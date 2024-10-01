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Покрова Пресвятої Богородиці 2024 — душевні привітання та листівки для рідних

1 жовтня 2024 06:30
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
З Покровою Пресвятої Богородиці 2024 — листівки та щирі привітання до свята
Ікона Покрову Пресвятої Богородиці у церкві. Фото: google.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

У цей вівторок, 1 жовтня, українці відзначають велике церковне свято — Покрова Пресвятої Богородиці. Цього дня християни згадують чудесне явлення Мати Божої, яке засвідчило, що вона є заступницею усіх людей на Землі.

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Новини.LIVE зробив красиву добірку привітань у прозі, віршах та листівках з Покровою Пресвятої Богородиці 2024 року. Обов'язково привітайте найрідніших та просто знайомих зі світлим святом. 

З Покровою Пресвятої Богородиці — красиві привітання у віршах українською мовою

У Покрову Богородиці Святої
Хай щастя буде з тобою!
Радість, мир, здоров'я
І благодать з любов'ю!

***

У день Покрови бажаю вам мирного неба!
Щоб віра у Бога та в ЗСУ не вщухала,
Щоб вдавалось у житті все, що треба,
А наша країна лише процвітала!

***

Встала в небі зоря вечорова
та й за руки веде зорченят.
Будь здорова, козацька Покрово! —
найдивовижніше з осінніх свят.

***

З Покровою всіх сьогодні вітаю!
Бажаю любові я всім і добра.
Здоров'я і миру, і щастя без краю,
У справах удачі, а в серці тепла!

***

Вона усе на світі може —
поправить вчинки та слова,
У ризи вдягне образ Божий,
Догляне вольності права.
Зцілить рани й образи,
Одягне в золото ліси,
Усе покриє, всіх розважить
І сповнить — що б не попросив.
Свята Покровонько, як мати,
Ти нам дитинство зігрівай,
І українську нашу хату,
І наш веселий рідний край!

***

Свята Заступнице! Пречиста Діво!
Ти оповий нас Покровом білим,
І під опіку візьми Вкраїну,
Не дай їй впасти знов на коліна.
Народ наш просить захисту в Тебе,
Бо Ти — Цариця Землі й Неба,
Прийми нас ще раз під свій Покров,
Вкотре благаємо Тебе ми знов.
Ти захисти нам Матір-Вкраїну,
Не дай зробити з неї руїну,
З колін підвестись нам поможи,
Вкраїну вільну нам збережи.

***

Зі святом Покрови вас я вітаю,
Благословення небес вам бажаю!
Щоб Матір Божа вас охороняла,
Здоров’я й щастя щедро посилала.

***

Пречиста Свята Покрово — 
Козаків покровителько!
І наших звичаїв хранителько!
Молюся тобі, Богородице мила,
Щоб славою ти Україну покрила,
Як землю багрянцем дібров,
Щоб ворог її не зборов.
Даруй доброту і любов.
Візьми нас під свій 
Материнський Покров!

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці у прозі

Вітаю з Покровою Пресвятої Богородиці! Нехай Мати Божа захищає та допомагає в усіх добрих справах. Нехай здоров'я ніколи не покидає, а любов та віра живуть у серці.

***

З Покровою Пресвятої Богородиці! Нехай цей день стане початком нового, світлого етапу у вашому житті. Хай Богородиця огорне вас своєю материнською любов'ю, захистить від усіх негараздів та подарує силу духу для подолання будь-яких перешкод. 

***

Хай Богородиця оберігає тебе та всю нашу країну від зла, захищаючи мирне синє небо та всіх українців! З Покровою Пресвятої Богородиці!

*** 

Нехай Пресвята Богородиця охороняє ваш дім і сім'ю від усіх печалей і негараздів, а Нашій Україні принесе мир і щастя! З Покровою Пресвятої Богородиці!

***

Щиро вітаю з Покровою Пресвятої Богородиці! Нехай Господь та Діва Марія вас оберігають та захищають від усіх негараздів та переживань! І хай життя надсилає вам тільки приємні несподіванки!

***

З Покровою Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоб життя дарувало лише радість, навколо були вірні друзі, а у хаті панувала злагода. Хай Матір Божа приносить благодать і щастя!

***

Вітаю з Покровою! Нехай Пресвята Богородиця охороняє Вас від усього злого, благословить на добрі справи та наповнить Ваше життя спокоєм, гармонією і Божою любов'ю!

***

З Покровом Пресвятої Богородиці! Нехай Вона покриє Ваш шлях своєю турботою, оберігаючи від бід і негараздів. Хай у Вашій оселі завжди панують любов, радість і добробут!

***

У день Покрови бажаю, щоб ваша душа співала від радості, а очі сяяли вірою та любов'ю. Нехай Пресвята Богородиця стане вашою заступницею у всіх справах, дарує мудрість у рішеннях та терпіння у випробуваннях. Хай кожен ваш крок буде благословенним, а молитви — почутими.

Покрова Пресвятої Богородиці 2024 — красиві листівки 

Покрова Пресвятої Богородиці 2024 — красиві листівки
Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці
Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE
З Покровою Пресвятої Богородиці — красиві привітання
Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE
З Покровою Пресвятої Богородиці — листівки
Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці 2024 року 

 

 

 

 

Також пропонуємо вам красиві та патріотичні привітання для українських героїв та героїнь до Дня захисників і захисниць України. 

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