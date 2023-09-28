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Какие даты подарят волосам красоту? Лунный календарь стрижек на октябрь 2023

28 сентября 2023 21:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь стрижек на октябрь 2023 — какие дать удачные для смены прически
Девушка расчесывает волосы перед зеркалом. Фото: shutterstock.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Октябрь — это не только наступление холодов, дождей и пасмурного неба. Это также золотые листья, яркие зонтики, стильные пальто, теплые встречи и романтические прогулки. Чем это не прекрасный повод что-либо изменить в своей жизни? К примеру, стрижку, прическу или цвет волос.

Новини.LIVE подготовили лунный календарь стрижек на октябрь 2023 года, который поможет спланировать поход к парикмахеру. Когда лучше стричься во второй месяц осени для объемных, сильных и здоровых волос, а в какие дни лучше избегать любых манипуляций.

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Фазы Луны в октябре 2023 года

  • Убывающая Луна — с 1 по 13 октября;
  • Новолуние — 14 октября в 20:55 по киевскому времени;
  • Растущая Луна — с 15 по 27 октября;
  • Полнолуние — 28 октября в 23:24 по киевскому времени;
  • Убывающая Луна — с 30 по 31 октября;
  • Солнечное затмение — 14 октября 2023 года;
  • Лунное затмение — 28 октября 2023 года.

 

Фазы Луны в августе 2023 года
Фазы Луны. Фото: google.com

Когда самые благоприятные дни для похода к парикмахеру в октябре

2, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 24, 27, 28, 31 октября 2023 года — эти дни будут самыми удачными для стрижки или смены прически, можно делать оздоровительные процедуры, завивку или ламинирование. Результат точно вас удовлетворит!

Как утверждают астрологи, эти даты не только подарят красоту и силу вашим волосам, но и положительно повлияют на финансовое положение, ведь локоны насытятся необходимой энергией.

 

Когда самые благоприятные дни для похода к парикмахеру в октябре
Девушка меняет прическу у парикмахера. Фото: google.com

Лунный календарь стрижек на октябрь 2023 — какие дни опасны для волос.

1, 6–7, 22, 29 октября 2023 — любые манипуляции в эти дни могут навредить вашим волосам. Поход в салон или парикмахерскую лучше отложить.

 

Лунный календарь стрижек на октябрь 2023— какие дни опасны для волос
Проблемы с волосами. Фото: freepik.com

Когда красить волосы по лунному календарю на октябрь

2, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 24, 27, 28, 31 октября 2023 — благоприятные дни для окрашивания волос! Можно экспериментировать с цветом. В эти даты результат визита к парикмахеру превзойдет все ожидания.

Астрологи делятся особой энергетической датой — 11 октября. Решившись на смену имиджа в этот день, можно привлечь внимание Купидона.

 

Когда красить волосы по лунному календарю на октябрь
Покраска волос в салоне. Фото: google.com

Когда не стоит красить волосы в октябре

1, 6–7, 17, 22, 29 октября 2023 — неблагоприятные дни для окрашивания волос! Есть высокая вероятность "сжечь" локоны или получить в результате совсем другой оттенок.

 

Напомним, мы писали подробный лунный календарь на октябрь, который расскажет о самых удачных датах второго месяца осени.

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