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День защитников и защитниц Украины 2024 — сильные и патриотические поздравления

1 октября 2024 05:05
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
С Днем защитников и защитниц Украины 2024 — открытки, поздравления в прозе и стихах
Вернувшийся с фронта украинский военный целует дочь. Фото: depositphotos.com
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Сегодня 1 октября для украинцев — это особая дата. Ведь мы чествуем всех героев и героинь, мужественно и преданно защищающих независимость нашей страны от российских оккупантов. День защитников и защитниц Украины призван поддержать ветеранов, действующих военных, добровольцев, поблагодарить их, а также вспомнить тех, кто отдал жизнь, защищая Родину.

Новини.LIVE подготовил душевные, теплые и патриотические поздравления ко Дню защитников и защитниц Украины в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить мужественных и отважных воинов среди ваших родных, близких, знакомых. Поблагодарите их за то, что они делают.

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Что нужно знать о Дне защитников и защитниц Украины

Праздник отмечают с 2014 года. До 2022 официальной датой было 14 октября. Праздник совпадал с важным церковным событием Покрова Пресвятой Богородицы.

Но поскольку в 2023 году Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь и Покров стали отмечать 1 октября, то и День защитников и защитниц Украины перенесли также на это число.

 

Что нужно знать о Дне защитников и защитниц Украины
Украинская военнослужащая. Фото: google.com

Красивые поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в стихах на украинском языке

Наснаги, щастя, сили та любові
Вам до життя та до своєї долі,
Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,
Щоб ви здобули мир і перемогу.
Ви захищати у боях навчились,
Все те, заради чого народились,
Надію в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

***

Хай буде щасливою ваша дорога,
Щоб мир був у світі і добрим був час.
Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,
Щоб діти живі повернулись до нас.
Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,
В майбутньому це знадобиться для вас.
Щоб ваші батьки були горді й раділи,
Й пишалися вами. У добрий вам час!
Доньки кохані, сини-соколята!
Нехай переможною буде війна.
Бо кожного з вас жде любов, рідна хата
І мати, що в цілому світі одна.

***

З днем Захисника країни
Спішимо тебе ми привітати!
Здоров'я, щастя, слави,
Ми хочем побажати.
Крутого тобі настрою
І солодких перемог!
В житті не здавайся без бою,
І нехай в усьому тобі допоможе Бог!

***

Рідні, незламні,  мужні й хоробрі,
Найсміливіші, відважні та добрі,
Люблячі, милі, ніжні й кохані,
Вмілі, упевнені та незрівняні.
Щира подяка вам, наші герої!
Ворога знищте ви у двобої.
Вами пишаємось й вірим безмежно!
Будемо вільні ми й незалежні!

***

Будь у нас завжди здоровий,
І не суп суворо брови,
Хай зігріють почуття високі,
А ангел подарує сотню щастя років!

***

За мирну нашу Україну,
Що бережете ви усі віки —
Низький уклін і тричі "СЛАВА!"
Наші могутні захисники!

День защитников и защитниц Украины 2024 — искренние и трогательные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с Днем защитников и защитниц Украины! Пусть твое мужество и смелость ведет тебя к победам, здоровье никогда не подводит, а вера в мирную жизнь цветет в сердце.

***

Поздравляю с большим праздником — Днем защитников и защитниц Украины! Пусть жизнь будет наполнена побед не только на поле боя, но и в мирной жизни.

***

Поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! Спасибо за твою отвагу, бесстрашие и патриотизм. В этот день хочу от всего сердца пожелать тебе веры, мира, стойкости и мужества. Пусть тебя никогда не оставляют удача и добро!

***

Ваша преданность Украине — это наша гордость. Желаем вам мирного неба, любви и поддержки от самых родных. С Днем защитников и защитниц Украины!

***

Поздравляю с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и любви! Мирного неба и исполнения всех желаний! С Днем защитников и защитниц Украины! Слава Украине!

***

Пусть Бог всегда защищает тебя от всех бед! В этот важный день я хочу пожелать тебе здоровья, удачи на службе и карьерного роста! Пусть дома тебя всегда ждут родные и дорогие сердцу люди. Мирного неба над головой и счастья тебе! С Днем защитников и защитниц Украины!

***

Поздравляю с 1 октября — Днем защитника и защитницы Украины! Искренне желаю доброго здоровья, успехов в труде, счастья, благополучия! Пусть Ваш дом будет наполнен светом и любовью! Слава Украине!

День защитников и защитниц Украины 2024 — поздравления в открытках

День защитников и защитниц Украины 2024 — поздравления в открытках
Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День защитников и защитниц Украины 2024 — искренние и трогательные поздравления
Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День защитников и защитниц Украины 2024 — открытки.
Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Красивые поздравления с Днем защитников и защитниц Украины
Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Красивые поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в открытках
Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День защитников и защитниц Украины 2024 — сильные и патриотические поздравления
Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Как красиво поздравить с Днем защитников и защитниц Украины в 2024 году
Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2024 года

 

 

 

 

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан почтить павших воинов минутой молчания 1 октября.

ВСУ поздравления открытки военные День защитников и защитниц Украины праздник

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06:01 Ощадбанк полгода не начисляет компенсацию за услуги ЖКХ — детали жалобы

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