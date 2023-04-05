Місячний календар стрижок на квітень 2023 — які дати невдалі для зміни зачіски

Які дні будуть сприятливими, а які дати можуть завдати шкоди волоссю — дізнайтеся в матеріалі

Навесні завжди хочеться особливих змін. Мати кращий вигляд, оновити гардероб та зачіску або навіть спробувати незвичайний відтінок волосся.

Ми підготували місячний календар стрижок на квітень 2023 року, який допоможе спланувати похід до перукаря. Коли найкраще стригтись у другий місяць весни для об’ємного, сильного та здорового волосся, а в які дні краще уникати будь-які маніпуляції.

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Фази Місяця у квітні 2023 року

Місяць, що зростає — з 1 по 5 квітня;

Повня — 6 квітня о 06:34 за київським часом;

Місяць, що спадає — з 7 по 19 квітня;

Молодик — 20 квітня о 06:12 за київським часом;

Місяць, що зростає — з 21 по 30 квітня;

Сонячне затемнення — 20 квітня о 06:17 за київським часом;

Місячне затемнення — немає.

Як Місяць впливає на стан волосся

Тибетські мудриці вважають, що волосся це нитка, яка пов'язує нас зі Всесвітом. І в цьому дійсно є частка правди.

Як запевняють астрологи, при правильному застосуванні місячного календаря, можна з легкістю залучити в життя успіх та удачу.

Найвдалішими днями для стрижки й фарбування волосся заведено вважати дні росту Місяця. Таким чином можна стимулювати ріст волосся, покращити його зовнішній вигляд й зробити більш міцним та здоровим.

У спадний Місяць волосся довго зберігає форму після укладання, але повільно росте. Не бажано робити складні термічні укладки з використанням гарячого стайлінгу: можна сильно пошкодити волосся, оскільки в цей період воно найбільше ослаблене.

В повний і молодий Місяць, експерти не рекомендують турбувати волосся ніякими серйозними процедурами, але якщо у майстра зовсім немає інших дат і потрібно освіжити зачіску — підрівняти кінчики волосся допустимо.

Повний Місяць підходить для позбавлення від посічених кінчиків і для повної зміни іміджу.

Після настання молодика протягом 7 днів дівчина може спокійно стригти шевелюру і проходити салонні процедури, які активізують ріст волосся.

Місячний календар стрижок на квітень 2023 — сприятливі дні

Найбільш сприятливі дні для стрижки — 1, 3, 4, 22, 24, 29.

Сприятливі дні для стрижки волосся: 1, 3, 4, 12, 21, 22, 24, 26, 27, 29.

Стрижка для швидкого росту волос: 1, 3, 4, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30.

Стрижка для укріплення волосся: 22, 24, 29.

Сприятливі дні для фарбування волосся: 1, 3, 4, 11, 12, 21, 24, 26, 27

Сприятливі дні для завивки волосся: 3, 13, 15, 17, 21, 22, 24.

Які дні у квітні будуть несприятливими для зміни зачіски

Найневдаліші дні у квітні: 15, 19 і 20. У ці дати необхідно обходити стороною майстра по волоссю. Зачіска буде невдалою, а також є ризик зіпсувати волосся.

Невдалими для стрижки також стануть: 5, 7, 8, 14, 19, 20, 25 квітня.

Нейтральні дні у квітні для походу до перукаря

Є у квітні окремі дати, які називають нейтральними. Це означає, що маніпуляції з волоссям не матимуть особливого впливу — ні хорошого, ні поганого.

Нейтральні дні в місячному календарі стрижок на квітень 2023 припадають на: 2, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 30 числа.

Місячний календар стрижок: сприятливі та несприятливі дні у квітні 2023

1 квітня — сприятливий день. Місяць у Леві. Можна проводити різні маніпуляції з волоссям, особливо стригтися.

— сприятливий день. Місяць у Леві. Можна проводити різні маніпуляції з волоссям, особливо стригтися. 2 квітня — нейтральний день. Місяць у Діві. Хороший час для стрижки.

— нейтральний день. Місяць у Діві. Хороший час для стрижки. 3-4 квітня — сприятливі дні. Місяць у Діві. Волосся після стрижки буде пишним і красивим.

— сприятливі дні. Місяць у Діві. Волосся після стрижки буде пишним і красивим. 5 квітня — невдалий день. Місяць у Терезах.

— невдалий день. Місяць у Терезах. 6 квітня — нейтральні дні. Повня у Терезах. Сприятлива стрижка, якщо ви готові до змін.

— нейтральні дні. Повня у Терезах. Сприятлива стрижка, якщо ви готові до змін. 7 квітня — несприятливий день. Місяць у Скорпіоні. Краще зробити вибір на користь обрізки та гігієнічних процедур, а для нового дизайну вибрати інший день.

