Магнитные бури 29 июня: симптомы и последствия

Магнитные бури 29 июня: что ждет украинцев сегодня
Землю накрыла длительная магнитная буря. Она может сказаться на самочувствии и здоровье украинцев.
Новости.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 29 июня
Отмечается, что сегодня магнитная буря будет среднего уровня, оценивается в три балла. Она продлится до 30 июня.
По оценкам экспертов, предполагаются колебания среднего уровня, что может повлиять на здоровье не только метеозависимых людей с хроническими болезнями, но и других.
Симптомы воздействия магнитных бурь
- Головная боль, головокружение, приступы мигрени;
- Прыжки артериального давления, нарушение сердечного ритма;
- Проблемы с желудком — отсутствие аппетита, тошнота, нарушение пищеварения;
- Слабость, сонливость, упадок сил, апатия;
- Бессонница или повышенная сонливость;
- Раздражительность, агрессия, чрезмерная эмоциональность, повышенная тревожность;
- Обострение психических и психологических проблем;
- Обострение хронических заболеваний;
- Боль в мышцах, в местах старых переломов.
Медики советуют придерживаться простых рекомендаций. Прежде всего, нужно всегда иметь с собой лекарство против головных болей. Следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.
Напомним, магнитная буря продлится с 28 по 30 июня. Сила геоударов будет находиться у отметки 3 балла.
Сильные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.