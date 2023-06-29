Магнітні бурі 29 червня: симптоми та наслідки

Дівчина страждає на головний біль. Фото: Google

Землю накрила тривала магнітна буря. Вона може позначитися на самопочутті та здоров'ї українців.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Зазначається, що сьогодні магнітна буря буде середнього рівня, оцінюється в три бали. Вона триватиме до 30 червня.

Магнітні бурі у червні. Фото: Скриншот

За оцінками експертів, передбачаються коливання середнього рівня, що може вплинути на здоров'я не лише метеозалежних та людей із хронічними хворобами, а й інших.

Симптоми впливу магнітної бурі

Головний біль, запаморочення, напади мігрені

Стрибки артеріального тиску, порушення серцевого ритму

Проблеми зі шлунком — відсутність апетиту, нудота, порушення травлення

Слабкість, сонливість, занепад сил, апатія

Безсоння чи підвищена сонливість

Дратівливість, агресія, надмірна емоційність, підвищена тривожність

Загострення психічних та психологічних проблем

Загострення хронічних захворювань

Біль у м'язах, у місцях старих переломів.

Медики радять дотримуватися простих рекомендацій. Насамперед, треба завжди мати з собою ліки проти головного болю. Варто пити багато води та дотримуватися здорового харчування, не вживати надто жирну їжу та алкоголь.

Нагадаємо, магнітна буря триватиме з 28 по 30 червня. Сила геоударів перебуватиме біля позначки 3 бали.

Сильні бурі можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби.