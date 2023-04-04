Новий календар свят на квітень 2023 — найважливіші події та дати

Що будуть святкувати українці у другий місяць весни?

У квітні 2023 року є чимало важливих та пам'ятних для українців дат, зокрема День пам'яті Чорнобильської трагедії. Також другий місяць весни багатий на визначні свята.

Новини.LIVE склав детальний календар професійних, державних та міжнародних свят та пам'ятних дат на квітень. Дізнайтеся, що будуть відзначати українці та коли отримають можливість відпочити.

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Вихідні дні у квітні 2023

Усього у квітні 30 днів. З них 20 — робочі, а 10 — вихідні, що припадають на

1, 2 квітня;

8, 9 квітня;

15, 16 квітня;

22, 23 квітня;

29 та 30 квітня.

Нагадаємо, Верховна Рада України подовжила воєнний стан до 20 травня 2023 року. Тому, додаткових вихідних у квітні не передбачається. Навіть на великі та державні свята.

Календар свят на квітень 2023

В Україні відзначають такі професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати у квітні:

1 квітня — День сміху , Міжнародний день птахів.

— , Міжнародний день птахів. 2 квітня — Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги, День геолога.

— Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги, День геолога. 4 квітня — День створення НАТО, День веб-майстра, Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний День бродячих тварин, Міжнародний день Інтернету.

— День створення НАТО, День веб-майстра, Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний День бродячих тварин, Міжнародний день Інтернету. 5 квітня — Міжнародний День супу.

— Міжнародний День супу. 6 квітня — Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку.

— Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. 7 квітня — Всесвітній день здоров’я, Благовіщення Пресвятої Богородиці.

— Всесвітній день здоров’я, Благовіщення Пресвятої Богородиці. 8 квітня — Міжнародний день ромів.

— Міжнародний день ромів. 11 квітня — Міжнародний день звільнення в’язнів фашистських концтаборів , Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона.

— , Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. 12 квітня — Всесвітній день авіації та космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України, День скаута в Україні.

— Всесвітній день авіації та космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України, День скаута в Україні. 15 квітня — День працівників кримінального розшуку України, День фахівця з радіоелектронної боротьби.

— День працівників кримінального розшуку України, День фахівця з радіоелектронної боротьби. 16 квітня — Всесвітній день голосу.

— Всесвітній день голосу. 17 квітня — День довкілля, Всесвітній день боротьби з гемофілією, День пожежної охорони України.

— День довкілля, Всесвітній день боротьби з гемофілією, День пожежної охорони України. 18 квітня — Міжнародний день пам'яток та видатних місць, День пам’яток історії та культури.

— Міжнародний день пам'яток та видатних місць, День пам’яток історії та культури. 19 квітня — Міжнародний день секретаря.

21 квітня — Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності.

— Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності. 22 квітня — Всесвітній день Матері-Землі (Міжнародний день Землі).

— Всесвітній день Матері-Землі (Міжнародний день Землі). 23 квітня — Всесвітній день книги й авторського права, Всеукраїнський день психолога.

— Всесвітній день книги й авторського права, Всеукраїнський день психолога. 24 квітня — Міжнародний день солідарності молоді, Всеукраїнський День боротьби з меланомою, Міжнародний день багатосторонності і дипломатії в ім’я миру.

— Міжнародний день солідарності молоді, Всеукраїнський День боротьби з меланомою, Міжнародний день багатосторонності і дипломатії в ім’я миру. 25 квітня — Всесвітній день боротьби проти малярії, Міжнародний День ДНК.

— Всесвітній день боротьби проти малярії, Міжнародний День ДНК. 26 квітня — День Чорнобильської трагедії та Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф , Всесвітній день інтелектуальної власності.

— , Всесвітній день інтелектуальної власності. 28 квітня — Всесвітній день охорони праці, День джинсів (День деніму).

— Всесвітній день охорони праці, День джинсів (День деніму). 29 квітня — День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день танцю.

— День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день танцю. 30 квітня — День прикордонника України, Міжнародний день джазу.

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