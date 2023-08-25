Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Лайфстайл arrow Пышная зелень будет радовать всю осень: три простых правила посева укропа arrow

Пышная зелень будет радовать всю осень: три простых правила посева укропа

25 августа 2023 06:40
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как вырастить свежий укроп на осень — три простых правила посева
Девушка с пышным букетом укропа. Фото: depositphotos.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Лето подходит к концу, почти весь огородный урожай собран. Но это не значит, что свежей натуральной зелени из собственного участка придется ждать до следующего года. Посеять укроп или петрушку еще не поздно даже в конце августа. Они неприхотливы и достаточно быстро растут.

А чтобы укроп отличился пышностью, сочностью и наличием приятного вкуса, следует придерживаться всего трех простых правил. О них подробно рассказываем дальше.

Читайте также:

Три простых правила посева укропа для хорошего урожая

№1 Подготовка семян

Чтобы первые всходы появилась быстрее, необходимо семенной материал предварительно замочить в простой воде комнатной температуры. Семена следует положить в воду за несколько дней до посева, а также трижды в сутки менять жидкость, иначе семена могут испортиться.

№2 Подготовка почвы

Почва обязательно должна быть достаточно влажной и рыхлой. Этого можно добиться путем внесения перегноя и добавления песка. Перед посадкой укропа почву необходимо полить.

 

Три простых правила посева укропа для хорошего урожая
Сбор урожая укропа и зелени на огороде. Фото: google.com

№3 Уход за растением

Сразу после появления всходов почву следует пропушить. Земля должна быть обработана на пятисантиметровую глубину. Процедуру нужно повторять каждый раз после того, как растение было полито.

Также не стоит забывать прореживать укроп и время от времени вносить удобрения. К примеру, коровий навоз или карбамид.

Соблюдение вышеуказанных правил, теплая и ласковая к растениям погода — гарантия щедрого урожая зелени. Урожай удастся получить уже через 3-5 недель, он будет отличаться высоким качеством. Следует заметить, что такие советы подходят и для выращивания петрушки.

 

Напомним, мы писали, чем следует засеять огород после сбора урожая, чтобы улучшить качество почвы и не дать размножиться сорняку.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости на 24 августа: День Независимости Украины и пакет помощи от Германии

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз