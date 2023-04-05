Лунный календарь стрижек на апрель 2023 — какие дать неудачи для смены прически

Какие дни будут благоприятными, а какие даты могут нанести вред волосам – узнайте в материале.

Весной всегда хочется особых перемен. Лучше выглядеть, обновить гардероб и прическу или даже попробовать необычный оттенок волос.

Мы подготовили лунный календарь стрижек на апрель 2023, который поможет спланировать поход к парикмахеру. Когда лучше стричься во второй месяц весны для объемных, сильных и здоровых волос, а в какие дни лучше избегать любых манипуляций.

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Фазы Луны в апреле 2023 года

Растущая Луна — с 1 по 5 апреля;

Полнолуние — 6 апреля в 06:34 по киевскому времени;

Убывающая Луна — с 7 по 19 апреля;

Новолуние - 20 апреля в 06:12 по киевскому времени;

Растущая Луна — с 21 по 30 апреля;

Солнечное затмение — 20 апреля в 06:17 по киевскому времени;

Лунное затмение – нет.

Как Луна влияет на состояние волос

Тибетские мудрецы считают, что волосы это нить, которая связывает нас со Вселенной. И в этом действительно есть доля правды.

Как уверяют астрологи, при правильном применении лунного календаря можно с легкостью привлечь в жизнь успех и удачу.

Самыми удачными днями для стрижки и окрашивания волос принято считать дни роста Луны. Таким образом можно стимулировать рост волос, улучшить его внешний вид и сделать более крепким и здоровым.

В нисходящую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки, но медленно растут. Не желательно делать сложные термические укладки с использованием горячего стайлинга: можно сильно повредить волосы, поскольку в этот период они наиболее ослаблены.

В полную и молодую Луну, эксперты не рекомендуют беспокоить волосы никакими серьезными процедурами, но если у мастера совсем нет других дат и нужно освежить прическу – подровнять кончики волос допустимо.

Полная Луна подходит для избавления от секущихся кончиков и для полного изменения имиджа.

После наступления новолуния в течение 7 дней девушка может спокойно стричь шевелюру и проходить салонные процедуры, активизирующие рост волос.

Лунный календарь стрижек на апрель 2023 года.

Наиболее благоприятные дни для стрижки: 1, 3, 4, 22, 24, 29.

Благоприятные дни для стрижки волос: 1, 3, 4, 12, 21, 22, 24, 26, 27, 29.

Стрижка для быстрого роста волос: 1, 3, 4, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30.

Стрижка для укрепления волос: 22, 24, 29

Благоприятные дни для окрашивания волос: 1, 3, 4, 11, 12, 21, 24, 26, 27

Благоприятные дни для завивки волос: 3, 13, 15, 17, 21, 22, 24.

Какие дни в апреле будут неблагоприятными для смены прически

Самые неудачные дни в апреле: 15, 19 и 20. В эти даты необходимо обходить стороной мастера по волосам. Прическа будет неудачной, а также есть риск испортить волосы.

Неудачными для стрижки станут также: 5, 7, 8, 14, 19, 20, 25 апреля.

Нейтральные дни в апреле для похода к парикмахеру

Есть в апреле отдельные даты, которые называются нейтральными. Это означает, что манипуляции с волосами без особого влияния — ни хорошего, ни плохого.

Нейтральные дни в лунном календаре стрижек на апрель 2023 г. приходятся на: 2, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 30 числа.

Лунный календарь стрижек: благоприятные и неблагоприятные дни в апреле 2023

1 апреля – благоприятный день. Луна в Леви. Можно проводить разные манипуляции с волосами, особенно стричься.

– благоприятный день. Луна в Леви. Можно проводить разные манипуляции с волосами, особенно стричься. 2 апреля – нейтральный день. Луна в Деве. Хорошее время для стрижки.

– нейтральный день. Луна в Деве. Хорошее время для стрижки. 3-4 апреля – благоприятные дни. Луна в Деве. Волосы после стрижки будут пышными и красивыми.

– благоприятные дни. Луна в Деве. Волосы после стрижки будут пышными и красивыми. 5 апреля – неудачный день. Луна в Весах.

– неудачный день. Луна в Весах. 6 апреля – нейтральные дни. Полнолуние в Весах. Благоприятная стрижка, если вы готовы к переменам.

– нейтральные дни. Полнолуние в Весах. Благоприятная стрижка, если вы готовы к переменам. 7 апреля – неблагоприятный день. Луна в Скорпионе. Лучше сделать выбор в пользу обрезки и гигиенических процедур, а для нового дизайна выбрать другой день.

