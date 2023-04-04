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Новый календарь на апрель 2023 года: какие важные праздники и даты будем отмечать

4 апреля 2023 06:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Новый календарь праздников на апрель 2023 года — важнейшие события и даты
Что будут праздновать украинцы во второй месяц весны?
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В апреле 2023 года немало важных и памятных для украинцев дат, в частности, День памяти Чернобыльской трагедии. Также второй месяц весны богат выдающимися праздниками.

Новини.LIVE составил подробный календарь профессиональных, государственных и международных праздников и памятных дат на апрель. Узнайте, что будут отмечать украинцы и когда получат возможность отдохнуть.

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Выходные дни в апреле 2023

Всего в апреле 30 дней. Из них 20 — рабочие, а 10 — выходные, приходящиеся на:

  • 1, 2 апреля;
  • 8, 9 апреля;
  • 15, 16 апреля;
  • 22, 23 апреля;
  • 29 и 30 апреля.

Напомним, Верховная Рада Украины продлила военное положение до 20 мая 2023 года. Поэтому дополнительных выходных в апреле не предполагается. Даже на большие и государственные праздники.

Выходные дни в апреле 2023

Календарь праздников на апрель 2023

В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в апреле:

  • 1 апреляДень смеха, Международный день птиц.
  • 2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги, День геолога.
  • 4 апреля — День создания НАТО, День веб-мастера, Международный день образования по вопросам минной опасности, Международный День бродячих животных, Международный день Интернета.
  • 5 апреля — Международный День супа.
  • 6 апреля — Международный день спорта во благо мира и развития.
  • 7 апреля — Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы.
  • 8 апреля — Международный день цыган.
  • 11 апреляМеждународный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.
  • 12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День скаута в Украине.
  • 15 апреля — День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе.
  • 16 апреля — Всемирный день голоса.
  • 17 апреля — День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины.
  • 18 апреля — Международный день достопримечательностей и достопримечательностей, День памятников истории и культуры.
  • 19 апреля — Международный день секретаря.

Календарь праздников на апрель 2023

  • 21 апреля — Всемирный день творчества и инновационной деятельности.
  • 22 апреля — Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли).
  • 23 апреля — Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога.
  • 24 апреля — Международный день солидарности молодежи, Всеукраинский День борьбы с меланомой, Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира.
  • 25 апреля — Всемирный день борьбы против малярии, Международный День ДНК.
  • 26 апреляДень Чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф , Всемирный день интеллектуальной собственности.
  • 28 апреля — Всемирный день охраны труда, День джинсов (День денима).
  • 29 апреля — День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца.
  • 30 апреля — День пограничника Украины, Международный день джаза.

Какие важные праздники и даты отметим в апреле

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