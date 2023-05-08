Тварини у ветеринара — курйозні фото лікарів та їх пацієнтів, що насмішили мережу

Курйозні фото тварин, які прийшли до лікаря. Колаж Новини.LIVE

Похід до лікаря може виявитися справжнім випробуванням та стресом не тільки для людини, а й для тварини. Вони зовсім як ми можуть боятися уколів, аналізів та оглядів. Деякі улюбленці щосили намагаються демонструвати спокій і сміливість, хтось бачить у ветеринарі свого друга, а хтось дивує несподіваною реакцією.

Ми зібрали найкумедніші фото тварин, які завітали до ветеринара. Вони були опубліковані користувачами популярної соцмережі Reddit.

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Коли намагаєшся вдати, що все прекрасно

Схоже цей песик не надто зрадів, що потрапив до ветеринара, але намагається не показувати свій страх з усіх сил.

Курйозні фото тварин, яких привели до ветеринара. Фото: Reddit

Ідеальні будні ветеринара

Заради таких вдячних та милих пацієнтів і варто приходити на роботу!

Курйозні фото тварин, яких привели до ветеринара. Фото: Reddit

Коли знайшов у помічники крутого спеціаліста

Про такого напарника мріє кожен!

Курйозні фото тварин, яких привели до ветеринара. Фото: Reddit

Що тільки не знайдеш в кишені у лікаря

Схоже цьому маленькому пухнастику дуже зручно в кишені у лікаря.

Курйозні фото тварин, яких привели до ветеринара. Фото: Reddit

Коли тільки почав працювати ветеринаром і все переплутав

Пса повністю влаштовує такий варіант.

Курйозні фото тварин, яких привели до ветеринара. Фото: Reddit

Коли прийшов до клініки, щоб прийняти ванну

Цей пухкенький хвостатий просто вирішив змиритися зі своєю долею. Схоже, він навіть не проти та позує на камеру.

Курйозні фото тварин, яких привели до ветеринара. Фото: Reddit

Коли придумав план втечі, але він виявився невдалим

Собака в розпачі намагається просочитися крізь клітку-переноску, але безрезультатно.

Курйозні фото тварин, яких привели до ветеринара. Фото: Reddit

Коли кіт зрозумів, що у коробку його посадили не для ігор чи відпочинку

Кішку залишили у кабінеті ветеринара та схоже їй це не до вподоби.

Курйозні фото тварин, яких привели до ветеринара. Фото: Reddit

Нагадаємо, ми показували курйозні фото домашніх тварин, охоплених ревнощами. Котикам і песикам не хочеться ділити свого господаря ні з ким — ні з дитиною, ні з іншою твариною.

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