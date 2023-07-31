Місячний календар стрижок на серпень 2023 — які дати вдалі для зміни зачіски

Дівчина фотографується навпроти дзеркала, милуючись своїм виглядом. Фото: aperepelitsa.com.ua

Давно доведено той факт, що фази Місяця здатні впливати на красу та здоров'я волосся. У деякі дні місячного календаря воно може стати неслухняним, а будь-які процедури підуть на шкоду. Водночас інші дні здатні подарувати волоссю бездоганний вигляд.

Новини.LIVE підготували місячний календар стрижок на серпень 2023 року, який допоможе спланувати похід до перукаря. Коли найкраще стригтись в останній місяць літа для об’ємного, сильного та здорового волосся, а в які дні краще уникати будь-яких маніпуляцій.

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Фази Місяця у серпні 2023 року

Фази Місяця в останній літній місяць будуть змінюватися наступним чином:

Повня — 1 серпня о 20:33 за київським часом.

Спадний Місяць — з 2 по 15 серпня.

Молодик — 16 серпня об 11:38 за київським часом.

Місяць, що росте — з 17 по 30 серпня.

Повня — 31 серпня о 03:35 за київським часом.

Місячне затемнення — немає.

Сонячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: google.com

Місячний календар стрижок на серпень 2023 року — сприятливі дні

Найсприятливіші дні для стрижки: 7, 17, 28 серпня.

Сприятливі дні для стрижки волосся: 7, 8, 15, 17-19, 21, 23, 27-30 серпня.

Стрижка для швидкого росту волосся: 17-19, 21, 23, 27-30 серпня.

Стрижка для укріплення волосся: 10, 19, 28, 29 серпня.

Сприятливі дні для фарбування волосся: 7, 15, 17, 28, 29 серпня.

Сприятливі дні для завивки волосся: 9, 10, 12, 19 серпня.

Які дні у серпні будуть несприятливими для зміни зачіски

Несприятливі дні для будь-яких процедур для волосся: 4, 6, 11 серпня.

Несприятливі дні для стрижки волосся: 3, 4, 5, 6, 13, 20, 22, 31 серпня.

Дівчина розчісує волосся. Фото: google.com

Місячний календар стрижок: сприятливі та несприятливі дні у серпні 2023

1-2 серпня — нейтральні дні. Дати підходять для зміни іміджу.

— нейтральні дні. Дати підходять для зміни іміджу. 3 серпня — краще утриматися від стрижок, навіть від підстригання кінчиків.

— краще утриматися від стрижок, навіть від підстригання кінчиків. 4 серпня — несприятливий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям.

— несприятливий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям. 5-6 серпня — краще перенести похід до перукаря на іншу дату.

— краще перенести похід до перукаря на іншу дату. 7 серпня — найкращий день для стрижки, зміни зачіски або кольору. Волосся буде густим і красивим.

— найкращий день для стрижки, зміни зачіски або кольору. Волосся буде густим і красивим. 8 серпня — сприятливий день для підстригання кінчиків волосся. Можна робити догляд та маски для волосся.

— сприятливий день для підстригання кінчиків волосся. Можна робити догляд та маски для волосся. 9-10 серпня — нейтральні дні. Можна робити завивку або ламінування. Проте, варто відмовитися від експериментів.

— нейтральні дні. Можна робити завивку або ламінування. Проте, варто відмовитися від експериментів. 11 серпня — несприятливий день. Волосся може почати сіктися. З фарбуванням волосся краще зачекати.

— несприятливий день. Волосся може почати сіктися. З фарбуванням волосся краще зачекати. 12 серпня — нейтральний день. Підходить для нових стрижок. Можна спробувати зробити завивку.

— нейтральний день. Підходить для нових стрижок. Можна спробувати зробити завивку. 13 серпня — краще утриматися від стрижок.

— краще утриматися від стрижок. 14 серпня — нейтральний день, можна робити різні процедури, маски тощо. Вони підходять для нових стрижок.

— нейтральний день, можна робити різні процедури, маски тощо. Вони підходять для нових стрижок. 15 серпня — сприятливий день. Нова стрижка принесе вам впевненість у собі. Можна експериментувати з кольором.

— сприятливий день. Нова стрижка принесе вам впевненість у собі. Можна експериментувати з кольором. 16 серпня — нейтральний день. Добре змінювати образ.

— нейтральний день. Добре змінювати образ. 17-19 серпня — сприятливі дні. Стрижка подарує радість та легкість.

— сприятливі дні. Стрижка подарує радість та легкість. 20 серпня — несприятливий день для стрижки волосся.

— несприятливий день для стрижки волосся. 21 серпня — сприятливий день для стрижок.

— сприятливий день для стрижок. 22 серпня — несприятливий день для стрижки волосся.

— несприятливий день для стрижки волосся. 23 серпня сприятливий для стрижки волосся.

сприятливий для стрижки волосся. 24-27 серпня — нейтральні дні. Волосся після стрижки значно менше сіктиметься. День, який підходить для фарбування, завивки та навіть найскладніших процедур із волоссям. Не пропусти можливість записатися до свого майстра.

— нейтральні дні. Волосся після стрижки значно менше сіктиметься. День, який підходить для фарбування, завивки та навіть найскладніших процедур із волоссям. Не пропусти можливість записатися до свого майстра. 28 серпня — цей день підходить для натуральних масок та мінімального догляду. Підстригання може покращити стан волосся.

— цей день підходить для натуральних масок та мінімального догляду. Підстригання може покращити стан волосся. 29 серпня — сприятливий день для процедур удома і в салоні. Вибирай усе, що тобі потрібно, адже підстригання, догляд та інші процедури підуть на користь.

— сприятливий день для процедур удома і в салоні. Вибирай усе, що тобі потрібно, адже підстригання, догляд та інші процедури підуть на користь. 30 серпня — сприятливий день. Стрижка подарує позитивні емоції.

— сприятливий день. Стрижка подарує позитивні емоції. 31 серпня — несприятливий день для стрижки. Волосся може стати ламким.

Пропонуємо ознайомитися з місячним календарем на серпень 2023 року, щоб дізнатися про найбільш вдалі дні та ті, які можуть нести небезпеку.