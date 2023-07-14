Какой возраст своего рождения ни в коем случае нельзя отмечать – будет беда

Ни в коем случае это не делайте! Какой возраст рождения нельзя отмечать
Наверное, нет на свете человека, который не любил бы собственный день рождения, когда люди говорят приятные слова и дарят подарки. Но есть определенные предрассудки, которые говорят о том, какой возраст человека нельзя отмечать, поэтому мы рассказываем о том, почему нельзя отмечать определенные годы жизни.
Новини.LIVE объясняет, какой возраст нельзя отмечать и почему это делать не рекомендуется.
Какой возраст самый опасный?
Девять лет
Казалось бы, каждый девятилетний ребенок ждет своего дня рождения с нетерпением, но считается, что эта дата очень опасна. Наши предки в древности считали эту цифру символом поминок, поэтому празднование этого возраста не указывает ни на что хорошее.
13 лет
Многие верят, что число 13 — это опасное число, особенно, если оно выпадает на пятницу. Люди считают, что в пятницу 13 числа кто-то может уйти из жизни, может произойти какая-то катастрофа и т.д. Именно поэтому нельзя отмечать этот возраст.
33 года
Стоит отметить, что отмечать 33 года нельзя мужчине, ведь именно в 33 года распяли Иисуса Христа. Наши предки были уверены, что, отмечая эту дату, можно получить много проблем, решить которые будет очень сложно.
53 года
Считается, что когда женщина отмечает 53 года, это может плохо повлиять на ее энергию. Специалисты говорят, что в 53 года красота женщины начинает исчезать, а пышное празднование только активирует процесс старения женщины. Поэтому не рекомендуется праздновать этот возраст.
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