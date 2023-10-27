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Які дати подарують волоссю здоров'я? Місячний календар стрижок на листопад 2023

27 жовтня 2023 10:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Місячний календар стрижок на листопад 2023 — які дні невдалі для зміни зачіски
Дівчина розчісує волосся перед дзеркалом. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Ідеальний час для перевтілень — кінець осіннього сезону. Новий колір, стильна зачіска або свіжа стрижка підіймуть настрій та впевненість у собі й нададуть сили для підкорення нових вершин. Щоб досягти гармонії та створити вдалий образ, слід врахувати й вплив Місяця. 

Новини.LIVE підготували детальний місячний календар стрижок на листопад 2023 року, який допоможе спланувати похід до перукаря та зміну зачіски. Коли найкраще стригтись в останній місяць осені для об’ємного, сильного та здорового волосся, а в які дні краще уникати будь-яких маніпуляцій.

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Фази Місяця у листопаді 2023 року

В останній місяць осені фази Місяця змінюватимуться наступним чином: 

  • Спадний Місяць — з 1 по 12 листопада;
  • Молодик — 13 листопада об 11:27 за київським часом;
  • Місяць, що зростає — з 14 по 26 листопада;
  • Повня — 27 листопада об 11:16 за київським часом;
  • Спадний Місяць — з 28 по 30 листопада;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у листопаді 2023 року
Фази Місяця. Фото: google.com

Як Місяць впливає на стан волосся 

Ще тибетські мудреці помітили зв'язок Місяца та людського організму. Нічне світило здатно впливати на різні процеси всередині нас, у тому числі й на ріст, здоров'я волосся. 

Сучасні астрологи стверджують, що правильне застосування місячного календаря не тільки подарує красу та блиск вашому волоссю, а й допоможе привернути до себе удачу, успіх та фінанси.  

Кожна фаза Місяця по-різному впливає на волосся: 

  • Місяць, що росте — найвдаліший період для стрижки, фарбування волосся, завивки, лікувальних процедур. Можна стимулювати ріст волосся, покращити його зовнішній вигляд й зробити більш міцним та здоровим;
  • спадний Місяць — у цей період волосся найбільше ослаблене, хоч довго зберігає форму, але повільно росте. Не варто робити складні термічні укладки з використанням гарячого стайлінгу: можна сильно пошкодити структуру;
  • повня — можна позбавитися від посічених кінчиків, але не потрібно турбувати волосся ніякими серйозними процедурами;
  • молодик — можна освіжити зачіску, підрівняти кінчики, але не варто кардинально міняти імідж та робити складні й серйозні процедури. 

 

Як місяць впливає на стан та здоров'я волосся
Дівчина дивиться на зіпсовану зачіску у дзеркало. Фото: freepik.com

Детальний місячний календар стрижок на листопад 2023 — сприятливі та негативні дні 

  • 1 листопада — після стрижки волосся стане слухняним і шовковистим.
  • 2 листопада — можна робити стрижки, які не потребують укладання.
  • 3 листопада — стрижка зробить вас невразливою перед конкурентами.
  • 4 листопада — нова зачіска подарує цікаві та захопливі події у житті.
  • 5 листопада — нейтральний день для стрижки.
  • 6 листопада — не варто стригти волосся. 
  • 7 листопада — невідповідний день для поновлення зачіски.
  • 8 листопада — стрижка знизить самооцінку. Можете пофарбувати волосся, але ніхто цього не помітить.
  • 9 листопада — несприятливий час для стрижки.
  • 10 листопада — можна підстригти кінчики, зробити процедуру для оздоровлення та зміцнення. 
  • 11 листопада — волосся буде набагато менше випадати. Не варто фарбувати волосся, фарба погано закріпиться і волосся матиме недоглянутий вигляд.
  • 12 листопада — не варто стригти волосся. Якщо фарбуєте волосся, слід уникати яскравих кольорів, може залучити недоброзичливців.
  • 13 листопада — не найкращий день для стрижки волосся, але вирішувати вам. 
  • 14 листопада — похід до перукаря вас не ощасливить.
  • 15 листопада — найкращий час для стрижки та зміни іміджу, можна робити пілінг голови та хімічну завивку. 
  • 16 листопада — сприятливий день для будь-яких процедур з волоссям.
  • 17 листопада — вдалий день для зміни зачіски, який приверне удачу. Тонування, зробить волосся міцніше і яскравіше.
  • 18 листопада — будь-яка стрижка буде виглядати неперевершено.
  • 19 листопада — сьогодні саме час, щоб піти до салону краси та зайнятися здоров'ям свого волосся.
  • 20 листопада — після салону волосся буде добре рости. Всі процедури будуть дуже вдалі. Фарбування додасть впевненості.
  • 21 листопада — сьогоднішня стрижка поліпшить настрій та надасть впевненості. 
  • 22 листопада — стрижка прекрасно відобразиться на здоров’ї волосся. А також поліпшить пам’ять, відновить нервову систему, підвищить працездатність і здатність до навчання, активізує логічне мислення.
  • 23 листопада — хороший день для будь-якої стрижки, очистіть свою ауру, а волосся стане густішим. Стрижка поліпшить фінансовий добробут.
  • 24 листопада — стрижка сприятливо вплине на спілкування з протилежною статтю. Фарбування принесе в життя стабільність, а структура волосся покращиться.
  • 25 листопада — нова зачіска привабить удачу і добробут.
  • 26 листопада — останній шанс кардинально змінити імідж в листопаді. Сприятливий день, після будь-якої процедури з’явиться сміливість і бадьорість, проявляться вольові якості.
  • 27 листопада — саме в цей день краще уникнути будь-яких процедур з волоссям, адже процедури приведуть до пошкодження волосся.
  • 28 листопада — можна підстригти кінчики, але не варто експериментувати. 
  • 29 листопада — краще відкласти будь-які процедури на більш вдалу фазу Місяця. 
  • 30 листопада — можна підстригти кінчики. Фарбування зашкодить шкірі голови.

 

Нагадаємо, ми публікували детальний місячний календар на листопад, який розповість про найвдаліші дати останнього місяця осені, коли найкраще планувати зустрічі, побачення та походи в салон краси. 

Також ми писали, що астрологи розповіли, які п'ять знаків Зодіаку розбагатіють 2024 року

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