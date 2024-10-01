С Днем защитников и защитниц Украины 2024 — открытки, поздравления в прозе и стихах

Вернувшийся с фронта украинский военный целует дочь. Фото: depositphotos.com

Сегодня 1 октября для украинцев — это особая дата. Ведь мы чествуем всех героев и героинь, мужественно и преданно защищающих независимость нашей страны от российских оккупантов. День защитников и защитниц Украины призван поддержать ветеранов, действующих военных, добровольцев, поблагодарить их, а также вспомнить тех, кто отдал жизнь, защищая Родину.

Новини.LIVE подготовил душевные, теплые и патриотические поздравления ко Дню защитников и защитниц Украины в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить мужественных и отважных воинов среди ваших родных, близких, знакомых. Поблагодарите их за то, что они делают.

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Праздник отмечают с 2014 года. До 2022 официальной датой было 14 октября. Праздник совпадал с важным церковным событием Покрова Пресвятой Богородицы.

Но поскольку в 2023 году Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь и Покров стали отмечать 1 октября, то и День защитников и защитниц Украины перенесли также на это число.

Украинская военнослужащая. Фото: google.com

Красивые поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в стихах на украинском языке

Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,

Все те, заради чого народились,

Надію в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

***

Хай буде щасливою ваша дорога,

Щоб мир був у світі і добрим був час.

Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,

Щоб діти живі повернулись до нас.

Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,

В майбутньому це знадобиться для вас.

Щоб ваші батьки були горді й раділи,

Й пишалися вами. У добрий вам час!

Доньки кохані, сини-соколята!

Нехай переможною буде війна.

Бо кожного з вас жде любов, рідна хата

І мати, що в цілому світі одна.

***

З днем Захисника країни

Спішимо тебе ми привітати!

Здоров'я, щастя, слави,

Ми хочем побажати.

Крутого тобі настрою

І солодких перемог!

В житті не здавайся без бою,

І нехай в усьому тобі допоможе Бог!

***

Рідні, незламні, мужні й хоробрі,

Найсміливіші, відважні та добрі,

Люблячі, милі, ніжні й кохані,

Вмілі, упевнені та незрівняні.

Щира подяка вам, наші герої!

Ворога знищте ви у двобої.

Вами пишаємось й вірим безмежно!

Будемо вільні ми й незалежні!

***

Будь у нас завжди здоровий,

І не суп суворо брови,

Хай зігріють почуття високі,

А ангел подарує сотню щастя років!

***

За мирну нашу Україну,

Що бережете ви усі віки —

Низький уклін і тричі "СЛАВА!"

Наші могутні захисники!

День защитников и защитниц Украины 2024 — искренние и трогательные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с Днем защитников и защитниц Украины! Пусть твое мужество и смелость ведет тебя к победам, здоровье никогда не подводит, а вера в мирную жизнь цветет в сердце.

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Поздравляю с большим праздником — Днем защитников и защитниц Украины! Пусть жизнь будет наполнена побед не только на поле боя, но и в мирной жизни.

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Поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! Спасибо за твою отвагу, бесстрашие и патриотизм. В этот день хочу от всего сердца пожелать тебе веры, мира, стойкости и мужества. Пусть тебя никогда не оставляют удача и добро!

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Ваша преданность Украине — это наша гордость. Желаем вам мирного неба, любви и поддержки от самых родных. С Днем защитников и защитниц Украины!

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Поздравляю с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и любви! Мирного неба и исполнения всех желаний! С Днем защитников и защитниц Украины! Слава Украине!

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Пусть Бог всегда защищает тебя от всех бед! В этот важный день я хочу пожелать тебе здоровья, удачи на службе и карьерного роста! Пусть дома тебя всегда ждут родные и дорогие сердцу люди. Мирного неба над головой и счастья тебе! С Днем защитников и защитниц Украины!

***

Поздравляю с 1 октября — Днем защитника и защитницы Украины! Искренне желаю доброго здоровья, успехов в труде, счастья, благополучия! Пусть Ваш дом будет наполнен светом и любовью! Слава Украине!

День защитников и защитниц Украины 2024 — поздравления в открытках

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2024 года

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан почтить павших воинов минутой молчания 1 октября.