
Щоб ворог її не зборов.
Даруй доброту і любов.
Візьми нас під свій 
Материнський Покров!

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы в прозе

Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть Матерь Божья защищает и помогает во всех добрых делах. Пусть здоровье никогда не покидает, а любовь и вера живут в сердце.

***

С Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть этот день станет началом нового, светлого этапа вашей жизни. Пусть Богородица окутает вас своей материнской любовью, защитит от всех бед и подарит силу духа для преодоления любых препятствий.

***

Пусть Богородица оберегает тебя и всю нашу страну от зла, защищая мирное синее небо и всех украинцев! С Покровом Пресвятой Богородицы!

***

Пусть Пресвятая Богородица охраняет ваш дом и семью от всех печалей и невзгод, а Нашей Украине принесет мир и счастье! С Покровом Пресвятой Богородицы!

***

Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть Господь и Дева Мария вас оберегают и защищают от всех проблем и переживаний! И пусть жизнь посылает вам только приятные неожиданности!

***

С Покровом Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы жизнь дарила только радость, вокруг были верные друзья, а в доме царило согласие. Пусть Матерь Божия приносит благодать и счастье!

***

Поздравляю с Покровом! Пусть Пресвятая Богородица охраняет Вас от всего злого, благословит на добрые дела и наполнит Вашу жизнь спокойствием, гармонией и любовью Божией!

***

С Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть Она покроет Ваш путь своей заботой, оберегая от бед и невзгод. Пусть в Вашем доме всегда царят любовь, радость и благополучие!

***

В день Покрова желаю, чтобы ваша душа пела от радости, а глаза сияли верой и любовью. Пусть Пресвятая Богородица станет вашей покровительницей во всех делах, дарит мудрость в решениях и терпение в испытаниях. Пусть каждый ваш шаг будет благословен, а молитвы услышаны.

Покров Пресвятой Богородицы 2024 — красивые открытки

Покров Пресвятой Богородицы 2024 — красивые открытки.
Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы
Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE
С Покровом Пресвятой Богородицы — красивые поздравления
Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE
С Покровом Пресвятой Богородицы — открытки
Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 2024 года

 

 

 

 

Также предлагаем вам красивые и патриотические поздравления для украинских героев и героинь ко Дню защитников и защитниц Украины.

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