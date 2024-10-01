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День захисників і захисниць України 2024 — сильні та патріотичні привітання

1 жовтня 2024 05:05
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
З Днем захисників і захисниць України 2024 — листівки, привітання у прозі та віршах
Український військовий, який повернувся з фронту, цілує доньку. Фото: depositphotos.com
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні 1 жовтня для українців — це особлива дата. Адже ми вшановуємо всіх героїв та героїнь, які мужньо й віддано захищають незалежність нашої країни від російських окупантів. День захисників і захисниць України покликаний підтримати ветеранів, діючих військових, добровольців, подякувати їм, а також згадати тих, хто віддав життя, захищаючи Батьківщину. 

Новини.LIVE підготував душевні, теплі та патріотичні привітання до Дня захисників і захисниць України у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати мужніх та відважних воїнів серед ваших рідних, близьких, знайомих. Подякуйте їм за те, що вони роблять.

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Що треба знати про День захисників і захисниць України

Свято відзначають з 2014 року. До 2022 року офіційною датою було 14 жовтня. Свято збігалося з важливою церковною подією Покрова Пресвятої Богородиці.

Та оскільки 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар й Покрову стали відзначати 1 жовтня, то й День захисників і захисниць України перенесли також на це число. 

 

Що треба знати про День захисників і захисниць України
Українська військовослужбовиця. Фото: google.com

Красиві привітання з Днем захисників і захисниць України у віршах українською мовою

Наснаги, щастя, сили та любові
Вам до життя та до своєї долі,
Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,
Щоб ви здобули мир і перемогу.
Ви захищати у боях навчились,
Все те, заради чого народились,
Надію в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

***

Хай буде щасливою ваша дорога,
Щоб мир був у світі і добрим був час.
Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,
Щоб діти живі повернулись до нас.
Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,
В майбутньому це знадобиться для вас.
Щоб ваші батьки були горді й раділи,
Й пишалися вами. У добрий вам час!
Доньки кохані, сини-соколята!
Нехай переможною буде війна.
Бо кожного з вас жде любов, рідна хата
І мати, що в цілому світі одна.

***

З днем Захисника країни
Спішимо тебе ми привітати!
Здоров'я, щастя, слави,
Ми хочем побажати.
Крутого тобі настрою
І солодких перемог!
В житті не здавайся без бою,
І нехай в усьому тобі допоможе Бог!

***

Рідні, незламні,  мужні й хоробрі,
Найсміливіші, відважні та добрі,
Люблячі, милі, ніжні й кохані,
Вмілі, упевнені та незрівняні.
Щира подяка вам, наші герої!
Ворога знищте ви у двобої.
Вами пишаємось й вірим безмежно!
Будемо вільні ми й незалежні!

***

Будь у нас завжди здоровий,
І не суп суворо брови,
Хай зігріють почуття високі,
А ангел подарує сотню щастя років!

***

За мирну нашу Україну,
Що бережете ви усі віки —
Низький уклін і тричі "СЛАВА!"
Наші могутні захисники!

День захисників і захисниць України 2024 — щирі та зворушливі привітання у прозі 

Щиро вітаю тебе з Днем захисників і захисниць України! Нехай твоя мужність та сміливість веде тебе до перемог, здоров'я ніколи не підводить, а віра у мирне життя квітчає у серці.

***

Вітаю з великим святом — Днем захисників і захисниць України! Нехай життя буде сповнене перемог не тільки на полі бою, але й у мирному житті. 

***

Вітаю з Днем захисників та захисниць України! Дякую за твою відвагу, безстрашність та патріотизм. Цього дня хочу від щирого серця побажати тобі віри, миру, стійкості та мужності. Нехай тебе ніколи не залишають успіх і добро!

***

Ваша відданість Україні — це наша гордість. Бажаємо вам мирного неба, любові та підтримки від найрідніших. З Днем захисників і захисниць України!

***

Вітаю зі святом! Бажаю міцного здоров'я, добробуту та кохання! Мирного неба та виконання всіх бажань! З Днем захисників і захисниць України! Слава Україні!

***

Нехай Бог завжди захищає тебе від усіх бід! У цей важливий день хочу побажати тобі здоров'я, удачі на службі та кар'єрного зростання! Нехай удома на тебе завжди чекають рідні та дорогі серцю люди. Мирного неба над головою та щастя тобі! З Днем захисників і захисниць України!

***

Вітаю з 1 жовтня — Днем захисника і захисниці України! Щиро бажаю доброго здоров'я на довгі роки, успіхів у праці, щастя, добробуту! Нехай Ваш дім буде наповнений світлом і любов'ю! Слава Україні!

День захисників і захисниць України 2024 — привітання у листівках 

День захисників і захисниць України 2024 — привітання у листівках
Привітання з Днем захисників і захисниць України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День захисників і захисниць України 2024 — щирі та зворушливі привітання
Привітання з Днем захисників і захисниць України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День захисників і захисниць України 2024 — листівки
Привітання з Днем захисників і захисниць України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Красиві привітання з Днем захисників і захисниць України
Привітання з Днем захисників і захисниць України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Красиві привітання з Днем захисників і захисниць України у листівках
Привітання з Днем захисників і захисниць України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День захисників і захисниць України 2024 — сильні та патріотичні привітання
Привітання з Днем захисників і захисниць України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Як красиво привітати з Днем захисників і захисниць України 2024 року
Привітання з Днем захисників і захисниць України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

 

Відеопривітання з Днем захисників і захисниць України 2024 року

 

 

 

 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав громадян вшанувати полеглих воїнів хвилиною мовчання 1 жовтня.

ЗСУ привітання листівки військові День захисників і захисниць України свято

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