Что приготовить на Новый 2024 год, чтобы задобрить символ года Дракона

Семья встречает Новый год. Фото: depositphotos.com

По восточному календарю каждый год имеет свой символ, стихию, цвет и числа, от которых зависит счастье и благополучие всего будущего года. Следующий, 2024 год, пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона, считающегося самым мощным знаком.

Как следует встретить этот год, какие блюда приготовить, чтобы задобрить символ года и какие цвета выбрать для новогодней ночи, рассказываем дальше в материале.

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Какие цвета принесут успех в Новом 2024 году

Известно, что используемый на Востоке календарь отличается от многих других — так Дракон будет официально руководить 2024 годом с 10 февраля, а отдаст бразды правления только 28 января 2025 года.

В энергетике в этом году будет преобладать зеленый цвет, что означает обновление и начало новой жизни. Так что можно выбирать любые оттенки зеленого.

Зеленые салфетки, скатерть или тарелки с зелеными элементами не только станут красивым элементом праздничного стола, но и принесут успех в будущем году.

Астрологи утверждают, что Дракон обладает слабостью к блестящим, изысканным и дорогим вещам. Так, если в вашем серванте давно пилится хрусталь или серебряные вилки, пора их достать, вымыть и украсить ими стол к Новому году. Элементы и украшения, которые имитируют золото и серебро тоже пригодятся и задобрят Дракончика.

Новогодний стол 2024 года. Фото: istockphoto.com

Кстати, для празднования Нового года стоит выбрать яркий и привлекательный наряд с соответствующими аксессуарами. Цвета наряды, которые лучше всего подойдут к празднованию нового 2024 года:

зеленый;

серебристый;

золотой;

красный;

белый.

А вот цвета, которые под запретом:

темно-желтый;

темно-коричневый;

черный;

синий.

Пара встречает Новый год. Фото: google.com

Что приготовить на Новый 2024 год, чтобы задобрить Деревянного Дракона

Конечно, новогоднее меню должно быть особенным. Следует приготовить оригинальные и вкусные блюда, попробовать что-нибудь новое.

Как утверждают астрологи, в Новом 2024 году на столе должны быть блюда из свежего мяса:

говядина;

баранина;

свинина;

утка;

индейка.

Вы можете выбрать любую термическую обработку мяса: зажарить, сварить, тушить. Прекрасным вариантом для новогоднего стола будет разнообразное ассорти из мяса.

Основное блюдо обязательно должно быть мясным. Например, можно запечь утку или баранину в духовке. Подойдет и шашлык, но следует позаботиться об удачном маринаде для мяса.

Новогодний стол 2024 года. Фото: depositphotos.com

Не лишней в новогоднем меню будет рыба, символизирующая достаток и богатство:

сельдь;

скумбрия;

форель;

лосось;

окунь и т.д.

Для того чтобы год был успешен в финансовом плане — приготовьте блюда, в составе которых будет рис. К примеру, долма или голубцы.

Также следует "угостить" Дракона зеленью, символизирующей рост и развитие.

Кроме того, на праздничном столе должны быть орехи, символизирующие сильное здоровье, богатство и долголетие. Их можно добавить к салатам или закускам. Орехи можно выбирать любые, от грецких до кешью.

На столе также должны быть красные фрукты:

гранаты;

яблоки;

вишня;

клубника.

Дракон очень любит сладкое. Поэтому в этом плане можно готовить что угодно, например, разнообразные торты, кексы, воздушную Панну Котту. Отлично подойдет и банальное мороженое, которое можно украсить всевозможными фруктами.

Что касается напитков, лучше подавайте натуральные: всевозможные соки, компоты или морсы. Также можно подать легкие вина, ликеры. Отличный вариант — это глинтвейн.

Блюда на новогодний стол 2024 года. Фото: pixabay.com

Что не стоит готовить на новогодний стол 2024, какие продукты под запретом

Дракон очень не любит пьяных людей. Поэтому лучше отказаться от большого количества крепких алкогольных напитков. Не следует подавать и шипучие напитки, поскольку этот звук ассоциируется у животного с опасностью.

Существует также список продуктов, от которых следует отказаться. Кролик является противоположным знаком Дракона, поэтому лучше обойтись без блюд из него. Грибы, символизирующие заботы и проблемы, также следует убрать с праздничного стола. Курица, являющаяся символом бедности, будет не очень кстати на праздничном столе.

Напомним, астрологи рассказали, какие пять знаков Зодиака разбогатеют в 2024 году.