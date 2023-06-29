Магнітні бурі 29 червня: симптоми та наслідки

Магнітні бурі 29 червня: що чекає на українців сьогодні
Землю накрила тривала магнітна буря. Вона може позначитися на самопочутті та здоров'ї українців.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 29 червня
Зазначається, що сьогодні магнітна буря буде середнього рівня, оцінюється в три бали. Вона триватиме до 30 червня.
За оцінками експертів, передбачаються коливання середнього рівня, що може вплинути на здоров'я не лише метеозалежних та людей із хронічними хворобами, а й інших.
Симптоми впливу магнітної бурі
- Головний біль, запаморочення, напади мігрені
- Стрибки артеріального тиску, порушення серцевого ритму
- Проблеми зі шлунком — відсутність апетиту, нудота, порушення травлення
- Слабкість, сонливість, занепад сил, апатія
- Безсоння чи підвищена сонливість
- Дратівливість, агресія, надмірна емоційність, підвищена тривожність
- Загострення психічних та психологічних проблем
- Загострення хронічних захворювань
- Біль у м'язах, у місцях старих переломів.
Медики радять дотримуватися простих рекомендацій. Насамперед, треба завжди мати з собою ліки проти головного болю. Варто пити багато води та дотримуватися здорового харчування, не вживати надто жирну їжу та алкоголь.
Нагадаємо, магнітна буря триватиме з 28 по 30 червня. Сила геоударів перебуватиме біля позначки 3 бали.
Сильні бурі можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби.