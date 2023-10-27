Лунный календарь стрижек на ноябрь 2023 — какие дни неудачны для смены прически

Какие даты подарят волосам здоровье? Лунный календарь стрижек на ноябрь 2023
Идеальное время для перевоплощения — конец осеннего сезона. Новый цвет, стильная прическа или свежая стрижка поднимут настроение и уверенность в себе и придадут силы покорить новые вершины. Чтобы достичь гармонии и создать удачный образ, следует учесть и влияние Луны.
Новини.LIVE подготовили подробный лунный календарь стрижек на ноябрь 2023 года, который поможет спланировать поход к парикмахеру и смену прически. Когда лучше стричься в последний месяц осени для объемных, сильных и здоровых волос, а в какие дни лучше избегать любых манипуляций.
Фазы Луны в ноябре 2023 года
В последний месяц осени фазы Луны будут меняться следующим образом:
- Убывающая Луна — с 1 по 12 ноября;
- Новолуние — 13 ноября в 11:27 по киевскому времени;
- Растущая Луна — с 14 по 26 ноября;
- Полнолуние — 27 ноября в 11:16 по киевскому времени;
- Убывающая Луна — с 28 по 30 ноября;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Как Луна влияет на состояние волос
Еще тибетские мудрецы заметили связь Луны и человеческого организма. Ночное светило способно влиять на разные процессы внутри нас, в том числе и на рост, здоровье волос.
Современные астрологи утверждают, что правильное применение лунного календаря не только подарит красоту и блеск вашим волосам, но и поможет привлечь к себе удачу, успех и финансы.
Каждая фаза Луны по-разному влияет на волосы:
- Растущая луна — самый удачный период для стрижки, окрашивания волос, завивки, лечебных процедур. Можно стимулировать рост волос, улучшить его внешний вид и сделать более крепким и здоровым;
- Убывающая Луна — в этот период волосы наиболее ослаблены, хотя долго сохраняют форму, но медленно растут. Не стоит делать сложные термические укладки с использованием горячего стайлинга: можно сильно повредить структуру;
- Полнолуние — можно избавиться от секущихся кончиков, но не нужно беспокоить волосы никакими серьезными процедурами;
- Новолуние — можно освежить прическу, подровнять кончики, но не стоит кардинально менять имидж и делать сложные и серьезные процедуры.
Подробный лунный календарь стрижек на ноябрь 2023 — благоприятные и негативные дни
- 1 ноября — после стрижки волосы станут послушными и шелковистыми.
- 2 ноября — можно делать стрижки, не требующие укладки.
- 3 ноября — стрижка сделает вас неуязвимой перед конкурентами.
- 4 ноября — новая прическа подарит интересные и увлекательные события в жизни.
- 5 ноября — нейтральный день для стрижки.
- 6 ноября — не стоит стричь волосы.
- 7 ноября — неподходящий день для возобновления прически.
- 8 ноября — стрижка снизит самооценку. Можете выкрасить волосы, но никто этого не заметит.
- 9 ноября — неблагоприятное время для стрижки.
- 10 ноября — можно подстричь кончики, сделать процедуру для оздоровления и укрепления.
- 11 ноября — волосы будут гораздо меньше выпадать. Не стоит красить волосы, краска плохо закрепится и волосы будут выглядеть неухожено.
- 12 ноября — не стоит стричь волосы. Если красите волосы, следует избегать ярких цветов, может привлечь недоброжелателей.
- 13 ноября — не лучший день для стрижки волос, но решать вам.
- 14 ноября — поход к парикмахеру вас не осчастливит.
- 15 ноября — лучшее время для стрижки и смены имиджа, можно делать пилинг головы и химическую завивку.
- 16 ноября — благоприятный день для любых процедур с волосами.
- 17 ноября — удачный день для смены прически, который привлечет удачу. Тонирование, сделает волосы крепче и ярче.
- 18 ноября — любая стрижка будет выглядеть неотразимо.
- 19 ноября — сегодня самое время, чтобы пойти в салон красоты и заняться здоровьем своих волос.
- 20 ноября — после салона волосы будут хорошо расти. Все процедуры будут очень удачными. Покраска придаст уверенности.
- 21 ноября — сегодняшняя стрижка улучшит настроение и придаст уверенность.
- 22 ноября — стрижка прекрасно отразится на здоровье волос. А также улучшит память, восстановит нервную систему, повысит работоспособность и обучаемость, активизирует логическое мышление.
- 23 ноября — хороший день для любой стрижки, очистите свою ауру, а волосы станут гуще. Стрижка улучшит финансовое благополучие.
- 24 ноября — стрижка благоприятно повлияет на общение с противоположным полом. Покраска принесет в жизнь стабильность, а структура волос улучшится.
- 25 ноября — новая прическа привлечет удачу и благополучие.
- 26 ноября последний шанс кардинально изменить имидж в ноябре. Благоприятный день после любой процедуры появится смелость и бодрость, проявятся волевые качества.
- 27 ноября — именно в этот день лучше избежать любых процедур с волосами, ведь процедуры приведут к повреждению волос.
- 28 ноября — можно подстричь кончики, но не стоит экспериментировать.
- 29 ноября — лучше отложить любые процедуры на более удачную фазу Луны.
- 30 ноября — можно подстричь кончики. Покраска повредит коже головы.
Напомним, мы публиковали подробный лунный календарь на ноябрь, который расскажет о самых удачных датах последнего месяца осени, когда лучше планировать встречи, свидания и походы в салон красоты.
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