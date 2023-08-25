Как вырастить свежий укроп на осень — три простых правила посева

Девушка с пышным букетом укропа. Фото: depositphotos.com

Лето подходит к концу, почти весь огородный урожай собран. Но это не значит, что свежей натуральной зелени из собственного участка придется ждать до следующего года. Посеять укроп или петрушку еще не поздно даже в конце августа. Они неприхотливы и достаточно быстро растут.

А чтобы укроп отличился пышностью, сочностью и наличием приятного вкуса, следует придерживаться всего трех простых правил. О них подробно рассказываем дальше.

Читайте также:

Три простых правила посева укропа для хорошего урожая

№1 Подготовка семян

Чтобы первые всходы появилась быстрее, необходимо семенной материал предварительно замочить в простой воде комнатной температуры. Семена следует положить в воду за несколько дней до посева, а также трижды в сутки менять жидкость, иначе семена могут испортиться.

№2 Подготовка почвы

Почва обязательно должна быть достаточно влажной и рыхлой. Этого можно добиться путем внесения перегноя и добавления песка. Перед посадкой укропа почву необходимо полить.

Сбор урожая укропа и зелени на огороде. Фото: google.com

№3 Уход за растением

Сразу после появления всходов почву следует пропушить. Земля должна быть обработана на пятисантиметровую глубину. Процедуру нужно повторять каждый раз после того, как растение было полито.

Также не стоит забывать прореживать укроп и время от времени вносить удобрения. К примеру, коровий навоз или карбамид.

Соблюдение вышеуказанных правил, теплая и ласковая к растениям погода — гарантия щедрого урожая зелени. Урожай удастся получить уже через 3-5 недель, он будет отличаться высоким качеством. Следует заметить, что такие советы подходят и для выращивания петрушки.

Напомним, мы писали, чем следует засеять огород после сбора урожая, чтобы улучшить качество почвы и не дать размножиться сорняку.