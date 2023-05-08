Тварини у ветеринара — курйозні фото лікарів та їх пацієнтів, що насмішили мережу

Як виглядають будні ветеринарів: курйозні фото лікарів та чотирилапих пацієнтів
Похід до лікаря може виявитися справжнім випробуванням та стресом не тільки для людини, а й для тварини. Вони зовсім як ми можуть боятися уколів, аналізів та оглядів. Деякі улюбленці щосили намагаються демонструвати спокій і сміливість, хтось бачить у ветеринарі свого друга, а хтось дивує несподіваною реакцією.
Ми зібрали найкумедніші фото тварин, які завітали до ветеринара. Вони були опубліковані користувачами популярної соцмережі Reddit.
Ці знімки неодмінно підіймуть вам настрій!
Коли намагаєшся вдати, що все прекрасно
Схоже цей песик не надто зрадів, що потрапив до ветеринара, але намагається не показувати свій страх з усіх сил.
Ідеальні будні ветеринара
Заради таких вдячних та милих пацієнтів і варто приходити на роботу!
Коли знайшов у помічники крутого спеціаліста
Про такого напарника мріє кожен!
Що тільки не знайдеш в кишені у лікаря
Схоже цьому маленькому пухнастику дуже зручно в кишені у лікаря.
Коли тільки почав працювати ветеринаром і все переплутав
Пса повністю влаштовує такий варіант.
Коли прийшов до клініки, щоб прийняти ванну
Цей пухкенький хвостатий просто вирішив змиритися зі своєю долею. Схоже, він навіть не проти та позує на камеру.
Коли придумав план втечі, але він виявився невдалим
Собака в розпачі намагається просочитися крізь клітку-переноску, але безрезультатно.
Коли кіт зрозумів, що у коробку його посадили не для ігор чи відпочинку
Кішку залишили у кабінеті ветеринара та схоже їй це не до вподоби.
Нагадаємо, ми показували курйозні фото домашніх тварин, охоплених ревнощами. Котикам і песикам не хочеться ділити свого господаря ні з ким — ні з дитиною, ні з іншою твариною.
Нагадаємо, Новини.LIVE показувало курйозні фото кроликів, які зробили шкоду й зовсім не каються у своєму вчинку. А також курйозні фото котів, які обрали найнезвичніше місце для сну.