— несприятливий день. Місяць у Скорпіоні. Краще зробити вибір на користь обрізки та гігієнічних процедур, а для нового дизайну вибрати інший день. 8 квітня — невдалий день. Місяць у Скорпіоні. Стрижка бажаного результату не дасть. Завивка та інші види хімічного (теплового) впливу під найсуворішою забороною.

— невдалий день. Місяць у Скорпіоні. Стрижка бажаного результату не дасть. Завивка та інші види хімічного (теплового) впливу під найсуворішою забороною. 9 квітня — нейтральний день. Місяць у Стрільці. Цей день не буде хорошим.

— нейтральний день. Місяць у Стрільці. Цей день не буде хорошим. 10-11 квітня — нейтральні дні. Місяць у Козерозі. Відмінний час для зміни зачіски. Але не бажано фарбувати волосся, колір потьмяніє, а якщо використовувати хімічні барвники, великий ризик завдати серйозної шкоди волоссю.

— нейтральні дні. Місяць у Козерозі. Відмінний час для зміни зачіски. Але не бажано фарбувати волосся, колір потьмяніє, а якщо використовувати хімічні барвники, великий ризик завдати серйозної шкоди волоссю. 12 квітня — сприятливий день. Місяць у Козерозі. Волосся після стрижки стане здоровим і сильним.

— сприятливий день. Місяць у Козерозі. Волосся після стрижки стане здоровим і сильним. 13-15 квітня — нейтральні дні. Місяць у Водолії. Можна підстригати кінчики, робити зачіски, проте варто бути обережнішими з експериментами.

— нейтральні дні. Місяць у Водолії. Можна підстригати кінчики, робити зачіски, проте варто бути обережнішими з експериментами. 15 квітня — несприятливий день. Місяць у Водолії. Волосся може стати ламким.

— несприятливий день. Місяць у Водолії. Волосся може стати ламким. 16 квітня — нейтральний день. Місяць у Рибах. Можна підрівнювати кінчики. А ось фарбувати волосся не варто, це завдасть шкоди шкірі голови.

— нейтральний день. Місяць у Рибах. Можна підрівнювати кінчики. А ось фарбувати волосся не варто, це завдасть шкоди шкірі голови. 17-19 — нейтральні дні. Місяць у Рибах. Можна відвідувати перукаря.

— нейтральні дні. Місяць у Рибах. Можна відвідувати перукаря. 20 квітня — нейтральні дні. Молодий місяць у Тельці. Бажано не проводити будь-які маніпуляції з волоссям.

— нейтральні дні. Молодий місяць у Тельці. Бажано не проводити будь-які маніпуляції з волоссям. 21-22 квітня — сприятливі дні. Місяць у Тельці та Близнюках. Після стрижки волосся буде здоровим і перестане ламатися.

— сприятливі дні. Місяць у Тельці та Близнюках. Після стрижки волосся буде здоровим і перестане ламатися. 23 квітня — нейтральний день. Місяць у Близнюках. Дозволяється фарбуватися у будь-які відтінки, включаючи екзотичні. Вдалий день, щоб зробити екстравагантну зачіску.

— нейтральний день. Місяць у Близнюках. Дозволяється фарбуватися у будь-які відтінки, включаючи екзотичні. Вдалий день, щоб зробити екстравагантну зачіску. 24 квітня — сприятливий день. Місяць у Раку. Саме час змінити зачіску.

— сприятливий день. Місяць у Раку. Саме час змінити зачіску. 25 квітня — нейтральний день. Місяць у Раку. Стрижка особливо нічого не змінить.

— нейтральний день. Місяць у Раку. Стрижка особливо нічого не змінить. 26-27 квітня — сприятливі дні. Місяць у Раку та Леві. Стрижка може змінити образ.

— сприятливі дні. Місяць у Раку та Леві. Стрижка може змінити образ. 28 квітня — нейтральний день. Місяць у Леві. Стрижка підніме настрій.

— нейтральний день. Місяць у Леві. Стрижка підніме настрій. 29 квітня — сприятливий день. Місяць у Діві. Волосся буде здоровим, красивим і пишним.

— сприятливий день. Місяць у Діві. Волосся буде здоровим, красивим і пишним. 30 квітня — нейтральний день. Місяць у Діві. Стрижка чудово вплине на волосся і простимулює його зростання. Фарбування – допустимі будь-які рішення кольору.

Пропонуємо ознайомитися з місячним календарем на квітень 2023 року, щоб дізнатися про найбільш вдалі дні та ті, які можуть нести небезпеку.