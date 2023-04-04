Новый календарь праздников на апрель 2023 года — важнейшие события и даты

Что будут праздновать украинцы во второй месяц весны?

В апреле 2023 года немало важных и памятных для украинцев дат, в частности, День памяти Чернобыльской трагедии. Также второй месяц весны богат выдающимися праздниками.

Новини.LIVE составил подробный календарь профессиональных, государственных и международных праздников и памятных дат на апрель. Узнайте, что будут отмечать украинцы и когда получат возможность отдохнуть.

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Выходные дни в апреле 2023

Всего в апреле 30 дней. Из них 20 — рабочие, а 10 — выходные, приходящиеся на:

1, 2 апреля;

8, 9 апреля;

15, 16 апреля;

22, 23 апреля;

29 и 30 апреля.

Напомним, Верховная Рада Украины продлила военное положение до 20 мая 2023 года. Поэтому дополнительных выходных в апреле не предполагается. Даже на большие и государственные праздники.

Календарь праздников на апрель 2023

В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в апреле:

1 апреля — День смеха , Международный день птиц.

— , Международный день птиц. 2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги, День геолога.

— Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги, День геолога. 4 апреля — День создания НАТО, День веб-мастера, Международный день образования по вопросам минной опасности, Международный День бродячих животных, Международный день Интернета.

— День создания НАТО, День веб-мастера, Международный день образования по вопросам минной опасности, Международный День бродячих животных, Международный день Интернета. 5 апреля — Международный День супа.

— Международный День супа. 6 апреля — Международный день спорта во благо мира и развития.

— Международный день спорта во благо мира и развития. 7 апреля — Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы.

— Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы. 8 апреля — Международный день цыган.

— Международный день цыган. 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей , Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.

— , Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. 12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День скаута в Украине.

— Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День скаута в Украине. 15 апреля — День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе.

— День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе. 16 апреля — Всемирный день голоса.

— Всемирный день голоса. 17 апреля — День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины.

— День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины. 18 апреля — Международный день достопримечательностей и достопримечательностей, День памятников истории и культуры.

— Международный день достопримечательностей и достопримечательностей, День памятников истории и культуры. 19 апреля — Международный день секретаря.

21 апреля — Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

— Всемирный день творчества и инновационной деятельности. 22 апреля — Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли).

— Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли). 23 апреля — Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога.

— Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога. 24 апреля — Международный день солидарности молодежи, Всеукраинский День борьбы с меланомой, Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира.

— Международный день солидарности молодежи, Всеукраинский День борьбы с меланомой, Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира. 25 апреля — Всемирный день борьбы против малярии, Международный День ДНК.

— Всемирный день борьбы против малярии, Международный День ДНК. 26 апреля — День Чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф , Всемирный день интеллектуальной собственности.

— , Всемирный день интеллектуальной собственности. 28 апреля — Всемирный день охраны труда, День джинсов (День денима).

— Всемирный день охраны труда, День джинсов (День денима). 29 апреля — День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца.

— День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца. 30 апреля — День пограничника Украины, Международный день джаза.

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