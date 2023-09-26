Как приучить своего котика к лотку — эффективные советы от ветеринара

Человек, который учит котенка ходить на лоток. Фото: Instagram "askvet247"

Украинский ветеринар Андрей Пинчук рассказал, как приучить своего котика ходить на лоток. Врач дал несколько полезных советов, которые помогут избежать неприятных "сюрпризов" по всей квартире и научат вашего домашнего питомца делать свои дела в специальном месте.

Советы можно найти на странице Андрея Пинчука в социальной сети Instagram.

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Появление котика в семье

По словам ветеринара, с момента взятия котика в семью появляются некоторые новые вещи, например, покусанные части тела и большая активность ночью. То же самое касается и неприятных "сюрпризов", которые после себя могут оставлять кошки.

"Котик — это очень необычное существо, имеющее свой темперамент, привычки, и является достаточно самостоятельным с самого маленького возраста. В сельской местности котики ходят "к ветру" на улице, и владельцы обычно не очень переживают о том, как происходит этот процесс у их зверей…Чего не скажешь о владельцах "квартирных кошек"", — отметил ветеринар Андрей Пинчук.

Мужчина и женщина, которые держат рыжего кота на руках. Фото: Freepik

Полезные советы о походе кошек в лоток

Выбор места

Мужчина утверждает, что кот должен ходить в туалет сосредоточенным и в полной тишине, поэтому место должно быть соответствующим. Таким местом считается туалет или ванная, где котик сможет спокойно сделать свои дела.

Размер лотка

Андрей Пинчук отмечает, что лоток должен быть достаточно большим, чтобы домашний любимец смог там полностью разместиться. Кроме того, важно, чтобы там были высокие бортики, благодаря которым вокруг будет чисто.

Кот, который ходит на лоток. Фото: Freepik

Эксперимент с наполнителями

Одни кошки любят ходить на наполнитель, но есть те, кому не нравится это делать. Поэтому в этом случае следует экспериментировать. Дело в том, что разные вещи могут быть причинами отказа котика ходить в лоток.

Что делать, если кот делает свои дела в другом месте

Ветеринар утверждает, что нужно опустошение на салфетке положить в лоток, а место, куда котик сходил раньше, тщательно помыть, поместив туда цитрусы. Когда перед "процессом" любимец начинает суетиться, его нужно поставить на правильное место.

Когда котик сходил правильно в лоток, его нужно похвалить и дать какую-то вкусняшку.

"Бывают ситуации, когда котик сознательно ходит в туалет в заметном месте (на кровать, коврик и т.п.), — это может быть признаком какого-то заболевания, и животное пытается таким образом привлечь внимание. Также причиной может быть стресс или появление в семье новых людей, или животных", — также добавил Андрей Пинчук.

Публикация со страницы ветеринара Андрея Пинчука. Фото: скриншот из Instagram

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