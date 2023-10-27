Місячний календар стрижок на листопад 2023 — які дні невдалі для зміни зачіски

Дівчина розчісує волосся перед дзеркалом. Фото: freepik.com

Ідеальний час для перевтілень — кінець осіннього сезону. Новий колір, стильна зачіска або свіжа стрижка підіймуть настрій та впевненість у собі й нададуть сили для підкорення нових вершин. Щоб досягти гармонії та створити вдалий образ, слід врахувати й вплив Місяця.

Новини.LIVE підготували детальний місячний календар стрижок на листопад 2023 року, який допоможе спланувати похід до перукаря та зміну зачіски. Коли найкраще стригтись в останній місяць осені для об’ємного, сильного та здорового волосся, а в які дні краще уникати будь-яких маніпуляцій.

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Фази Місяця у листопаді 2023 року

В останній місяць осені фази Місяця змінюватимуться наступним чином:

Спадний Місяць — з 1 по 12 листопада;

— з 1 по 12 листопада; Молодик — 13 листопада об 11:27 за київським часом;

— 13 листопада об 11:27 за київським часом; Місяць, що зростає — з 14 по 26 листопада;

— з 14 по 26 листопада; Повня — 27 листопада об 11:16 за київським часом;

— 27 листопада об 11:16 за київським часом; Спадний Місяць — з 28 по 30 листопада;

— з 28 по 30 листопада; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: google.com

Як Місяць впливає на стан волосся

Ще тибетські мудреці помітили зв'язок Місяца та людського організму. Нічне світило здатно впливати на різні процеси всередині нас, у тому числі й на ріст, здоров'я волосся.

Сучасні астрологи стверджують, що правильне застосування місячного календаря не тільки подарує красу та блиск вашому волоссю, а й допоможе привернути до себе удачу, успіх та фінанси.

Кожна фаза Місяця по-різному впливає на волосся:

Місяць, що росте — найвдаліший період для стрижки, фарбування волосся, завивки, лікувальних процедур. Можна стимулювати ріст волосся, покращити його зовнішній вигляд й зробити більш міцним та здоровим;

— найвдаліший період для стрижки, фарбування волосся, завивки, лікувальних процедур. Можна стимулювати ріст волосся, покращити його зовнішній вигляд й зробити більш міцним та здоровим; спадний Місяць — у цей період волосся найбільше ослаблене, хоч довго зберігає форму, але повільно росте. Не варто робити складні термічні укладки з використанням гарячого стайлінгу: можна сильно пошкодити структуру;

— у цей період волосся найбільше ослаблене, хоч довго зберігає форму, але повільно росте. Не варто робити складні термічні укладки з використанням гарячого стайлінгу: можна сильно пошкодити структуру; повня — можна позбавитися від посічених кінчиків, але не потрібно турбувати волосся ніякими серйозними процедурами;

— можна позбавитися від посічених кінчиків, але не потрібно турбувати волосся ніякими серйозними процедурами; молодик — можна освіжити зачіску, підрівняти кінчики, але не варто кардинально міняти імідж та робити складні й серйозні процедури.

Дівчина дивиться на зіпсовану зачіску у дзеркало. Фото: freepik.com

Детальний місячний календар стрижок на листопад 2023 — сприятливі та негативні дні

1 листопада — після стрижки волосся стане слухняним і шовковистим.

— після стрижки волосся стане слухняним і шовковистим. 2 листопада — можна робити стрижки, які не потребують укладання.

— можна робити стрижки, які не потребують укладання. 3 листопада — стрижка зробить вас невразливою перед конкурентами.

— стрижка зробить вас невразливою перед конкурентами. 4 листопада — нова зачіска подарує цікаві та захопливі події у житті.

— нова зачіска подарує цікаві та захопливі події у житті. 5 листопада — нейтральний день для стрижки.

— нейтральний день для стрижки. 6 листопада — не варто стригти волосся.

— не варто стригти волосся. 7 листопада — невідповідний день для поновлення зачіски.

— невідповідний день для поновлення зачіски. 8 листопада — стрижка знизить самооцінку. Можете пофарбувати волосся, але ніхто цього не помітить.

— стрижка знизить самооцінку. Можете пофарбувати волосся, але ніхто цього не помітить. 9 листопада — несприятливий час для стрижки.

— несприятливий час для стрижки. 10 листопада — можна підстригти кінчики, зробити процедуру для оздоровлення та зміцнення.

