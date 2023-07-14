Який вік свого народження ні в якому разі не можна відзначати – буде біда

Святкування дня народження дорослого чоловіка. Фото: Freepik

Напевно немає на світі людини, яка б не любила власний день народження, коли люди кажуть приємні слова та дарують подарунки. Але існують певні забобони, які кажуть про те, який вік людини не можна святкувати, тому ми розповідаємо про те, чому не можна відзначати певні роки життя.

Новини.LIVE пояснює, який вік не можна відзначати та чому це робити не рекомендується.

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Дев’ять років

Здавалося б, кожна дев’ятирічна дитина чекає на свій день народження з нетерпінням, але вважається, що ця дата є дуже небезпечною. Наші предки в давні часи вважали цю цифру символом поминок, тому святкування цього віку не вказує на ні що хороше.

Святкування дня народження дитини. Фото: Freepik

13 років

Багато людей вірять, що число 13 — це небезпечне число, особливо, якщо воно випадає на п’ятницю. Люди вважають, що в п’ятницю 13-го числа хтось може піти з життя, може відбутися якась катастрофа тощо. Саме тому не можна відзначати цей вік.

33 роки

Варто зазначити, що відзначати 33 роки не можна саме чоловікові, адже саме у 33 роки розіп’яли Ісуса Христа. Наші предки були впевнені в тому, що, відзначаючи цю дату, можна отримати багато проблем, вирішити які буде дуже складно.

Святкування дня народження дорослого чоловіка. Фото: Freepik

53 роки

Вважається, що коли жінка відзначає 53 роки, це може погано вплинути на її енергію. Спеціалісти кажуть, що в 53 роки краса жінки починає зникати, а пишне святкування лише активує процес старіння жінки. Саме тому не рекомендується святкувати цей вік.

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