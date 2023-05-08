Животные у ветеринара — курьезные фото врачей и их пациентов, насмешившие сеть

Как выглядят будни ветеринаров: курьезные фото врачей и четырехлапых пациентов
Поход к врачу может оказаться настоящим испытанием и стрессом не только для человека, но и для животного. Они совсем как мы могут бояться уколов, анализов и осмотров. Некоторые любимцы вовсю пытаются демонстрировать спокойствие и смелость, кто-то видит в ветеринаре своего друга, а кто-то удивляет нестандартной реакцией.
Мы собрали самые забавные фото животных, которые пришли к ветеринару. Они были опубликованы пользователями популярной соцсети Reddit.
Эти снимки обязательно поднимут вам настроение!
Когда пытаешься сделать вид, что все прекрасно
Похоже эта собачка не очень обрадовалась, что попала к ветеринару, но старается не показывать свой страх изо всех сил.
Идеальные будни ветеринара
Ради благодарных и милых пациентов и стоит приходить на работу!
Когда нашел в помощники крутого специалиста
О таком напарнике мечтает каждый!
Что только не найдешь в кармане у врача
Похоже, этому маленькому пушистику очень удобно в кармане у врача.
Когда только начал работать ветеринаром и все перепутал
Пса полностью устраивает такой вариант.
Когда пришел в клинику, чтобы принять ванну
Этот пухленький хвостатый просто решил смириться со своей судьбой. Похоже, он даже не прочь и позирует на камеру.
Когда придумал план побега, но он оказался неудачным
Собака в отчаянии пытается проникнуть сквозь клетку-переноску, но безрезультатно.
Когда кот понял, что в коробку его посадили не для игр или отдыха
Кошку оставили в кабинете ветеринара, и похоже, ей это не по душе.
Напомним, мы показывали курьезные фото домашних животных, охваченных ревностью. Котикам и песикам не хочется делить своего хозяина ни с кем — ни с ребенком, ни с другим животным.
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