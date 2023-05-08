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Як виглядають будні ветеринарів: курйозні фото лікарів та чотирилапих пацієнтів

8 травня 2023 22:25
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Тварини у ветеринара — курйозні фото лікарів та їх пацієнтів, що насмішили мережу
Курйозні фото тварин, які прийшли до лікаря. Колаж Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Похід до лікаря може виявитися справжнім випробуванням та стресом не тільки для людини, а й для тварини. Вони зовсім як ми можуть боятися уколів, аналізів та оглядів. Деякі улюбленці щосили намагаються демонструвати спокій і сміливість, хтось бачить у ветеринарі свого друга, а хтось дивує несподіваною реакцією. 

Ми зібрали найкумедніші фото тварин, які завітали до ветеринара. Вони були опубліковані користувачами популярної соцмережі Reddit

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Коли намагаєшся вдати, що все прекрасно 

Схоже цей песик не надто зрадів, що потрапив до ветеринара, але намагається не показувати свій страх з усіх сил. 

 

Смішні фото ветеринарів з тваринами
Курйозні фото тварин, яких привели до ветеринара. Фото: Reddit

Ідеальні будні ветеринара 

Заради таких вдячних та милих пацієнтів і варто приходити на роботу!

 

Будні ветеринара: кумедні фото
Курйозні фото тварин, яких привели до ветеринара. Фото: Reddit

Коли знайшов у помічники крутого спеціаліста 

Про такого напарника мріє кожен!

 

Як проходить робочий день ветеринара: курйозні фото
Курйозні фото тварин, яких привели до ветеринара. Фото: Reddit

Що тільки не знайдеш в кишені у лікаря

Схоже цьому маленькому пухнастику дуже зручно в кишені у лікаря. 

 

Курйозні фото тварин у ветеринара
Курйозні фото тварин, яких привели до ветеринара. Фото: Reddit

Коли тільки почав працювати ветеринаром і все переплутав 

Пса повністю влаштовує такий варіант. 

 

Смішні фото роботи ветеринара
Курйозні фото тварин, яких привели до ветеринара. Фото: Reddit

Коли прийшов до клініки, щоб прийняти ванну 

Цей пухкенький хвостатий просто вирішив змиритися зі своєю долею. Схоже, він навіть не проти та позує на камеру. 

 

Курйозні фото котів у ветеринара
Курйозні фото тварин, яких привели до ветеринара. Фото: Reddit

Коли придумав план втечі, але він виявився невдалим 

Собака в розпачі намагається просочитися крізь клітку-переноску, але безрезультатно. 

 

Смішні фото собак у ветеринара
Курйозні фото тварин, яких привели до ветеринара. Фото: Reddit

Коли кіт зрозумів, що у коробку його посадили не для ігор чи відпочинку 

Кішку залишили у кабінеті ветеринара та схоже їй це не до вподоби. 

 

Курйозні фото тварин, яких привели до лікаря
Курйозні фото тварин, яких привели до ветеринара. Фото: Reddit

Нагадаємо, ми показували курйозні фото домашніх тварин, охоплених ревнощами. Котикам і песикам не хочеться ділити свого господаря ні з ким — ні з дитиною, ні з іншою твариною.

Нагадаємо, Новини.LIVE показувало курйозні фото кроликів, які зробили шкоду й зовсім не каються у своєму вчинку. А також курйозні фото котів, які обрали найнезвичніше місце для сну.

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