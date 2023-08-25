Як виростити свіжий кріп на осінь — три прості правила посіву

Дівчина з пишним букетом кропу. Фото: depositphotos.com

Літо добігає кінця, майже весь городній врожай зібрано. Але це не означає, що свіжої натуральної зелені з власної ділянки доведеться чекати аж до наступного року. Посіяти кріп або петрушку ще не пізно навіть в кінці серпня. Вони невибагливі та досить швидко ростуть.

А щоб кріп відрізнився пишністю, соковитістю та наявністю приємного смаку, варто дотримуватися всього трьох простих правил. Про них детально розповідаємо далі.

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№1 Підготовка насіння

Щоб перші сходи з'явилися швидше, необхідно насіннєвий матеріал попередньо замочити у простій воді кімнатної температури. Насіння слід покласти у воду за кілька днів до посіву, а також тричі на добу міняти рідину, інакше насіння можу зіпсуватися.

№2 Підготовка ґрунту

Ґрунт обов'язково має бути достатньо вологим та пухким. Цього можна домогтися шляхом внесення перегною та додавання піску. Перед посадкою кропу ґрунт необхідно полити.

Збір врожаю кропу та зелені на городі. Фото: google.com

№3 Догляд за рослиною

Відразу після появи сходів ґрунт слід пропушити. Земля повинна бути оброблена на п'ятисантиметрову глибину. Процедуру треба повторювати щоразу після того, як рослина була полита.

Також не варто забувати проріджувати кріп і час від часу вносити добрива. До прикладу, коров'ячий гній або карбамід.

Дотримання вищезазначених правил, тепла та лагідна до рослин погода — гарантія щедрого врожаю зелені. Врожай вдасться отримати вже через 3-5 тижнів, він відрізнятиметься високою якістю. Варто зауважити, що такі поради підходять і для вирощування петрушки.

Нагадаємо, ми писали, чим слід засіяти город після збору врожаю, щоб покращити якість ґрунту та не дати розмножитися бур'яну.