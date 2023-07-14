Какой возраст своего рождения ни в коем случае нельзя отмечать – будет беда

Празднование дня рождения взрослого мужчины. Фото: Freepik

Наверное, нет на свете человека, который не любил бы собственный день рождения, когда люди говорят приятные слова и дарят подарки. Но есть определенные предрассудки, которые говорят о том, какой возраст человека нельзя отмечать, поэтому мы рассказываем о том, почему нельзя отмечать определенные годы жизни.

Новини.LIVE объясняет, какой возраст нельзя отмечать и почему это делать не рекомендуется.

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Девять лет

Казалось бы, каждый девятилетний ребенок ждет своего дня рождения с нетерпением, но считается, что эта дата очень опасна. Наши предки в древности считали эту цифру символом поминок, поэтому празднование этого возраста не указывает ни на что хорошее.

Празднование дня рождения ребенка. Фото: Freepik

13 лет

Многие верят, что число 13 — это опасное число, особенно, если оно выпадает на пятницу. Люди считают, что в пятницу 13 числа кто-то может уйти из жизни, может произойти какая-то катастрофа и т.д. Именно поэтому нельзя отмечать этот возраст.

33 года

Стоит отметить, что отмечать 33 года нельзя мужчине, ведь именно в 33 года распяли Иисуса Христа. Наши предки были уверены, что, отмечая эту дату, можно получить много проблем, решить которые будет очень сложно.

Празднование дня рождения взрослого мужчины. Фото: Freepik

53 года

Считается, что когда женщина отмечает 53 года, это может плохо повлиять на ее энергию. Специалисты говорят, что в 53 года красота женщины начинает исчезать, а пышное празднование только активирует процесс старения женщины. Поэтому не рекомендуется праздновать этот возраст.

Напомним, мы писали о том, что исследователи выяснили, какой возраст женщины идеален для рождения ребенка.

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