— можна підстригти кінчики, зробити процедуру для оздоровлення та зміцнення. 11 листопада — волосся буде набагато менше випадати. Не варто фарбувати волосся, фарба погано закріпиться і волосся матиме недоглянутий вигляд.

— волосся буде набагато менше випадати. Не варто фарбувати волосся, фарба погано закріпиться і волосся матиме недоглянутий вигляд. 12 листопада — не варто стригти волосся. Якщо фарбуєте волосся, слід уникати яскравих кольорів, може залучити недоброзичливців.

— не варто стригти волосся. Якщо фарбуєте волосся, слід уникати яскравих кольорів, може залучити недоброзичливців. 13 листопада — не найкращий день для стрижки волосся, але вирішувати вам.

— не найкращий день для стрижки волосся, але вирішувати вам. 14 листопада — похід до перукаря вас не ощасливить.

— похід до перукаря вас не ощасливить. 15 листопада — найкращий час для стрижки та зміни іміджу, можна робити пілінг голови та хімічну завивку.

— найкращий час для стрижки та зміни іміджу, можна робити пілінг голови та хімічну завивку. 16 листопада — сприятливий день для будь-яких процедур з волоссям.

— сприятливий день для будь-яких процедур з волоссям. 17 листопада — вдалий день для зміни зачіски, який приверне удачу. Тонування, зробить волосся міцніше і яскравіше.

— вдалий день для зміни зачіски, який приверне удачу. Тонування, зробить волосся міцніше і яскравіше. 18 листопада — будь-яка стрижка буде виглядати неперевершено.

— будь-яка стрижка буде виглядати неперевершено. 19 листопада — сьогодні саме час, щоб піти до салону краси та зайнятися здоров'ям свого волосся.

— сьогодні саме час, щоб піти до салону краси та зайнятися здоров'ям свого волосся. 20 листопада — після салону волосся буде добре рости. Всі процедури будуть дуже вдалі. Фарбування додасть впевненості.

— після салону волосся буде добре рости. Всі процедури будуть дуже вдалі. Фарбування додасть впевненості. 21 листопада — сьогоднішня стрижка поліпшить настрій та надасть впевненості.

— сьогоднішня стрижка поліпшить настрій та надасть впевненості. 22 листопада — стрижка прекрасно відобразиться на здоров’ї волосся. А також поліпшить пам’ять, відновить нервову систему, підвищить працездатність і здатність до навчання, активізує логічне мислення.

— стрижка прекрасно відобразиться на здоров’ї волосся. А також поліпшить пам’ять, відновить нервову систему, підвищить працездатність і здатність до навчання, активізує логічне мислення. 23 листопада — хороший день для будь-якої стрижки, очистіть свою ауру, а волосся стане густішим. Стрижка поліпшить фінансовий добробут.

— хороший день для будь-якої стрижки, очистіть свою ауру, а волосся стане густішим. Стрижка поліпшить фінансовий добробут. 24 листопада — стрижка сприятливо вплине на спілкування з протилежною статтю. Фарбування принесе в життя стабільність, а структура волосся покращиться.

— стрижка сприятливо вплине на спілкування з протилежною статтю. Фарбування принесе в життя стабільність, а структура волосся покращиться. 25 листопада — нова зачіска привабить удачу і добробут.

— нова зачіска привабить удачу і добробут. 26 листопада — останній шанс кардинально змінити імідж в листопаді. Сприятливий день, після будь-якої процедури з’явиться сміливість і бадьорість, проявляться вольові якості.

— останній шанс кардинально змінити імідж в листопаді. Сприятливий день, після будь-якої процедури з’явиться сміливість і бадьорість, проявляться вольові якості. 27 листопада — саме в цей день краще уникнути будь-яких процедур з волоссям, адже процедури приведуть до пошкодження волосся.

— саме в цей день краще уникнути будь-яких процедур з волоссям, адже процедури приведуть до пошкодження волосся. 28 листопада — можна підстригти кінчики, але не варто експериментувати.

— можна підстригти кінчики, але не варто експериментувати. 29 листопада — краще відкласти будь-які процедури на більш вдалу фазу Місяця.

— краще відкласти будь-які процедури на більш вдалу фазу Місяця. 30 листопада — можна підстригти кінчики. Фарбування зашкодить шкірі голови.

Нагадаємо, ми публікували детальний місячний календар на листопад, який розповість про найвдаліші дати останнього місяця осені, коли найкраще планувати зустрічі, побачення та походи в салон краси.

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