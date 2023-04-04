Новый календарь праздников на апрель 2023 года — важнейшие события и даты

Новый календарь на апрель 2023 года: какие важные праздники и даты будем отмечать
В апреле 2023 года немало важных и памятных для украинцев дат, в частности, День памяти Чернобыльской трагедии. Также второй месяц весны богат выдающимися праздниками.
Новини.LIVE составил подробный календарь профессиональных, государственных и международных праздников и памятных дат на апрель. Узнайте, что будут отмечать украинцы и когда получат возможность отдохнуть.
Выходные дни в апреле 2023
Всего в апреле 30 дней. Из них 20 — рабочие, а 10 — выходные, приходящиеся на:
- 1, 2 апреля;
- 8, 9 апреля;
- 15, 16 апреля;
- 22, 23 апреля;
- 29 и 30 апреля.
Напомним, Верховная Рада Украины продлила военное положение до 20 мая 2023 года. Поэтому дополнительных выходных в апреле не предполагается. Даже на большие и государственные праздники.
Календарь праздников на апрель 2023
В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в апреле:
- 1 апреля — День смеха, Международный день птиц.
- 2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги, День геолога.
- 4 апреля — День создания НАТО, День веб-мастера, Международный день образования по вопросам минной опасности, Международный День бродячих животных, Международный день Интернета.
- 5 апреля — Международный День супа.
- 6 апреля — Международный день спорта во благо мира и развития.
- 7 апреля — Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы.
- 8 апреля — Международный день цыган.
- 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.
- 12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День скаута в Украине.
- 15 апреля — День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе.
- 16 апреля — Всемирный день голоса.
- 17 апреля — День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины.
- 18 апреля — Международный день достопримечательностей и достопримечательностей, День памятников истории и культуры.
- 19 апреля — Международный день секретаря.
- 21 апреля — Всемирный день творчества и инновационной деятельности.
- 22 апреля — Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли).
- 23 апреля — Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога.
- 24 апреля — Международный день солидарности молодежи, Всеукраинский День борьбы с меланомой, Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира.
- 25 апреля — Всемирный день борьбы против малярии, Международный День ДНК.
- 26 апреля — День Чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф , Всемирный день интеллектуальной собственности.
- 28 апреля — Всемирный день охраны труда, День джинсов (День денима).
- 29 апреля — День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца.
- 30 апреля — День пограничника Украины, Международный день джаза.
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