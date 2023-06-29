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Магнитные бури 29 июня: что ждет украинцев сегодня

29 июня 2023 04:30
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Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури 29 июня: симптомы и последствия
Девушка страдает головной болью. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Землю накрыла длительная магнитная буря. Она может сказаться на самочувствии и здоровье украинцев.

Новости.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 29 июня

Отмечается, что сегодня магнитная буря будет среднего уровня, оценивается в три балла. Она продлится до 30 июня.

Магнитные бури в июне. Фото: Скриншот

По оценкам экспертов, предполагаются колебания среднего уровня, что может повлиять на здоровье не только метеозависимых людей с хроническими болезнями, но и других.

Симптомы воздействия магнитных бурь

  • Головная боль, головокружение, приступы мигрени;
  • Прыжки артериального давления, нарушение сердечного ритма;
  • Проблемы с желудком — отсутствие аппетита, тошнота, нарушение пищеварения;
  • Слабость, сонливость, упадок сил, апатия;
  • Бессонница или повышенная сонливость;
  • Раздражительность, агрессия, чрезмерная эмоциональность, повышенная тревожность;
  • Обострение психических и психологических проблем;
  • Обострение хронических заболеваний;
  • Боль в мышцах, в местах старых переломов.

Медики советуют придерживаться простых рекомендаций. Прежде всего, нужно всегда иметь с собой лекарство против головных болей. Следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.

Напомним, магнитная буря продлится с 28 по 30 июня. Сила геоударов будет находиться у отметки 3 балла.

Сильные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.

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