– неблагоприятный день. Луна в Скорпионе. Лучше сделать выбор в пользу обрезки и гигиенических процедур, а для нового дизайна выбрать другой день. 8 апреля – неудачный день. Луна в Скорпионе. Стрижка желаемого результата не даст. Завивка и другие виды химического (теплового) воздействия под строжайшим запретом.

– неудачный день. Луна в Скорпионе. Стрижка желаемого результата не даст. Завивка и другие виды химического (теплового) воздействия под строжайшим запретом. 9 апреля – нейтральный день. Луна в Стрельце. Этот день не будет хорошим.

– нейтральный день. Луна в Стрельце. Этот день не будет хорошим. 10-11 апреля – нейтральные дни. Луна в Козероге. Отличное время для смены прически. Но не желательно окрашивать волосы, цвет потускнеет, а если использовать химические красители, велик риск нанести серьезный вред волосам.

– нейтральные дни. Луна в Козероге. Отличное время для смены прически. Но не желательно окрашивать волосы, цвет потускнеет, а если использовать химические красители, велик риск нанести серьезный вред волосам. 12 апреля – благоприятный день. Луна в Козероге. Волосы после стрижки станут здоровыми и сильными.

– благоприятный день. Луна в Козероге. Волосы после стрижки станут здоровыми и сильными. 13-15 апреля – нейтральные дни. Луна в Водолее. Можно подстригать кончики, делать прически, однако следует быть осторожнее с экспериментами.

– нейтральные дни. Луна в Водолее. Можно подстригать кончики, делать прически, однако следует быть осторожнее с экспериментами. 15 апреля – неблагоприятный день. Луна в Водолее. Волосы могут стать ломкими.

– неблагоприятный день. Луна в Водолее. Волосы могут стать ломкими. 16 апреля – нейтральный день. Луна в Рыбах. Можно подравнивать кончики. А вот красить волосы не стоит, это нанесет вред коже головы.

– нейтральный день. Луна в Рыбах. Можно подравнивать кончики. А вот красить волосы не стоит, это нанесет вред коже головы. 17-19 - нейтральные дни. Луна в Рыбах. Можно посещать парикмахера.

- нейтральные дни. Луна в Рыбах. Можно посещать парикмахера. 20 апреля – нейтральные дни. Молодая луна в Тельце. Желательно не производить какие-либо манипуляции с волосами.

– нейтральные дни. Молодая луна в Тельце. Желательно не производить какие-либо манипуляции с волосами. 21-22 апреля – благоприятные дни. Луна в Тельце и Близнецах. После стрижки волосы будут здоровыми и перестанут ломаться.

– благоприятные дни. Луна в Тельце и Близнецах. После стрижки волосы будут здоровыми и перестанут ломаться. 23 апреля – нейтральный день. Луна в Близнецах. Разрешается окрашиваться в любые оттенки, включая экзотические. Удачный день, чтобы сделать экстравагантную прическу.

– нейтральный день. Луна в Близнецах. Разрешается окрашиваться в любые оттенки, включая экзотические. Удачный день, чтобы сделать экстравагантную прическу. 24 апреля – благоприятный день. Луна в Раке. Самое время сменить прическу.

– благоприятный день. Луна в Раке. Самое время сменить прическу. 25 апреля – нейтральный день. Луна в Раке. Стрижка особенно ничего не изменит.

– нейтральный день. Луна в Раке. Стрижка особенно ничего не изменит. 26-27 апреля – благоприятные дни. Луна в Раке и Леви. Стрижка может изменить образ.

– благоприятные дни. Луна в Раке и Леви. Стрижка может изменить образ. 28 апреля – нейтральный день. Луна в Леви. Стрижка поднимет настроение.

– нейтральный день. Луна в Леви. Стрижка поднимет настроение. 29 апреля – благоприятный день. Луна в Деве. Волосы будут здоровыми, красивыми и пышными.

– благоприятный день. Луна в Деве. Волосы будут здоровыми, красивыми и пышными. 30 апреля – нейтральный день. Луна в Деве. Стрижка прекрасно повлияет на волосы и простимулирует их рост. Покраска – допустимы любые цветовые решения.

Предлагаем ознакомиться с лунным календарем на апрель 2023 года, чтобы узнать наиболее удачные дни и те, которые могут представлять опасность.