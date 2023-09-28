Місячний календар стрижок на жовтень 2023 — які дати вдалі для зміни зачіски

Дівчина розчісує волосся перед дзеркалом. Фото: shutterstock.com

Жовтень — це не тільки настання холодів, дощів та похмурого неба. Це також золоте листя, яскраві парасольки, стильні пальта, теплі зустрічі та романтичні прогулянки. Чим це не прекрасний привід щось змінити в своєму житті? Наприклад, стрижку, зачіску або колір волосся.

Новини.LIVE підготували місячний календар стрижок на жовтень 2023 року, який допоможе спланувати похід до перукаря. Коли найкраще стригтись у другий місяць осені для об’ємного, сильного та здорового волосся, а в які дні краще уникати будь-яких маніпуляцій.

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Фази Місяця у жовтні 2023 року

Спадний Місяць — з 1 по 13 жовтня;

— з 1 по 13 жовтня; Молодик — 14 жовтня о 20:55 за київським часом;

— 14 жовтня о 20:55 за київським часом; Місяць, що росте — з 15 по 27 жовтня;

— з 15 по 27 жовтня; Повня — 28 жовтня о 23:24 за київським часом;

— 28 жовтня о 23:24 за київським часом; Спадний Місяць — з 30 по 31 жовтня;

— з 30 по 31 жовтня; Сонячне затемнення — 14 жовтня 2023;

— 14 жовтня 2023; Місячне затемнення — 28 жовтня 2023.

Фази Місяця. Фото: google.com

Коли найсприятливіші дні для походу до перукаря у жовтні

2, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 24, 27, 28, 31 жовтня 2023 року — ці дні будуть найвдалішими для стрижки або зміни зачіски, можна робити оздоровчі процедури, завивку або ламінування. Результат точно вас задовольнить!

Як стверджують астрологи, ці дати не тільки подарують красу та силу вашому волоссю, а й позитивно вплинуть на фінансове становище, адже локони наситяться необхідною енергією.

Дівчина змінює зачіску у перукаря. Фото: google.com

Місячний календар стрижок на жовтень 2023 — які дні небезпечні для волосся

1, 6–7, 22, 29 жовтня 2023 — будь-які маніпуляції у ці дні можуть нашкодити вашому волоссю. Похід у салон або перукарню краще відкласти.

Проблеми з волоссям. Фото: freepik.com

Коли фарбувати волосся за місячним календарем на жовтень

2, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 24, 27, 28, 31 жовтня 2023 — сприятливі дні для фарбування волосся! Можна експериментувати з кольором. У ці дати результат візит до перукаря перевершить усі очікування.

Астрологи діляться особливою енергетичною датою — 11 жовтня. Зважившись на зміну іміджу в цей день, можна привернути увагу Купідона.

Фарбування волосся у салоні. Фото: google.com

Коли не варто фарбувати волосся у жовтні

1, 6–7, 17, 22, 29 жовтня 2023 — несприятливі дні для фарбування волосся! Є висока ймовірність "спалити" локони або отримати в результаті зовсім інший відтінок.

Нагадаємо, ми писали детальний місячний календар на жовтень, який розповість про найвдаліші дати другого місяця осені.