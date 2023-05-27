Когда магнитные бури в июне 2023

Магнитная буря. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В июне 2023 ожидается три магнитные бури по несколько дней. Они будут разных мощностей, от слабой до средне сильной, поэтому важно знать про эти дни и подготовиться к ним, особенно метеозависимым людям.

Новини.LIVE собрали для вас полезную информацию про магнитные бури.

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Иллюстрация магнитных бурь. Фото: Freepik

Когда ожидать магнитные бури в июне 2023:

1 июня — 5 июня будет первая магнитная буря силой 3-5 баллов. При этом наиболее активный день будет 2 июня;

18 июня — 24 июня будут переменные силы геомагнитной бури. Эта буря по силе будет такая же, как и первая — 3-4 баллов, что считается довольно таки средней по мощности. При этом сильнее всего будет ощущаться 20 июня;

28 июня — 30 июня будет непродолжительная магнитная бури, по мощности она также будет слабее — 3 балла.

Кто такие метеозависимые люди?

Метеозависимость — это когда ваш организм влияет на изменение погодных условий, в том числе — магнитные бури. Обычно, у таких людей наиболее восприимчивой остается сердечно-сосудистая система, поскольку именно она чувствительна к перепадам давления.

Ощущение головной боли. Фото: Freepik

Какие симптомы испытывают метеозависимые люди?

ощущение слабости;

ощущение подавленности;

ощущение отсутствия аппетита;

обострение артрита;

ощущение слабой или сильной головной боли;

приступы астмы.

Эксперты отмечают, что у каждого человек симптомы на магнитные бури в июне 2023 будут отличаться, но как правило у каждого метеозависимого человека они индивидуальные и повторяются каждый раз при климатических изменениях.

Стакан воды. Фото: Freepik

Как помочь здоровью при магнитных бурях?

Поддерживайте водный баланс, пейте больше воды и травяных чаев;

Откажитесь в эти дни от алкоголя;

Продумайте сбалансированный рацион, без тяжелой и жареной пищи;

Избегайте стресса и волнений, не перерабатывайте в эти дни;

Придерживайтесь здорового графика сна;

Подготовьте лекарственные средства, которые вам помогли до этого, не испытывайте новые.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Помните, что главная ваша задача в эти дни не нагружать свой организм внешними факторами, сюда относится и чересчур калорийная еда или алкоголь, и даже повышенные физические нагрузки. Позаботьтесь о себе, и тогда эти магнитные бури в июне 2023 пройдут для вас легче.

Ощущают ли магнитные бури дети?

Ученые зафиксировали, что магнитные бури сильнее всего влияют именно на младенцев. Дети, которые уже имели какие-то патологии или отклонения очень ярко на них реагировали, также именно в дни магнитных бурь фиксировалось наиболее большое количество летальных случаев.

Ребенок с игрушкой. Фото: Freepik

Выходя из младенческого возраста дети перестают быть подверженными магнитным бурям, но вот выходя из подросткового возраста, после 16 лет, метеозависимость может проявляться сильнее.

Ощущают ли магнитные бури домашние животные?

Ученые отметили, что магнитные бури могут ощущать и кошки, и собаки, и другие домашние питомцы. При этом в эти дни лучше проследить, чтобы животное не переохлаждалось и не перегревалось, следить за водным балансом и питанием.

Белая собака. Фото: Freepik

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