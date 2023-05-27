Коли магнітні бурі у червні 2023

Магнітна буря. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У червні 2023 року очікується три магнітні бурі по кілька днів. Вони будуть різних потужностей, від слабкої до середньо сильної, тому важливо знати про ці дні та підготуватися до них, особливо метеозалежних людей.

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Ілюстрація магнітних бур. Фото: Freepik

Коли очікувати магнітні бурі у червні 2023:

1 червня — 5 червня буде перша магнітна буря силою 3-5 балів. При цьому найактивніший день буде 2 червня;

18 червня — 24 червня будуть змінні сили геомагнітної бурі. Ця буря за силою буде така ж, як і перша — 3-4 бали, що вважається середньою за потужністю. При цьому найсильніше відчуватиметься 20 червня;

28 червня — 30 червня буде нетривала магнітна бурі, за потужністю вона також буде слабшою — 3 бали.

Хто такі метеозалежні люди?

Метеозалежність — це коли ваш організм впливає зміну погодних умов, зокрема — магнітні бурі. Зазвичай у таких людей найбільш сприйнятливою залишається серцево-судинна система, оскільки саме вона чутлива до перепадів тиску.

Відчуття головного болю. Фото: Freepik

Які симптоми відчувають метеозалежні люди?

відчуття слабкості;

відчуття пригніченості;

відчуття відсутності апетиту;

загострення артриту;

відчуття слабкого або сильного головного болю;

напади астми.

Експерти відзначають, що у кожної людини симптоми на магнітні бурі у червні 2023 року будуть відрізнятися, але як правило у кожної метеозалежної людини вони індивідуальні і повторюються щоразу при кліматичних змінах.

Склянка води. Фото: Freepik

Як допомогти здоров'ю при магнітних бурях?

Підтримуйте водний баланс, пийте більше води та трав'яного чаю;

Відмовтеся цими днями від алкоголю;

Продумайте збалансований раціон, без важкої та смаженої їжі;

Уникайте стресу та хвилювань, не переробляйте у ці дні;

Дотримуйтесь здорового графіка сну;

Підготуйте лікарські засоби, які допомогли вам до цього, не випробовуйте нові.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Пам'ятайте, що головне ваше завдання цими днями не навантажувати свій організм зовнішніми факторами, сюди належить і надто калорійна їжа чи алкоголь, і навіть підвищені фізичні навантаження. Подбайте про себе, і тоді ці магнітні бурі в червні 2023 року пройдуть для вас легше.

Чи відчувають магнітні бурі діти?

Вчені зафіксували, що магнітні бурі найсильніше впливають саме на немовлят. Діти, які вже мали якісь патології або відхилення, дуже яскраво на них реагували, також саме в дні магнітних бур фіксувалася найбільша кількість летальних випадків.

Дитина з іграшкою. Фото: Freepik

Виходячи з дитячого віку діти перестають бути схильними до магнітних бур, але ось виходячи з підліткового віку, після 16 років, метеозалежність може проявлятися сильніше.

Чи відчувають магнітні бурі домашні тварини?

Вчені зазначили, що магнітні бурі можуть відчувати і кішки, і собаки, та інші домашні вихованці. При цьому в ці дні краще простежити, щоб тварина не переохолоджувалась і не перегрівалася, стежити за водним балансом та харчуванням.

Білий собака. Фото: Freepik

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