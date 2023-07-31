Лунный календарь стрижек на август 2023 — какие даты удачные для смены прически

Девушка фотографируется напротив зеркала, любуясь своим видом. Фото: aperepelitsa.com.ua

Давно доказан тот факт, что фазы Луны способны влиять на красоту и здоровье волос. В некоторые дни лунного календаря они могут оказаться непослушными, а любые процедуры пойдут во вред. В то же время другие дни способны подарить волосам безупречный вид.

Новини.LIVE подготовили лунный календарь стрижек на август 2023 года, который поможет спланировать поход к парикмахеру. Когда лучше стричься в последний месяц лета для объемных, сильных и здоровых волос, а в какие дни лучше избегать любых манипуляций.

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Фазы Луны в августе 2023 года

Фазы Луны в последний летний месяц будут меняться следующим образом:

Полнолуние — 1 августа в 20:33 по киевскому времени.

Убывающая Луна — со 2 по 15 августа.

Молодой человек — 16 августа в 11:38 по киевскому времени.

Растущая месяц — с 17 по 30 августа.

Полнолуние — 31 августа в 03:35 по киевскому времени.

Лунное затмение — нет.

Солнечное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: google.com

Лунный календарь стрижек на август 2023 года — благоприятные дни

Самые подходящие дни для стрижки: 7, 17, 28 августа.

Благоприятные дни для стрижки волос: 7, 8, 15, 17-19, 21, 23, 27-30 августа.

Стрижка для быстрого роста волос: 17-19, 21, 23, 27-30 августа.

Стрижка для укрепления волос: 10, 19, 28, 29 августа.

Благоприятные дни для окрашивания волос: 7, 15, 17, 28, 29 августа.

Благоприятные дни для завивки волос: 9, 10, 12, 19 августа.

Какие дни в августе будут неблагоприятными для смены прически

Неблагоприятные дни для любых процедур для волос: 4, 6, 11 августа.

Неблагоприятные дни для стрижки волос: 3, 4, 5, 6, 13, 20, 22, 31 августа.

Девушка расчесывает волосы. Фото: google.com

Лунный календарь стрижек: благоприятные и неблагоприятные дни в августе 2023

1-2 августа — нейтральные дни. Даты подходят для смены имиджа.

— нейтральные дни. Даты подходят для смены имиджа. 3 августа — лучше воздержаться от стрижек, даже от подстригания кончиков.

— лучше воздержаться от стрижек, даже от подстригания кончиков. 4 августа — неблагоприятный день для любых манипуляций с волосами.

— неблагоприятный день для любых манипуляций с волосами. 5-6 августа — лучше перенести поход к парикмахеру на другую дату.

— лучше перенести поход к парикмахеру на другую дату. 7 августа — лучший день для стрижки, смены прически или цвета. Волосы будут густыми и красивыми.

— лучший день для стрижки, смены прически или цвета. Волосы будут густыми и красивыми. 8 августа — благоприятный день для подстригания кончиков волос. Можно делать уход и маски для волос.

— благоприятный день для подстригания кончиков волос. Можно делать уход и маски для волос. 9-10 августа — нейтральные дни. Можно производить завивку или ламинирование. Однако стоит отказаться от экспериментов.

— нейтральные дни. Можно производить завивку или ламинирование. Однако стоит отказаться от экспериментов. 11 августа — неблагоприятный день. Волосы могут начать сечься. С окрашиванием волосы лучше подождать.

— неблагоприятный день. Волосы могут начать сечься. С окрашиванием волосы лучше подождать. 12 августа — нейтральный день. Подходит для новых стрижек. Можно попытаться осуществить завивку.

— нейтральный день. Подходит для новых стрижек. Можно попытаться осуществить завивку. 13 августа — лучше воздержаться от стрижек.

— лучше воздержаться от стрижек. 14 августа — нейтральный день, можно делать разные процедуры, маски и т.д. Они подходят для новых стрижек.

— нейтральный день, можно делать разные процедуры, маски и т.д. Они подходят для новых стрижек. 15 августа — благоприятный день. Новая стрижка принесет вам уверенность в себе. Можно экспериментировать с цветом.

— благоприятный день. Новая стрижка принесет вам уверенность в себе. Можно экспериментировать с цветом. 16 августа — нейтральный день. Хорошо менять образ.

— нейтральный день. Хорошо менять образ. 17-19 августа — благоприятные дни. Стрижка подарит радость и лёгкость.

— благоприятные дни. Стрижка подарит радость и лёгкость. 20 августа — неблагоприятный день для стрижки волос.

— неблагоприятный день для стрижки волос. 21 августа — благоприятный день для стрижек.

— благоприятный день для стрижек. 22 августа — неблагоприятный день для стрижки волос.

— неблагоприятный день для стрижки волос. 23 августа благоприятно для стрижки волос.

благоприятно для стрижки волос. 24-27 августа — нейтральные дни. Волосы после стрижки будут значительно меньше сечься. День, который подходит для покраски, завивки и даже самых сложных процедур с волосами. Не упусти возможность записаться к своему мастеру.

— нейтральные дни. Волосы после стрижки будут значительно меньше сечься. День, который подходит для покраски, завивки и даже самых сложных процедур с волосами. Не упусти возможность записаться к своему мастеру. 28 августа — этот день подходит для натуральных масок и минимального ухода. Подстригание может улучшить состояние волос.

— этот день подходит для натуральных масок и минимального ухода. Подстригание может улучшить состояние волос. 29 августа — благоприятный день для процедур дома и в салоне. Выбирай все, что тебе нужно, ведь стрижки, уход и другие процедуры пойдут на пользу.

— благоприятный день для процедур дома и в салоне. Выбирай все, что тебе нужно, ведь стрижки, уход и другие процедуры пойдут на пользу. 30 августа — благоприятный день. Стрижка подарит положительные эмоции.

— благоприятный день. Стрижка подарит положительные эмоции. 31 августа — неблагоприятный день для стрижки. Волосы могут стать ломкими.

Предлагаем ознакомиться с лунным календарем на август 2023 года, чтобы узнать наиболее удачные дни и те, которые могут представлять опасность.