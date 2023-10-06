Как отучить кота драть мебель и обои — простой и действенный способ

Кот царапает диван в квартире. Фото: stock.adobe.com

Многие хозяева кошек и котов сталкиваются с проблемой, когда домашний любимец начинает драть диваны, кресла, ковры, обои. Такая разрушительная привычка хвостатого изрядно нервирует и пугает, ведь если вовремя не остановить четырехлапого озорника, то дом превратится в руины!

Ветеринары объяснили, почему коты точат свои коготки о мебель и как быстро и просто их можно отучить это делать.

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Почему на самом деле кошка царапает мебель

Специалист по поведению животных Рэйчел Салант отметила, что царапание является врожденным и инстинктивным поведением кошек. Есть несколько основных причин, почему они это делают:

1. Обозначить территорию

У кошек на лапах есть пахучие железы, поэтому царапки оставляют за собой больше визуального сигнала. Запах, остающийся на раздробленном месте, говорит, что эта территория уже занята.

2. Сделать педикюр

Царапка помогает котам сбросить старые слои ногтей, сохраняя их здоровыми и острыми для охоты и защиты. Это также отличный способ размять мышцы, особенно после сна или длительного бездействия.

3. Эмоциональная разрядка

Царапание помогает котам справиться со стрессом и волнением.

Итак, независимо от причины, по которой ваш кот царапается, это нормальная часть кошачьей жизни. Поэтому не стоит на них обижаться и тем более ругать. Такое поведение позволяет им оставаться здоровыми и счастливыми. А потому когтеточки, царапки — это то, что должно быть в каждом доме, где живет кот.

Кошка царапает мебель. Фото: stock.adobe.com

Как отучить кота драть мебель и обои

Ветеринары говорят, идеальный способ, который поможет быстро решить эту проблему — приобрести или сделать самостоятельно когтечку для своего любимца. Тогда у вашей кошки будет специальное место, где она сможет точить когти.

Специалисты советуют ответственно подойти к вопросу выбора когтеточки, ведь некоторым усачам больше нравятся картонные варианты, тогда как другие будут точить когти только о тканевые.

Кошка точит коготки о когтеточку. Фото: stock.adobe.com

Не менее важно местоположение. По словам доцента Колледжа ветеринарной медицины Университета Джорджии Сары Эверетт, кошки больше всего хотят обозначить своей территорией те места в доме, где они получают больше внимания от своих владельцев.

Важно, что кошек не интересуют "безлюдные" места. А потому если вы установите там когтеточку, то не получите никакого результата.

Также, чтобы новый предмет быстрее заинтересовал вашего котика, можно посыпать его кошачьей мятой, или привязать мешочек с этим ароматным растением.

Помните, животному нужно определенное время, чтобы оно поняло, для чего нужен новый объект и что с ним делать.

Если владелец не может справиться с питомцем, стоит обратиться к ветеринарному психологу, который поможет начать жить с кошкой в мире.

Кот играет с когтеточкой. Фото: google.com

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