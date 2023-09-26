Як привчити свого котика до лотку — ефективні поради від ветеринара

Людина, яка вчить кошеня ходити на лоток. Фото: Instagram "askvet247"

Український ветеринар Андрій Пінчук розповів, як привчити свого котика ходити на лоток. Лікар дав декілька корисних порад, які допоможуть уникнути неприємних "сюрпризів" по всій квартирі та навчать вашого домашнього улюбленця робити свої справи у спеціальному місці.

Поради можна знайти на сторінці Андрія Пінчука в соціальній мережі Instagram.

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Поява котика в сім’ї

За словами ветеринара, з моменту взяття котика у сім’ю з’являються деякі нові речі, наприклад покусані частини тіла і велика активність вночі. Те ж стосується й неприємних "сюрпризів", які по собі можуть залишати деякі коти.

"Котик — це дуже незвичайна істота, яка має свій темперамент, звички, і є достатньо самостійною із самого малечку. В сільській місцевості котики ходять "до вітру" на вулицю, і власники зазвичай не дуже переймаються тим, як відбувається цей процес у їхніх звірів… Чого не скажеш про власників "квартирних котів", — зазначив ветеринар Андрій Пінчук.

Чоловік і жінка, які тримають рудого кота на руках. Фото: Freepik

Корисні поради про похід котів у лоток

Вибір місця

Чоловік стверджує, що кіт повинен ходити у туалет зосередженим та у повній тиші, тому і місце повинно бути відповідним. Таким місцем вважається туалет або ванна кімната, де котик зможе спокійно зробити свої справи.

Розмір лотка

Андрій Пінчук зазначає, що лоток повинен бути достатньо великим, щоб домашній улюбленець зміг там повністю поміститися. Крім того, важливо, щоб там були високі бортики, завдяки яким навколо буде чисто.

Кіт, який ходить на лоток. Фото: Freepik

Експеримент з наповнювачами

Одні коти люблять ходити на наповнювач, але є ті, кому не подобається це робити. Тому у цьому випадку потрібно експериментувати. Справа в тому, що різні речі можуть бути причинами відмови котика ходити в лоток.

Що робити, якщо кіт робить свої справи в іншому місці

Ветеринар стверджує, що потрібно випорожнення на серветці покласти у лоток, а місце, куди котик сходив раніше, ретельно помити, помістивши туди цитруси. Коли перед "процесом" улюбленець починає метушитися, його потрібно поставити на правильне місце.

Коли котик сходив правильно у лоток, його потрібно похвалити і дати якийсь смаколик.

"Бувають ситуації, коли котик свідомо ходить в туалет в помітному місці (на ліжко, килимок тощо), — це може бути ознакою якогось захворювання, і тваринка намагається таким чином привернути увагу. Також причиною може бути стрес або поява в сім’ї нових людей, або тварин", — також додав Андрій Пінчук.

Публікація зі сторінки ветеринара Андрія Пінчука. Фото: скриншот з Instagram

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