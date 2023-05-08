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Как выглядят будни ветеринаров: курьезные фото врачей и четырехлапых пациентов

8 мая 2023 22:25
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Животные у ветеринара — курьезные фото врачей и их пациентов, насмешившие сеть
Курьезные фото животных, пришедших к врачу. Коллаж Новости.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Поход к врачу может оказаться настоящим испытанием и стрессом не только для человека, но и для животного. Они совсем как мы могут бояться уколов, анализов и осмотров. Некоторые любимцы вовсю пытаются демонстрировать спокойствие и смелость, кто-то видит в ветеринаре своего друга, а кто-то удивляет нестандартной реакцией.

Мы собрали самые забавные фото животных, которые пришли к ветеринару. Они были опубликованы пользователями популярной соцсети Reddit.

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Когда пытаешься сделать вид, что все прекрасно

Похоже эта собачка не очень обрадовалась, что попала к ветеринару, но старается не показывать свой страх изо всех сил.

 

Смешные фото ветеринаров с животными
Курьезные фото животных, которых привели к ветеринару. Фото: Reddit

Идеальные будни ветеринара

Ради благодарных и милых пациентов и стоит приходить на работу!

 

Будни ветеринара: забавные фото
Курьезные фото животных, которых привели к ветеринару. Фото: Reddit

Когда нашел в помощники крутого специалиста

О таком напарнике мечтает каждый!

 

Как проходит рабочий день ветеринара: курьезные фото
Курьезные фото животных, которых привели к ветеринару. Фото: Reddit

Что только не найдешь в кармане у врача

Похоже, этому маленькому пушистику очень удобно в кармане у врача.

 

Курьезные фото животных у ветеринара
Курьезные фото животных, которых привели к ветеринару. Фото: Reddit

Когда только начал работать ветеринаром и все перепутал

Пса полностью устраивает такой вариант.

 

Смешные фото работы ветеринара
Курьезные фото животных, которых привели к ветеринару. Фото: Reddit

Когда пришел в клинику, чтобы принять ванну

Этот пухленький хвостатый просто решил смириться со своей судьбой. Похоже, он даже не прочь и позирует на камеру.

 

Курьезные фото кошек у ветеринара
Курьезные фото животных, которых привели к ветеринару. Фото: Reddit

Когда придумал план побега, но он оказался неудачным

Собака в отчаянии пытается проникнуть сквозь клетку-переноску, но безрезультатно.

 

Смешные фото собак у ветеринара
Курьезные фото животных, которых привели к ветеринару. Фото: Reddit

Когда кот понял, что в коробку его посадили не для игр или отдыха

Кошку оставили в кабинете ветеринара, и похоже, ей это не по душе.

 

Курьезные фото животных, которые привели к врачу
Курьезные фото животных, которых привели к ветеринару. Фото: Reddit

Напомним, мы показывали курьезные фото домашних животных, охваченных ревностью. Котикам и песикам не хочется делить своего хозяина ни с кем — ни с ребенком, ни с другим животным.

Напомним, Новини.LIVE показывало курьезные фото кроликов, которые нанесли вред и совсем не раскаиваются в своем поступке. А также курьезные фото кошек, которые выбрали самое необычное место для сна.

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