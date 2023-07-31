Лунный календарь стрижек на август 2023 — какие даты удачные для смены прически

Какие даты превратят волосы в шелк? Лунный календарь стрижек на август 2023
Давно доказан тот факт, что фазы Луны способны влиять на красоту и здоровье волос. В некоторые дни лунного календаря они могут оказаться непослушными, а любые процедуры пойдут во вред. В то же время другие дни способны подарить волосам безупречный вид.
Новини.LIVE подготовили лунный календарь стрижек на август 2023 года, который поможет спланировать поход к парикмахеру. Когда лучше стричься в последний месяц лета для объемных, сильных и здоровых волос, а в какие дни лучше избегать любых манипуляций.
Фазы Луны в августе 2023 года
Фазы Луны в последний летний месяц будут меняться следующим образом:
- Полнолуние — 1 августа в 20:33 по киевскому времени.
- Убывающая Луна — со 2 по 15 августа.
- Молодой человек — 16 августа в 11:38 по киевскому времени.
- Растущая месяц — с 17 по 30 августа.
- Полнолуние — 31 августа в 03:35 по киевскому времени.
- Лунное затмение — нет.
- Солнечное затмение — нет.
Лунный календарь стрижек на август 2023 года — благоприятные дни
Самые подходящие дни для стрижки: 7, 17, 28 августа.
Благоприятные дни для стрижки волос: 7, 8, 15, 17-19, 21, 23, 27-30 августа.
Стрижка для быстрого роста волос: 17-19, 21, 23, 27-30 августа.
Стрижка для укрепления волос: 10, 19, 28, 29 августа.
Благоприятные дни для окрашивания волос: 7, 15, 17, 28, 29 августа.
Благоприятные дни для завивки волос: 9, 10, 12, 19 августа.
Какие дни в августе будут неблагоприятными для смены прически
Неблагоприятные дни для любых процедур для волос: 4, 6, 11 августа.
Неблагоприятные дни для стрижки волос: 3, 4, 5, 6, 13, 20, 22, 31 августа.
Лунный календарь стрижек: благоприятные и неблагоприятные дни в августе 2023
- 1-2 августа — нейтральные дни. Даты подходят для смены имиджа.
- 3 августа — лучше воздержаться от стрижек, даже от подстригания кончиков.
- 4 августа — неблагоприятный день для любых манипуляций с волосами.
- 5-6 августа — лучше перенести поход к парикмахеру на другую дату.
- 7 августа — лучший день для стрижки, смены прически или цвета. Волосы будут густыми и красивыми.
- 8 августа — благоприятный день для подстригания кончиков волос. Можно делать уход и маски для волос.
- 9-10 августа — нейтральные дни. Можно производить завивку или ламинирование. Однако стоит отказаться от экспериментов.
- 11 августа — неблагоприятный день. Волосы могут начать сечься. С окрашиванием волосы лучше подождать.
- 12 августа — нейтральный день. Подходит для новых стрижек. Можно попытаться осуществить завивку.
- 13 августа — лучше воздержаться от стрижек.
- 14 августа — нейтральный день, можно делать разные процедуры, маски и т.д. Они подходят для новых стрижек.
- 15 августа — благоприятный день. Новая стрижка принесет вам уверенность в себе. Можно экспериментировать с цветом.
- 16 августа — нейтральный день. Хорошо менять образ.
- 17-19 августа — благоприятные дни. Стрижка подарит радость и лёгкость.
- 20 августа — неблагоприятный день для стрижки волос.
- 21 августа — благоприятный день для стрижек.
- 22 августа — неблагоприятный день для стрижки волос.
- 23 августа благоприятно для стрижки волос.
- 24-27 августа — нейтральные дни. Волосы после стрижки будут значительно меньше сечься. День, который подходит для покраски, завивки и даже самых сложных процедур с волосами. Не упусти возможность записаться к своему мастеру.
- 28 августа — этот день подходит для натуральных масок и минимального ухода. Подстригание может улучшить состояние волос.
- 29 августа — благоприятный день для процедур дома и в салоне. Выбирай все, что тебе нужно, ведь стрижки, уход и другие процедуры пойдут на пользу.
- 30 августа — благоприятный день. Стрижка подарит положительные эмоции.
- 31 августа — неблагоприятный день для стрижки. Волосы могут стать ломкими.
Предлагаем ознакомиться с лунным календарем на август 2023 года, чтобы узнать наиболее удачные дни и те, которые могут представлять опасность.