З Покровою Пресвятої Богородиці 2024 — листівки та щирі привітання до свята

Ікона Покрову Пресвятої Богородиці у церкві. Фото: google.com

У цей вівторок, 1 жовтня, українці відзначають велике церковне свято — Покрова Пресвятої Богородиці. Цього дня християни згадують чудесне явлення Мати Божої, яке засвідчило, що вона є заступницею усіх людей на Землі.

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Новини.LIVE зробив красиву добірку привітань у прозі, віршах та листівках з Покровою Пресвятої Богородиці 2024 року. Обов'язково привітайте найрідніших та просто знайомих зі світлим святом.

З Покровою Пресвятої Богородиці — красиві привітання у віршах українською мовою

У Покрову Богородиці Святої

Хай щастя буде з тобою!

Радість, мир, здоров'я

І благодать з любов'ю!

***

У день Покрови бажаю вам мирного неба!

Щоб віра у Бога та в ЗСУ не вщухала,

Щоб вдавалось у житті все, що треба,

А наша країна лише процвітала!

***

Встала в небі зоря вечорова

та й за руки веде зорченят.

Будь здорова, козацька Покрово! —

найдивовижніше з осінніх свят.

***

З Покровою всіх сьогодні вітаю!

Бажаю любові я всім і добра.

Здоров'я і миру, і щастя без краю,

У справах удачі, а в серці тепла!

***

Вона усе на світі може —

поправить вчинки та слова,

У ризи вдягне образ Божий,

Догляне вольності права.

Зцілить рани й образи,

Одягне в золото ліси,

Усе покриє, всіх розважить

І сповнить — що б не попросив.

Свята Покровонько, як мати,

Ти нам дитинство зігрівай,

І українську нашу хату,

І наш веселий рідний край!

***

Свята Заступнице! Пречиста Діво!

Ти оповий нас Покровом білим,

І під опіку візьми Вкраїну,

Не дай їй впасти знов на коліна.

Народ наш просить захисту в Тебе,

Бо Ти — Цариця Землі й Неба,

Прийми нас ще раз під свій Покров,

Вкотре благаємо Тебе ми знов.

Ти захисти нам Матір-Вкраїну,

Не дай зробити з неї руїну,

З колін підвестись нам поможи,

Вкраїну вільну нам збережи.

***

Зі святом Покрови вас я вітаю,

Благословення небес вам бажаю!

Щоб Матір Божа вас охороняла,

Здоров’я й щастя щедро посилала.

***

Пречиста Свята Покрово —

Козаків покровителько!

І наших звичаїв хранителько!

Молюся тобі, Богородице мила,

Щоб славою ти Україну покрила,

Як землю багрянцем дібров,

Щоб ворог її не зборов.

Даруй доброту і любов.

Візьми нас під свій

Материнський Покров!

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці у прозі

Вітаю з Покровою Пресвятої Богородиці! Нехай Мати Божа захищає та допомагає в усіх добрих справах. Нехай здоров'я ніколи не покидає, а любов та віра живуть у серці.

***

З Покровою Пресвятої Богородиці! Нехай цей день стане початком нового, світлого етапу у вашому житті. Хай Богородиця огорне вас своєю материнською любов'ю, захистить від усіх негараздів та подарує силу духу для подолання будь-яких перешкод.

***

Хай Богородиця оберігає тебе та всю нашу країну від зла, захищаючи мирне синє небо та всіх українців! З Покровою Пресвятої Богородиці!

***

Нехай Пресвята Богородиця охороняє ваш дім і сім'ю від усіх печалей і негараздів, а Нашій Україні принесе мир і щастя! З Покровою Пресвятої Богородиці!

***

Щиро вітаю з Покровою Пресвятої Богородиці! Нехай Господь та Діва Марія вас оберігають та захищають від усіх негараздів та переживань! І хай життя надсилає вам тільки приємні несподіванки!

***

З Покровою Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоб життя дарувало лише радість, навколо були вірні друзі, а у хаті панувала злагода. Хай Матір Божа приносить благодать і щастя!

***

Вітаю з Покровою! Нехай Пресвята Богородиця охороняє Вас від усього злого, благословить на добрі справи та наповнить Ваше життя спокоєм, гармонією і Божою любов'ю!

***

З Покровом Пресвятої Богородиці! Нехай Вона покриє Ваш шлях своєю турботою, оберігаючи від бід і негараздів. Хай у Вашій оселі завжди панують любов, радість і добробут!

***

У день Покрови бажаю, щоб ваша душа співала від радості, а очі сяяли вірою та любов'ю. Нехай Пресвята Богородиця стане вашою заступницею у всіх справах, дарує мудрість у рішеннях та терпіння у випробуваннях. Хай кожен ваш крок буде благословенним, а молитви — почутими.

Покрова Пресвятої Богородиці 2024 — красиві листівки

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці 2024 року

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